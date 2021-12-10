LG’den Yüksek Kapasiteli, Kurutmalı, Enerji Tasarruflu Çamaşır Makinesi





LG, bir çamaşır makinesinden beklenebilecek tüm özellikleri tek bir üründe bir araya getirdi. LG’nin yeni kurutmalı çamaşır makinesi, 12 kg yıkama, 8 kg kurutma kapasitesi, A sınıfı enerji tasarruflu olması, buhar özelliği, 1400 devri, AIDD ve TruboWash 360 özellikleri ile gönüllere taht kuruyor.

LG Electronics (LG), yeni kurutmalı çamaşır makinesi LG F4V9BCP2EE ile kullanıcıların beğendiği tüm özellikleri tek makinede sunuyor. Yüksek kapasiteye sahip LG F4V9BCP2EE, 12 kg yıkama, 8 kg kurutma kapasitesi ile en geniş ailelerin ihtiyacını bile karşılayabiliyor. Üstelik LG F4V9BCP2EE, bu yüksek kapasiteye rağmen kompakt ebatlarından ödün vermiyor. LG’nin efsanevi buhar özelliği olan Steam teknolojsiyle ile alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerden %99,9 oranında arınmış, hijyenik çamaşırlar sunan kurutmalı çamaşır makinesi, aynı özelliği ile, çamaşırların %30 oranında daha az kırışmasını sağlıyor. Buhar teknolojisi sayesinde, su kaybı sırasında oluşan kırışıklıklar, tambur hareketi sırasında buharla ortadan kayboluyor. Bu da kullanıcılara müthiş bir rahatlık sunuyor.

Tasarruf Sadece Enerji ile Olmaz

LG’nin yeni kurutmalı çamaşır makinesi, A sınıfı enerji tasarrufu sağlamasıyla da dikkatleri çekiyor. Avrupa Birliği’nin yeni enerji etiketlerine uyumlu olan LG F4V9BCP2EE, çok daha az enerji ile çok daha verimli sonuçlar sunuyor. LG’nin yeni kurutmalı çamaşır makinesi, kullanıcılarının klasik bir kurutmalı çamaşır makinesi ile harcadıkları enerjiyi yüzde 26 oranında düşürüyor, bu enerji düşüşü ayın sonunda elektrik faturalarında da düşüşe neden oluyor. Ancak LG, tasarruf denince sadece enerji tasarrufundan bahsetmiyor. LG kurutmalı çamaşır makinesinin sunduğu bir diğer önemli tasarruf kalemi de zaman tasarrufu. LG F4V9BCP2EE, klasik kurutmalı çamaşır makinelerine göre yüzde 37’lik bir zaman tasarrufu sağlıyor. Makinenin sunduğu tasarruf avantajı bunla da bitmiyor.

Yıkama deneyimine ilişkin toplanan büyük verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, çamaşırlarınızı yıkamak için en uygun yıkama hareketini sunan AIDD teknolojisi ile makine, sadece ağırlığı algılamakla kalmıyor, aynı zamanda kumaşın yumuşaklığını da algılar ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçiyor. Bu akıllı bakım, giysilerdeki yıpranmayı %18 oranında engelleyerek, kıyafetlerin daha uzun süre kullanılabilmelerini sağlıyor.

Hem Hızlı Hem Hassas

TurboWash™ 360˚ sayesinde, çamaşırları daha fazla kumaş koruması ile sadece 39 dakikada yıkayan LG F4V9BCP2EE, 4 yönlü 3D başlıklar sayesinde çamaşırların her bir noktasına ulaşarak mükemmel temizlik sağlıyor. LG F4V9BCP2EE, güçlendirilmiş, dayanıklı ve zarif temperli dış cam kapısı, daha görünür ekranı ve metalik bir yüzey ile büyüyen düğme boyutlarıyla aynı zamanda banyolara şıklık da sunuyor.

Daha fazla bilgi ve ürünü incelemek için: https://www.lg.com/tr/camasir-makinesi/lg-f4v9bcp2ee