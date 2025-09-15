DUALCOOL™ Eco S Inverter Klima 12K Btu

S12ETK
Front view of DUALCOOL™ Eco S Inverter Klima 12K Btu S12ETK
front view
front open view
-15 degree view
-15 degree fan open view
-15 degree fan view
-15 degree detailed view
+15 degree view
+15 degree detailed view
+15 degree fan open view
+15 degree detailed view
top view
side view
Temel Özellikler

  • DUAL Inverter Compressor™
  • Gizli Ekranlı Basit ve İnce Tasarım
  • Hızlı ve Kolay Kurulum
  • Düşük Ses Seviyesi
  • Aktif Enerji Kontrolü
10 Yıl Garantili İnverter Kompresör

LG'nin İnverter Kompresörü, bir klimanın uygunsuzluk, etkisizlik ve gürültü problemlerini çözerek daha hızlı soğutmasını, daha uzun ömürlü olmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlar. 10 yıl garantili kompresör ile kullanıcılar uzun bir süre LG klimanın avantajlarından yararlanabilir.

Gizli Ekranlı Basit ve İnce Tasarım

LG klimanın ince ve modern tasarımı, kolay kurulum ve özel tasarlanmış filtresi kolay temizlik sağlar. Ayrıca büyük gizli ekran ile enerji harcamanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.

Hızlı ve Kolay Kurulum

LG klimalar çevreye ve kurulumu gerçekleştiren kişilerin sayısına bakılmaksızın çok daha kolay ve etkin bir kurulum sağlar. Kurulum için gerekli olan iş gücünü ve zamanı azaltan tasarımı sayesinde, artık daha kısa sürede daha fazla klimayı daha fazla eve kurmak mümkündür.

Düşük Gürültü

LG'nin benzersiz eğri fanı ve gürültü oluşumunu engelleyen İnverter Kompresörü sayesinde LG klimalar düşük ses seviyelerinde çalışır.
Active Energy Control (Aktif Enerji Kontrolü)

Active Energy Control



Active Energy Control (Aktif Enerji Kontrolü) işlevi, duruma göre enerji tüketimi düzeyini seçmenizi sağlar. Enerji tasarrufu yaparken serin ve rahat bir ortamın keyfini çıkarın.

CARBON TRUST (Birleşik Krallık)

Bu ürünün karbon ayak izi, Carbon Trust tarafından ölçülmüş ve onaylanmıştır.<br/>

ÖZET

BOYUTLAR

s12etk

Tüm Özellikler

GENEL

  • Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    837x308x189

  • Indoor Unit Weight(kg)

    8,7

  • Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    717x495x230

  • Outdoor Unit Weight(kg)

    25,2

  • Cooling Capacity Rated/Min(W)

    N/A

  • HVAC Tipi

    H/P

  • İç Ünite Ağırlığı(lb.)

    N/A

  • Dış Ünite Ağırlığı(lb.)

    N/A

  • Ürün Tipi

    Duvar Tipi

  • Product Type II

    Inverter

  • Ses Gücü (Soğutma) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    45 / 41 / 35 / 27 / 19

  • Ses Gücü (Isıtma) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    41 / 35 / 27

NEM ALMA

  • Konfor Nem Kontrolü

    Var

HAVA TEMİZLEME

  • İyonlaştırıcı

    Yok

  • Hava Temizleme Ekranı

    Yok

  • PM 1.0 Sensörü

    Yok

UYUMLULUK

  • Lansman Ayı (YYYY-AA)

    2026-10

  • Üretici (İthalatçı)

    LG Electronics

  • Ürün Model Kodu

    S12ETK

  • Ürün Türü ve Model Adı

    S12ETK

KOLAYLIK

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Derin Uyku

    Yok

  • Fan Modu

    Var

  • Zorla Çalıştırma

    Var

  • Uyku Zamanlayıcısı+

    Var

SOĞUTMA

  • Hava Akışı Yön Kontrolü (Sol ve Sağ)

    Var

  • Hava Akışı Yön Kontrolü (Yukarı ve Aşağı)

    Var

  • AI Air

    Yok

ENERJI TASARRUFU

  • Enerji Göstergesi

    Var

  • AI kW Manager

    Yok

  • Enerji Sınıfı

    Yok

  • Radar Sensörü

    Yok

FILTRE

  • Fine Dust Filtresi

    Yok

  • Ultra Fine Dust Filtresi

    Yok

HİJYEN

  • UV Nano

    Yok

  • Otomatik Temizleme

    Var

  • Isı Eşanjörü Temizleme

    Yok

KURULUM

  • Güç Kablosu

    Var

DIŞ ÜNİTE

  • Dış Ünite Model Kodu

    S12ETK

KURUMSAL FONKSIYONLAR

  • Kuru Kontak

    Var

  • PI485 Modülü

    Yok

  • Kablolu Uzaktan Kumanda

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

