Inverter Multi Split Wi-Fi Klima DP3 9K+24K Btu

Temel Özellikler

  • 1 Dış + 2 İç Ünite Paketi
  • 2 Yıl Smart Inverter Kompresör Garantisi
  • ThinQ™ (Wi-Fi)
  • Ön Filtre ve Otomatik Temizleme
Inverter Multi Split Wi-Fi Klima DP1 9K+18K Btu

Inverter Multi Split Wi-Fi Klima DP1 9K+18K Btu

*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

Dairenin kompakt balkonunda LG Smart Inverter dış mekan ünitesinin 2X2 yerleşimi kuruludur.

Alan Tasarrufu

Dış ünitelerinin kalabalığından kurtulun. Multi Split Sistem, tek bir dış ünitesiyle birden fazla iç ünitelerini bağlayarak kurulumda minimum alan gerektirir.

Akıllı Kontrol, Daha Akıllı Yaşam

THINQ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALIN

Her Yerden Bağlanın ve Kontrol Edin

LG ThinQ™ uygulaması, klimanıza daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde kolayca bağlanmanıza olanak tanır. Klimanızı sadece bir düğmeye dokunarak çalıştırın.

Etkili Ürün Bakımı

LG ThinQ™ uygulaması, klimanızı sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir şey olsun, uygulama enerji tüketimini kolayca izlemenizi sağlar.

*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
**Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar ve hareketli markalar, Amazon.com, Inc veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
***LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak yeniden adlandırılmıştır.
****Akıllı özellikler ve ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel satıcınıza veya LG'ye danışın

 

Takibi Kolay Enerji Tüketimi

Ekran sizi bilgilendirir, böylece enerji tüketimini kolayca izleyebilir ve azaltabilirsiniz*. *Klima çalışması sırasında enerji tüketimi.

Çevre Dostu Soğutucu

R32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önleyin.

4 Enerji Tüketimi Seviyesini Kontrol Edin

İster tek başınıza ister ailenizle birlikte, enerji tüketimini ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı seviyede kontrol edin.

