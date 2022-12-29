LG, CES 2023’te İkinci Nesil LG Signature Serisi ile Farklı Bir Lüks Deneyimi Sunuyor





LG Electronics (LG), ikinci nesil LG SIGNATURE beyaz eşya serisini CES 2023'te tanıtacak. Evde daha rahat, şık ve sürdürülebilir bir yaşam için zamansız tasarım ve yenilikçi teknolojiler sunan sofistike yeni ürünler, LG standının LG SIGNATURE alanında ‘Ötesini Yaşa' temasıyla görücüye çıkacak.

Lansmanından yedi yıl sonra LG SIGNATURE, ultra premium'u yeniden tanımlamaya devam ediyor; performansı, tasarımı ve kullanılabilirliği yeni boyutlara taşıyan zarif, son derece gelişmiş cihazlar ve yaşam çözümleri sunuyor. İkinci nesil seri, markanın felsefesine ve kalitesine sadık kalırken, eve daha zarif, daha minimalist bir görünüm kazandıran yeni renkler, malzemeler ve kaplamaların yanı sıra daha da fazla rahatlık sunan farklı özelliklere ve teknolojilere sahip.

CES'te sergilenecek modeller arasında Dual InstaView™ özellikli yepyeni LG SIGNATURE 4 Kapılı French-Door buzdolabı, 7 inç LCD dokunmatik panelli bir çamaşır makinesi ve kurutucu çifti, akıllı InstaView™ özellikli Mikrodalga Fırınlı Duvar Tipi Davlumbaz, yerleşik kameralara, otomatik zaman ve sıcaklık ayarlama işlevine sahip Çift Bölmeli Fırın yer alacak. Alanda yer alan diğer LG SIGNATURE ürünleri arasında klima, hava temizleyici, OLED TV ve Şarap Mahzeni de bulunuyor.

Oturma odası, çamaşır odası ve mutfaktan oluşan LG SIGNATURE bölgesi, İtalyan tasarım mobilya markası Molteni&C ile ortaklaşa oluşturuldu. LG SIGNATURE serisinden estetik açıdan rafine, teknolojik olarak gelişmiş ürünler, Molteni&C'nin çarpıcı mobilya parçalarıyla iç mekanlara şıklık katacak.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “LG SIGNATURE ikinci nesil cihazlar, evde akıllı, sürdürülebilir ve daha lüks bir yaşam için özel teknolojilerimizi, bir dizi gelişmiş rahatlık ve verimlilik özelliğini ve muhteşem, modern tasarımı bir araya getiriyor.”