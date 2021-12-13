Isıtma Sistemine Sahip LG Klimalarla Tüm Yıl Boyunca Konfor



LG’nin Çok Yönlü Kliması, Tüketicilerin Her Mevsimde Hoş Bir İç Ortamın Keyfini Çıkarmasını Sağlıyor.

LG Electronics (LG), Türkiye’de bu yıl tanıtılan yeni ve geliştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni klimalarıyla tüketicilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Hızlı ısıtma ve olağanüstü enerji verimliliği sağladığı TÜV Rheinland tarafından onaylanan geliştirilmiş model, aynı zamanda sıcak havanın eşit dağılımını ve olağanüstü kullanıcı rahatlığını da garanti ediyor. 1

Şirketin ünlü DUAL Inverter Compressor™ teknolojisinden güç alan yeni LG Klimalar, diğer ısıtma çözümlerinden2 daha hızlı ısınıyor ve dışarısı soğuk olduğunda kullanıcıların rahat ve konforlu kalmasını sağlıyor. Değişken hızlı DUAL Inverter Kompresör, yüksek bir dönme frekansında (120 Hz'ye kadar) çalışabiliyor ve klimanın istenen sıcaklığa sadece 21 dakikada – inverter olmayan bir modele göre yüzde 33 daha hızlı – ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda enerji tüketimini de yüzde 44 azaltıyor. 2,3

Yeni eklenen ısıtma sistemi ile LG Klimalar, duvardan duvara konfor için sıcak havayı tüm odaya eşit olarak dağıtıyor.4 LG'nin ısıtılmış havayı geleneksel fan tasarımından çok daha hızlı devir daim eden benzersiz Çapraz Akışlı Fanı sayesinde, yeni klima iç mekan sıcaklığını daha kısa sürede artırabiliyor.2

Yeni model, bir LG klimasından bekleneceği gibi, ısıtma işlemi sırasında geleneksel bir kızılötesi ısıtıcıdan yüzde 66'ya kadar daha az enerji kullanarak verimli bir ısıtma performansı sunuyor.5 DUAL Inverter Kompresörün gerektiğinde düşük bir dönüş frekansında (10Hz-20Hz) çalışma yeteneği, LG Klimaların elektrik kullanımından tasarruf etmesine ve ısıyı daha verimli bir şekilde üretmesine yardımcı oluyor. 3

LG'nin UVnano™ teknolojisi ve Otomatik Temizleme özelliğini taşıyan Artcool ve Sirius model LG Klimalarının kirleticilerden arındırılmasına yardımcı oluyor ve daha temiz, daha taze hava akışına katkıda bulunuyor. UVnano, klimanın fanındaki6 bakterilerin yüzde 99,99'unu ortadan kaldırırken, otomatik temizleme özelliği iç ünite içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor, böylece her zaman mümkün olduğunca temiz çalışıyor.

LG Klimalar, maksimum kullanıcı rahatlığı için dokunmatik giriş veya sesli komut yoluyla ThinQ uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Sezgisel uygulama, enerji tüketimini takip etmek için de kullanılabilirken, arkadan aydınlatmalı bir uzaktan kumandanın dahil edilmesi, kullanıcıların oda karanlıkken gelişmiş klimanın ayarlarını değiştirmesini kolaylaştırıyor. Ek olarak, yeni model diğer akıllı cihazlarla ve LG'nin teknoloji ortaklarının servisleriyle de uyumlu.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “İyileştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni LG klimaları, tüm yıl boyunca konforlu bir ev için birinci sınıf ısıtma ve soğutma sağlıyor. Aynı zamanda, enerji verimliliği söz konusu olduğunda birinci sınıf bir performans sergiliyor, yani tüketicilere hak ettikleri konforun keyfini çıkarmaları artık ‘Dünya'ya mal olmayacak. LG, daha iyi bir ev ve daha sürdürülebilir bir gelecek için gelişmiş hava bakım teknolojileri geliştirmeye devam edecek.

1 LG DUAL Inverter Isı Pompası (A13RJH), elektrikli yağlı radyatör ve kızılötesi elektrikli ısıtıcı arasındaki ısıtma hızını, enerji tüketimini ve oda sıcaklığı dağılımını ölçen LG'nin dahili test yöntemini kullanan TÜV Rheinland Raporuna dayanmaktadır.

2 LG tarafından gerçekleştirilen testler, LG DUAL Inverter Isı Pompasının (A13RJH) inverter olmayan bir Isı Pompasından yüzde 33'e kadar daha hızlı ısındığını doğruladı. Test, yüzde 87 bağıl nem ve 7°C dış ortam sıcaklığında 27,8 metre2'lik bir LG çevre test odasında gerçekleştirildi. Test, ayarlanan sıcaklığın 23°C'ye yükselmesi için geçen sürenin 12°C'lik ilk iç ortam sıcaklığından (yüzde RH %50) karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir.

3 LG tarafından gerçekleştirilen testler, LG DUAL Inverter Yığın Pompasının (A13RJH), Inverter olmayan bir Isı Pompasından 44'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağladığını doğruladı. Birikmiş güç tüketimi, ilk iç ortam sıcaklığı 12°C (RH %50) ve dış ortam sıcaklığı 7°C (RH yüzde 87) ile 27,8 metre2'lik bir LG çevre test odasında 8 saatlik çalışma süresine dayanmaktadır.

4 TÜV Rheinland, LG DUAL Inverter Yığın Pompasının (A13RJH) odanın uzak ucuna hava akışı sağladığını ve tüm alan boyunca sıcaklığı eşit olarak yükselttiğini doğruladı. Karşılaştırıldığında, bir radyatör ve kızılötesi ışınlı ısıtıcı, yalnızca yakındaki havayı (yatay sıcaklık dağılımı analizine göre zemin seviyesinden yaklaşık 110 santimetre yüksekliğe kadar) veya tavana yakın havayı (2,4 metre yükseklik) ile çalışırken ısıtabilir. fan açıldı. Test, başlangıç ​​iç sıcaklığı 12°C (RH yüzde 50) ve dış ortam sıcaklığı 7°C (RH yüzde 87) olan 27,8 metre2'lik bir LG çevre test odasında gerçekleştirildi.

5 TÜV Rheinland, LG DUAL Inverter Isı Pompasının (A13RJH) bir uzak kızılötesi ışınlı ısıtıcıya kıyasla yüzde 66'ya kadar daha az enerji tükettiğini doğruladı. Toplam güç tüketimi, başlangıç ​​iç ortam sıcaklığı 12°C (yüzde 50 bağıl nem) ve dış ortam sıcaklığı 7°C (bağıl nem yüzde 87) olan 27,8 metre2'lik bir LG çevre test odasında 8 saatlik çalışma süresine dayalıdır.

6 TÜV Rheinland tarafından S3NM12JL1GA (SJ), S3NM09AA1MA (SA) ve S3NM24K21GA (SK) modelleriyle uyumlu olarak LG test yöntemi kullanılarak yapılan testlere göre, fandan Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae bakterilerini yüzde 99,99'a kadar temizler ISO 20743:2007 ile.