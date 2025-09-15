We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inverter Multi Split Wi-Fi Klima DP3 9K+24K Btu
Inverter Multi Split Wi-Fi Klima DP3 9K+24K Btu
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Akıllı Kontrol, Daha Akıllı Yaşam
Her Yerden Bağlanın ve Kontrol Edin
LG ThinQ™ uygulaması, klimanıza daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde kolayca bağlanmanıza olanak tanır. Klimanızı sadece bir düğmeye dokunarak çalıştırın.
Etkili Ürün Bakımı
LG ThinQ™ uygulaması, klimanızı sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir şey olsun, uygulama enerji tüketimini kolayca izlemenizi sağlar.
*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
**Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar ve hareketli markalar, Amazon.com, Inc veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
***LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak yeniden adlandırılmıştır.
****Akıllı özellikler ve ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel satıcınıza veya LG'ye danışın
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Takibi Kolay Enerji Tüketimi
Ekran sizi bilgilendirir, böylece enerji tüketimini kolayca izleyebilir ve azaltabilirsiniz*. *Klima çalışması sırasında enerji tüketimi.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Tüm Özellikler
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
Mağazada Bul
Tavsiye Edilen Ürün