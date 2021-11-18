LG A9 CordZero Kablosuz Dik Süpürge ile Temizlik Hiç Yorulmadan Bitiyor

LG A9 CordZero Kablosuz Dik Süpürge ev işleri yapanların en büyük yardımcısı haline geldi. Hem mükemmel toz toplama hem de etrafa saçılan parçacıkları toplamada iddialı LG A9 CordZero, 5 aşamalı filtre sistemiyle de tüy, toz ve kirden arınmış ortamlar yaratılmasına yardımcı oluyor.

Evlerin bitmek bilmeyen rutini temizlik LG A9 CordZero Kablosuz Dik Süpürge ile çok daha kolay bir hale geliyor. Pırıl pırıl, tozdan arınmış, en ufak bir kir parçasının bile bulunmadığı bir ev isteyenler için LG A9 CordZero mükemmel bir çözüm oluyor. ‘5 Aşamalı Filtre Sistemi’yle en ufak toz zerresini bile yok eden LG A9, alerjik bünyeler için de hassas temizlik sağlıyor.

LG’nin mükemmel temizleme gücü kullanıcılar tarafından da denenip onaylandı. LG tarafından Eylül ayında başlatılan başvuru süreci ile seçilen 5 tüketici, test grubunda yer alarak LG A9 CordZero kablosuz dik süpürgelerin hem sahibi oldu hem de Ekim ayı boyunca ürünü deneyimleyip, ürünle ilgili izlenimlerini değerlendirme yazıları ve çektikleri videolarla diğer tüketicilere aktardılar. Kullanıcılardan bir tanesi ürünle ilgili "İlk olarak karşınıza 4 adet temizleme başlığı çeşidi çıkıyor. Devamında yedek filitre ve yedek batarya karşılıyor bizi. Haliyle süpürge kablosuz olunca en sevindiren şey yedek batarya oluyor. Üstelik bataryaların ikisi de aynı anda kısa sürede şarj oluyor” şeklinde bilgi verdi.

LG A9’da bulunan hava filtreleme sistemi, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizliyor. Ayrıca, LG A9’un metal, bez ve ön filtrelerinin tamamı çıkartılıp yıkanarak makinenin ilk günkü performansını devam ettirmesine olanak tanıyor. Yıkanabilir filtre özelliği ile ilgili yorum yapan bir diğer kullanıcı “Yıkanabilir filtre sistemi ve alerji dostu olması benim için büyük artıları arasında. Ben kendisini çok sevdim” diyor. Kolayca değiştirilebilen çift bataryası ile 80 dakikaya kadar uzayan pil ömrü, tek bir dokunuşla açık-kapalı ve turbo modları arasında geçiş yapılabilmesi, ister duvara asılabilmesi ister ayakta ya da kompakt modda da saklanabilmesi, teleskopik borusunun 4 farklı uzunluk ayarlanabilmesi LG A9 CordZero’ya ekstra cazibe katıyor. Çift batarya ile ilgili yorum yapan başka bir kullanıcı Kablosuz süpürgelerde batarya konusu oldukça önemli. İki bataryanın aynı anda makul sürede şarj edilebiliyor olması ile ürün baştan kazandı” şeklinde bilgi veriyor.

LG A9 CordZero kablosuz dik süpürge testlerini tamamlayan 5 kullanıcının deneyimleri, ürün hakkındaki yorum ve görüşleri https://www.lg.com/tr/lg-a9-test-etkinligi adresli web sitesinde paylaşılıyor.