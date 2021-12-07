İş Hayatını Kolaylaştıran Kurumsal Çözümler İçin Adres: LG





LG bireysel tüketicilere sunduğu ileri teknolojiye sahip ürünlerin yanı sıra, iş hayatına yönelik sunduğu, iş yapış şekillerinin yanı sıra, süreçleri de kolaylaştıran, kullanıcılara konfor ve esneklik sağlayan ürünleriyle ön plana çıkıyor.

LG Electronics'in (LG), ofis yaşamından mağazacılığa, perakendeden otomotiv, inşaat ve sağlık sektörüne kadar sunduğu teknolojik çözümlerle iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Çok katlı binalardan ticari alan, otel, AVM ve hastanelere yönelik olarak sunulan iklimlendirme çözümleri, yine sağlık sektörü için olmazsa olmaz görüntüleme montörleri, sektörü ne olursa olsun tüm ofis çalışanlarına konfor, verimlilik ve üretkenlik sağlayan monitörleri, otomotiv sektörüne yönelik teknolojik çözüm ve ürünleriyle LG, tüketicilerin hayatlarına göründüğünden daha da fazla dokunuyor.

İş Yaşamının Olmazsa Olması: Monitörler

Günümüzün farklılaşan çalışma ortamlarına hızla yanıt veren LG, monitör çözümleri aracılığıyla, işletmelerdeki sinerjiyi güçlendiren bir çalışma ortamı yaratıyor. LG monitörler, kullanıcıların içerik oluşturmadan oyuna kadar ekranda ilgilendikleri her konunun içerisine dalmasını kolaylaştırıyor, geniş açılarda gerçek renk doğruluğu sağlayan panoramik görüntüsü, sunduğu üstün çoklu görev deneyimi, uygulamalar arasında hızla geçiş yapılma imkanı sağlaması ile LG monitörler, kullanıcıların tam ve engelsiz bir görünümün keyfini çıkarmasını sağlıyor. LG’nin ofis çalışanlarına katkısı bununla sınırlı kalmıyor. Yenilikçi çözümlerle profesyonellerin hayatını kolaylaştıran LG, kişisel bilgisayarlar için USB tabanlı kablosuz ekran paylaşım çözümü yeni çözümü LG One: Quick Share ile ekran paylaşımını kolay ve güvenilir hale getiriyor. Kullanıcılar kurulumu ve kullanımı kolay One: Quick Share ile kişisel PC ekranlarını, LG Endüstriyel Monitörleri ile kolayca paylaşabiliyor.

Ayrıca, pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz parçası olan ekranlar da LG’den soruluyor. İş dünyasının ekran ihtiyacını karşılayan LG UHD Geniş Endüstriyel Ekranlar, transparan LED ekran ile otel, havalimanı, restoran, alışveriş merkezilerinin vitrin ve dış cephesi gibi cam yüzeyler renkli ekrana çeviren LED SIGNAGE çözümleri LG’nin profesyonel yaşama katkılarından sadece bir kaçı arasında yer alıyor.

Çok Katlı Bina, Ticari Alan ve Hastaneler İçin İklimlendirme Çözümleri

Çok katlı binalar, AVM ve benzeri ticari alanlar, hastaneler, kamusal alanlar ve işletmeler, iklimlendirme sistemlerinin işletmelerinin koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlaması ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Bu noktada devreye LG giriyor. Çok katlı binalar için gelişmiş teknolojileri birleştiren entegre bir çözüm olan LG MULTI V, üst düzey konfor sağlarken işletme maliyetlerini en aza indiriyor, maksimum enerji verimliliği sağlıyor. Bina içerisindeki çeşitli alanları aynı anda, birbirinden bağımsız bir şekilde ısıtma ya da soğutma seçeneğine sahip olan LG MULTI V, kullanıcıların tercihlerine göre optimize edilmiş sistemler sunuyor. Böylelikle bina içerisinde bir çok farklı birime sahip işletmeler bile, her alanın farklı ihtiyacına göre ayarlanmış iç sıcaklık ya da soğukluk sunabiliyorlar.

LG Sağlık Sektöründe de Söz Sahibi

LG, sağlık sektörüne sunduğu ve sağlık görevlilerinin tanı ve teşhis koymalarını kolaylaştıracak medikal ürünleriyle de tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk sağlık sisteminin önde gelen kuruluşları tarafından da tercih edilen LG, özellikle görüntü kalitesi ve radyoloji için en önemli özelliklerden biri olan gri renk keskinliği ile öne çıkan monitörleri ile radyolog ve doktorların en büyük yardımcısı konumunda. LG monitörleri öne çıkaran en önemli özellik ise; 6 MP olarak 2 ekran halinde kullanılabiliyor olması... Sağlık sektöründe genellikle 5 MP’lik iki ayrı monitör yan yana kullanılırken LG’nin yeni ürünleri doktoralara tek monitörden iki görüntüyü inceleme, karşılaştırma imkanı sağlıyor. Böylelikle radyoloji incelemeleri ve mamografi incelemeleri daha sağlıklı şekilde gerçekleşebiliyor.

Yeni Nesil Otomobillerin Vazgeçilmezi: LG

LG’nin araçlar için sunduğu çözümler dünyanın en büyük otomobil markaları tarafından tercih ediliyor. LG’nin yeni nesil Araç İçi Bilgi - Eğlence (IVI) sistemi, 2022'de yeni Renault Mégane E-TECH Electric ile piyasaya sürülecek. LG Otomotiv Bileşenleri İş Birimi’nin otomotiv aydınlatma ve far sistemleri sağlayıcısı ZKW Group'un satın alınması ve Temmuz ayında piyasaya sürülen LG Magna e-Powertrain'i oluşturmak için Magna International ile yapılan ortak girişim LG’nin adının otomotiv sektöründe daha sık duyulacağının işaretçisi olarak kabul ediliyor.