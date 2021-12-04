LG Buhar Gücü Kazandırıyor

LG, tüketicilere eğlenceli bir oyun daha sunuyor. LG’nin Steam teknolojisinden yola

çıkarak tasarlanan yarışmada, buharın gücü ile mikropları yok edenler 5 adet LG PK2 Bluetooth Hoparlörden birinin sahibi oluyor.

LG’nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırıyor, ekstra temizlik ve hijyen sunuyor.

LG Electronics (LG), tüketicilere dünyayı mikroplardan kurtarma şansı veren bir oyun sunuyor. Hem eğlence hem de hediyeler kazanma şansı sunan oyunda, LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile dünyayı bakterilerden temizleyerek hijyenik bir ortam yaratanlara LG PL2 Bluetooth Hoparlör hediye ediliyor.

https://lgsteam.com adresine girerek oyuna başlayan kullanıcılar, mikroplarla dolu bir dünyaya da adım atmış oluyor. Bu tehlikeli dünyada oyuncuların elindeki en büyük güç ise, LG Steam™ Çamaşır Makinesi… Oyuncular, sağlığı tehdit eden tehlikelere karşı üstün özelliklerle donatılan LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile mikropları gördükleri yerde yok ediyorlar, bu küçük yaratıkların kendilerini ısırmalarına ve dünyayı ele geçirmelerine engel olmaya çalışıyorlar. Tüm bu eğlence sonunda ise, 5 adet LG PL2 Bluetooth Hoparlörden birini kazanma şansına sahip oluyorlar.

Buhardan Gelen Temizlik

Teknoloji lideri LG, buharın gücünden yararlanarak üstün temizlik ve hijyen sağlıyor. LG’nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor.1 LG buhar özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. LG Buhar özellikli çamaşır makineleri AIDD özelliği ile, farklı cins kumaşlardan oluşan çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlıyor. Böylelikle, tişörtler ve apayrı bir kumaş cinsine sahip Jean pantolonlar bir arada yıkanabiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18’e varan oranda azaltıyor. LG AIDD özellikli çamaşır makinelerinin kullanıcıların hayatına getirdiği kolaylıklar bununla sınırlı kalmıyor. LG Çamaşır Makineleri Akıllı Eşleşme (Smart Pairing) özelliği ile, çamaşır makinesinde yıkanan çamaşır grubunun cinsine göre, kurutma makinesinin de otomatik olarak uygun programı seçmesini sağlıyor.

Sadece Çamaşır Makineleri Değil, Kurutucu ve Bulaşık Makinelerinde de Buharın Gücü Var

LG, hijyen sağlarken buharın gücünden yalnızca çamaşır makinelerinde faydalanmıyor. Kurutucularında da kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak “Alerjik Bakım” sağlıyor. Yüksek ısı ve buharın gücünü kullanan LG kurutucuları, kumaşların içinde gizlenen bakterilere gerçek bir darbe vuruyor. LG TrueSteam (buhar) donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor.