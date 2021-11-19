LG, TÜRKİYE'DE 'SPOT OF TRIUMPH' FORTNITE OYUN YARIŞMASI TÜM HEYECANIYLA DEVAM EDİYOR

LG OLED TV'ler, Oyun Monitörleri ve Hoparlörlerin de Aralarında Bulunduğu En İyi Ödülleri Kazanma Fırsatı Sunn Büyük Mücadele 20 Kasım’da Vatan Bilgisayar Topkapı Mağazasında İkinci Etkinliğiyle Kaldığı Yerden Devam Ediyor.

LG Electronics (LG), Türkiye'nin başlattığı Fortnite turnuvası #SpotOfTriumph, yetenekli oyun tutkunlarını bir araya getirmek, ünlü oyuncularla tanışmak ve en iyi ödülleri kazanma şansı yakalamak için oyunseverleri davet ediyor.

2017'de yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında bir kültürel fenomen haline gelen Fortnite, her gün milyonlarca çevrimiçi oyuncuyu bir araya getirmeye devam ediyor.

LG, Fortnite hayranları için yeni, sürükleyici deneyimler yaratmak amacıyla #SpotOfTriumph teması altında başlattığı 4 farklı mücadele boyunca, her Çarşamba kendi sosyal medya kanallarında haftalık bir içerik yayınlayarak, bu içeriklerde, takipçilerine nasıl rekabet edileceği ve kazananı neyin beklediği hakkında fikir vermeye devam ediyor. Emrecanonal (Gereksiz Oda) ve sametparlak44 gibi yerel oyun yıldızları da sanal olarak yayına katılarak oyun için yorumlarını, ipuçlarını ve püf noktalarını izleyicilerle paylaşıyor.Her Cuma ve Cumartesi 48 saat boyunca yeni görevler yayınlanıyor. Oyuncular, Cumartesi günleri 13:00 ve 16:00 saatleri arasında Vatan Topkapı Mağazası LG Oyun alanlarında sanal olarak veya yüz yüze rekabet etme fırsatına sahip oluyor.

13 Kasım’da gerçekleşen ilk etkinliğinde, oyuncular Emrecanonal (Gereksiz Oda) ile birlikte yarışarak, ünlü gamer ile sohbet etme fırsatı da yakaladı. Mücadelenin ikinci etkinliği 20 Kasım Cumartesi günü 13:00-16:00 saatleri arasında Vatan Bilgisayar Topkapı mağazasında gerçekleşecek fiziksel etkinlik ile oyunseverleri bir araya getirerek LG markalı ürünlerle eşsiz bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Oyuna katılmak için, oyuncuların https://www.lg.com/tr/spotoftriumph adresini ziyaret ederek kaydolmaları, Fortnite için Epic Games ID'lerini girerek LG'ye erişim sağlamaları yeterli oluyor. Oyuncular daha sonra Fortnite'ı her zamanki gibi oynayabiliyor ve performansları otomatik olarak izlenebiliyor. Her Pazar kazananlar açıklanacak ve puanlar hesaplanarak LG'nin lider tablosuna eklenecek.

Etkinlik alanında oyuncuların performansını göstermelerine yardımcı olan LG markalı ürünler ise şöyle;

Canlı Renkler, Keskin Detaylar: 32GP850

Oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik sıfırdan yaratılan LG UltraGear 32GP850-B, NVIDIA® G-SYNC® uyumluluğu, 1ms GTG yanıt süreleri, profesyonel düzeyde özelleştirme ve hızlı, canlı IPS paneller gibi oyun odaklı özelliklerle fark yaratıyor. Nano IPS ekran, 1ms GTG TN düzeyinde hızlara ve ultra yüksek yenileme hızlarına ulaşırken, zengin ve canlı bir görüntü ile büyüleyici bir deneyim sunuyor.

1 ms yanıt hızıyla birleştirilmiş 165 Hz (O/C 180 Hz) monitör, bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltıyor, daha akıcı ve net hareket imkanı tanıyor. NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak doğrulanmış G-SYNC® uyumlu bir monitör olan 32GP850-B, daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi için ekran yırtılmasını azaltıyor, takılmayı en aza indiriyor. FreeSync™ Premium teknolojisiyle de, oyunculara yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz, akıcı hareket deneyimi yaşatıyor. Dinamik Eylem Senkronizasyonu, profesyonel düzeyde bir deneyim için oyunu yükseltiyor. En aza indirilen giriş gecikmesi ve inanılmaz performansla aksiyona, rakiplere ve her an yanıt verilmesini sağlıyor.

Canlı ve duyarlı IPS ile her sahneyi oyuncunun zihninde netlikle canlandıran LG UltraGear 32GP850-B, 32" ve 16:9 ekran oranında gerçek renk, gelişmiş kontrast, netlik ve ayrıntı sunarken ultra hızlı tepki süresi ile mükemmel performans sağlıyor. Nano IPS teknolojisi, canlı sahneler üretmek için yüksek kaliteli rengi destekliyor, HDR10 ise, büyük QHD ekranda dinamik kontrast sunuyor. Monitörün siyah dengeleme özelliği sayesinde de, oyun hiçbir zaman karanlıkta kalmıyor, en ufak detaylar bile göze çarpıyor.

Güçlü Donanım, Zarif Tasarım: 27GP83

27 inç QHD (2560x1440), Nano IPS 1ms (GtG), 165 Hz yenileme hızı, renk ayarlı HDR10, NVIDIA® G-SYNC® ve AMD FreeSync™ Premium uyumu sunuyor. Hız ve görüntü kalitesi için ideal oyun monitörü olarak tanımlanan LG UltraGear 27GP83B-B, olağanüstü grafik kalitesiyle ultra yüksek hız sağlayan Nano IPS 1ms teknolojisi sayesinde mükemmel bir oyun performansı ve büyüleyici bir deneyim sunuyor.

27GP83B-B, TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1ms hız, ters gölgelenmeyi en aza indirerek hızlı tepki süresi sağlıyor. CI-P3 renk gamının %98’inden oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen monitör, HDR10 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak mükemmel bir görsel gerçekçilik sunuyor. Böylelikle, oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine imkan sağlanıyor. 165 Hz'lik ultra yüksek hız ise, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz şekilde akmasına olanak veriyor.

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 27GP83B, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor. FreeSync™ Premium teknolojisi ise, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatıyor.

Dünyanın en iyi oyuncu TV’si: LG C1 65inç 4K OLED Smart TV

LG C1 serisi 65 inç OLED TV, LG'nin OLED TV'lerinin oluşturduğu mirasın üzerinde yükseliyor ve üstün görüntü kalitesini olağanüstü oyun özellikleriyle bir araya getirerek iddialı oyuncular için mükemmel bir seçim haline geliyor ve “OLED yüksek piksel teknolojisi”, “4K akıllı görüntü iyileştirme”, “yüzde 100 renk doğruluğu”, “ThinQ yapay zeka teknolojisi” ve “Türkçe destekli sesle kontrol” özellikleriyle, yeni nesil oyuncuların performansına maksimum destek sağlıyor. NVIDIA G-SYNC® uyumlu sektördeki ilk TV olarak grafikleri mükemmel bir şekilde oluşturuyor ve bu sayede de televizyonun yenileme hızını bağlı donanımın kare hızına uyarlayarak oyuncuların kendilerini oyunun içinde hissetmelerini sağlıyor. LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi, çoğu ekranda karşılaşılan titreme veya takılma olmadan sürükleyici bir oyun deneyimi için olağanüstü görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi ve ultra hızlı tepki süresi üreten bağımsız piksel kontrolünün hassasiyetini kullanıyor.

Ayrıca, LG C1 serisi 65 inç OLED TV, HDMI 2.1 desteği ile 1ms tepki süresi, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) gibi üstün oyun özellikleri sayesinde hızlı hareket eden içeriğin daha yüksek çözünürlükte görüntülenmesine, akıcı ve senkronize grafikler elde edilmesine olanak tanıyor ve çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlıyor. HDMI 2.1 standardını destekleyen model ile yeni nesil oyun konsollarında 120 Hz’de 4K oyun deneyimi de mümkün oluyor.

Yoğun oyun seansları sırasında LG 65 inç OLED TV düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından “göz dostu” olarak onaylanan model göz konforu için önerilen minimum %50 standartının çok daha altında bir değerde %29 oranında mavi ışık yayıyor. Yeni eklenen Oyun Yöneticisi menüsü sayesinde de kullanıcılar daha düşük mavi ışık için hızlıca oyun ayarlarını değiştirebiliyorlar.

#SpotOfTriumph Yarışması ve Ödüller:

LG UltraGear Mücadelesi: Bir Oyundaki En İyi 10 Sıralama

Ödül: 27GP850 2K Nano IPS165Hz NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğuna Sahip ultra akıcı ve hızlı tepki veren 27'' UltraGear™ Oyun Monitörü kazanma fırsatını yakalayın.

2- 2.Hafta Mücadelesi: En fazla Eleyen

Ödül: XBOOM 360 RP4, ses deneyiminizi değiştirecek çarpıcı bir ses mühendisliği ürünüdür. Hoparlörü nereye yerleştirirseniz yerleştirin, LG'nin konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi, tüm yaşam alanınızı doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle doldurur.

3-The LG Ultimate Sound Challenge: En Çok Sayıda Kazanan

Ödül: SN7Y Soundbar MERIDIAN teknolojisi ile Gelişmiş sinyal işleme teknolojisi ile sesi yükseltir ve geniş bir ses stüdyosu yaratır.

LG Creative Challenge Final: İçerik oluşturucu modunda, ülkedeki en iyi 25 oyuncunun katılacağı büyük final yarışması.

Büyük Ödül: 48 inç C1 LG OLED TV (OLED48C14LB Modeli) – NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync™ Premium sertifikalı, ultra akıcı ve hızlı tepki veren oyun deneyimi.

Kazananlar belli olduğunda, LG en iyi oyuncuyu büyük ödülün verileceği ve ünlü oyuncularla tanışma fırsatı bulacağı bir törene davet edecek.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi edinmek, hüküm ve koşulları okumak ve katılmak için https://www.lg.com/tr/spotoftriumph adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yarışma Kasım ayının sonuna kadar devam edecek ve kazananlar yarışma web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla açıklanacak.