DUALCOOL™ Eco S Inverter Klima 12K Btu
CARBON TRUST (Birleşik Krallık)
Bu ürünün karbon ayak izi, Carbon Trust tarafından ölçülmüş ve onaylanmıştır.<br/>
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
GENEL
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
837x308x189
Indoor Unit Weight(kg)
8,7
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
717x495x230
Outdoor Unit Weight(kg)
25,2
Cooling Capacity Rated/Min(W)
N/A
HVAC Tipi
H/P
İç Ünite Ağırlığı(lb.)
N/A
Dış Ünite Ağırlığı(lb.)
N/A
Ürün Tipi
Duvar Tipi
Product Type II
Inverter
Ses Gücü (Soğutma) SH/H/M/L/SL(dB(A))
45 / 41 / 35 / 27 / 19
Ses Gücü (Isıtma) SH/H/M/L/SL(dB(A))
41 / 35 / 27
NEM ALMA
Konfor Nem Kontrolü
Var
HAVA TEMİZLEME
İyonlaştırıcı
Yok
Hava Temizleme Ekranı
Yok
PM 1.0 Sensörü
Yok
UYUMLULUK
Lansman Ayı (YYYY-AA)
2026-10
Üretici (İthalatçı)
LG Electronics
Ürün Model Kodu
S12ETK
Ürün Türü ve Model Adı
S12ETK
KOLAYLIK
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
Derin Uyku
Yok
Fan Modu
Var
Zorla Çalıştırma
Var
Uyku Zamanlayıcısı+
Var
SOĞUTMA
Hava Akışı Yön Kontrolü (Sol ve Sağ)
Var
Hava Akışı Yön Kontrolü (Yukarı ve Aşağı)
Var
AI Air
Yok
ENERJI TASARRUFU
Enerji Göstergesi
Var
AI kW Manager
Yok
Enerji Sınıfı
Yok
Radar Sensörü
Yok
FILTRE
Fine Dust Filtresi
Yok
Ultra Fine Dust Filtresi
Yok
HİJYEN
UV Nano
Yok
Otomatik Temizleme
Var
Isı Eşanjörü Temizleme
Yok
KURULUM
Güç Kablosu
Var
DIŞ ÜNİTE
Dış Ünite Model Kodu
S12ETK
KURUMSAL FONKSIYONLAR
Kuru Kontak
Var
PI485 Modülü
Yok
Kablolu Uzaktan Kumanda
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
