LG, 2023 OLED Serisi İle TV İzleme Deneyimini Zirveye Taşıyor





LG Electronics (LG), şimdiye kadarki en gelişmiş OLED TV modellerini içeren 2023 TV serisini tanıtıyor. LG’nin en yeni OLED TV'leri, üstün kendinden aydınlatmalı görüntü kalitesi, güçlü görüntü işleme teknolojileri, daha fazla akıllı özellikler ve hizmetler sunan güncellenmiş webOS sürümü ile izleme deneyimini en üst noktaya taşıyor.

LG, dünyayı ilk büyük ekran OLED TV ile tanıştırdıktan on yıl sonra premium TV pazarına liderlik etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, son teknoloji ürünü OLED TV'ler, 11 yıl üst üste CES İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü ve tüketicilere her zamankinden daha fazla değer sunmak için zaman içinde gelişmeye devam etti. LG OLED, olağanüstü görüntü kalitesi, derin siyahlarla canlı, doğru renkler ve son derece gerçeğe yakın görüntüler için sonsuz kontrast oranı üretmesiyle tanınıyor.

LG, OLED teknolojisinde geldiği heyecan verici noktalardan olan kıvrılabilir LG SIGNATURE OLED R ve bükülebilir LG OLED Flex gibi benzeri görülmemiş modellerle görsel olarak çarpıcı TV formlarının yaratılmasını mümkün kılıyor. Benzersiz formu ile LG OLED Flex bu yıl CES 2023 İnovasyon Ödülleri’nde iki kez onurlandırılırken, Oyun kategorisinde de En İyi İnovasyon Ödülü’nü kazandı.

LG'nin 2023 OLED serisinin en üst modelleri Z3, G3 ve C3 OLED evo TV’lerden oluşuyor. Yeni modeller, LG OLED evo teknolojisi ve yeni 6.Nesil α9 AI İşlemci’nin hassasiyeti ve performansı sayesinde daha yüksek parlaklık ve renk doğruluğunun yanı sıra inanılmaz netlik ve ayrıntı sağlıyor.

En yeni Alpha serisi işlemci, en üstün görüntü ve ses kalitesi sağlamak için LG'nin en gelişmiş yapay zeka destekli derin öğrenme teknolojisini kullanıyor. Gelişmiş AI Görüntü, daha iyi netlik için iyileştirilmiş yükseltme ve her karede derinliği ve ayrıntıyı ortaya çıkarmaya yardımcı olan gelişmiş dinamik ton eşleme sunuyor. Ayrıca bu özellik, daha gerçekçi bir HDR kalitesi sağlamak için insanların yüzleri gibi önemli nesneleri algılayan ve iyileştiren bir resim işleme teknolojisini de içeriyor. Görüntü optimizasyonuna ek olarak, 6.Nesil α9 AI İşlemci, Gelişmiş AI Ses özelliği ile TV’nin dahili hoparlör sisteminden sanal 9.1.2 surround ses sunarak sürükleyici deneyimi tamamlıyor.

Yeni LG G3 OLED evo serisindeki bir diğer önemli yenilik, parlaklığı yüzde 70'e1 kadar artırmak için yepyeni bir ışık kontrol yönetimi ve ışık arttırma algoritmaları içeren LG'nin Brightness Booster Max teknolojisi. Bu teknoloji ile, parlaklık, piksel bazında haritalanıyor ve kontrol ediliyor, böylece daha keskin, daha gerçekçi görüntüler elde ediliyor.

G3 OLED evo serisi, duvarla mükemmel uyum sağlayan One Wall Design2 tasarımına sahip. Özel olarak tasarlanmış dahili askı aparatı sayesinde duvara boşluksuz olarak monte edilerek her boyutta aynı minimalist görünümünü sağlıyor ve yaşam alanı ile mükemmel uyumu yakalıyor.

LG, teknolojik liderliğini yalnızca daha iyi bir yaşam için ürün ve hizmetler yaratmak için güçlendirmeye devam ediyor. 2023 LG OLED serisi, üretimden imhaya kadar sürdürülebilir döngüler yaratarak çevreye daha duyarlı olacak şekilde tasarlandı. LG OLED TV’lerde arka aydınlatma ünitesi bulunmuyor, yani her TV'nin üretimi için geleneksel bir LED TV'den daha az malzeme gerekiyor. Ayrıca geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış birçok bileşen kullanılıyor ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ve tek renkli baskı özelliğine sahip eko-ambalaj içinde gönderiliyor. Göz dostu 2023 LG OLED serisi , TÜV Rheinland tarafından düşük mavi ışık ve UL Solutions tarafından titreşimsiz olarak onaylanmış durumda.

2023 LG OLED serisi, güncellenmiş webOS sürümü ile daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. En güncel webOS sürümünü içeren yeni modeller, çok sayıda kişiselleştirme seçeneği ve her zamankinden daha fazla kullanım kolaylığı sunan yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arabirimi sunuyor. Yeni "Hızlı Kartlar" özelliği, kullanıcılara en çok kullandıkları içerik ve hizmetlere gruplandırılmış kategoriler bazında (Home Office, Oyun, Müzik, Spor vb.) kolay erişim imkanı tanıyor. Yeni webOS, kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre belirlenen, kendi tercihlerine göre hazırlanmış kişiselleştirilmiş önerilerin keyfini çıkarmasını kolaylaştırıyor.

Ev sineması deneyimini en üst seviyeye çıkaran yeni LG OLED serisi, Dolby Vision ve Dolby Atmos'un üstün görüntü ve ses geliştirme özelliklerini desteklemeye devam ediyor. Dahası, bu yılın LG TV'leri, DTS:X tarafından desteklenen IMAX enhanced formatında sürükleyici çok kanallı surround ses sunarak en yeni LG sound bar modelleri ile kusursuz entegrasyon sunuyor. LG TV ve sound bar , daha güçlü, daha sürükleyici ses üretmek için her iki ürünün ses kanallarından yararlanan WOW Orchestra3özelliğini de içeriyor.

Beklenildiği gibi 2023 LG OLED serisi, HDMI 2.1a ile uyumlu çok çeşitli özellikleri destekliyor. Ayrıca, yakın zamanda duyurulan Quick Media Switching VRR (QMS-VRR) için HDMI organizasyonu tarafından onaylanan ilk TV seti olarak sunuluyor. QMS-VRR, TV'nin HDMI 2.1a uyumlu4 bağlantı noktaları aracılığıyla bağlanan farklı kaynak cihazlardan oynatılan içerik arasında geçiş yaparken bazen oluşan anlık "siyah ekranı" ortadan kaldırabiliyor.

Kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile en üstün oyun deneyimini sunan yeni LG OLED serisi, 0,1 milisaniye tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve dört adede kadar HDMI2.1a uyumlu bağlantı noktasına sahip. LG OLED ayrıca, kullanıcıların oyun türü ekran ön ayarları gibi oyuna özgü özellikleri hızlı bir şekilde seçmesine ve bunlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan Oyun Yöneticisi menüsünü de içeriyor. G-SYNC®, FreeSync™ Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarlarına Oyun Yöneticisi menüsünden kolaylıkla erişilebiliyor.

LG'nin son teknoloji ürünü 2023 OLED serisi, 5-8 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2023 sırasında şirketin standında (#15501, Central Hall, Las Vegas Kongre Merkezi) gösterilecek. Sosyal medyada #LGCES2023'ü takip ederek LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını görebilirsiniz.

1 55/65/75 inç G3 modelleri için geçerlidir.

2 Yalnızca G serisi modeller için geçerlidir.

3 Yazılım güncellemesi ile eklenecektir.