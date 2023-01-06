LG'NİN ZERO CONNECT TEKNOLOJİSİNE SAHİP DÜNYANIN İLK KABLOSUZ 97 İNÇ OLED TV'Sİ, YAŞAM ALANLARINDA ÖZGÜRLÜĞÜ YENİDEN TANIMLIYOR





LG Electronics (LG), 4K 120Hz'e kadar gerçek zamanlı video ve ses iletimi yapabilen kablosuz bir çözüm olan Zero Connect1 teknolojisine sahip dünyanın ilk bireysel kullanıma yönelik televizyonu olan 97 inç LG SIGNATURE OLED M'yi (model M3) piyasaya sürüyor. Devrim niteliğindeki yeni M3 modeli, üstün görüntü ve ses kalitesinin yanı sıra kurulum ve bağlantı için benzersiz bir çözüm sunuyor. Teknoloji ve tasarımın çarpıcı bir başarısı olan LG'nin yeni kablosuz OLED TV’si iki kategoride CES 2023 İnovasyon Ödüllerinin de sahibi oldu.2

Harici cihazları bağlamak için tüm giriş bağlantı noktalarının arkada veya yanlarda bulunduğu geleneksel TV'lerin aksine, M3 modeli, video ve ses sinyallerini kablosuz olarak LG'nin 97 inçlik sinematik ekranına gönderen ayrı bir Zero Connect kutusuyla birlikte geliyor. TV'den uzağa yerleştirilebilen Zero Connect kutusu daha temiz, dikkat dağıtmayan bir izleme ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor ve kullanıcılara alanlarını düzenleme konusunda daha fazla özgürlük kazandırıyor. Kutu, kablo/uydu set üstü kutuları ve oyun konsolları gibi yaygın olarak kullanılan HDMI aygıtlarını takmak için birden çok bağlantı noktasına sahip ve ayrıca daha zengin, daha güçlü ses ve ek kablosuz rahatlık için uyumlu soundbar ses sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor. M3 ve Zero Connect kutusu, kullanıcılara alanlarını düzenlerken daha fazla özgürlük sunmanın yanı sıra, kullanıcıların yeni LG OLED TV'yi kablosuz olarak kolayca ve istediği yere kurmasına olanak tanıyor. One Wall Design tasarımına sahip ekran, minimalist görünümü ile de yaşam alanı ile mükemmel uyum sağlıyor.

LG'nin kablosuz çözümü, M3'ün kendinden aydınlatmalı OLED ekranına, yüksek kaliteli video ve ses aktarımı sağlamak için en son teknolojilerden yararlanarak, 4K 120Hz'de içeriklerde kesinti veya kalite düşüşü olmadan, daha canlı ses deneyimi ile kullanıcıların keyfini çıkarmasına olanak tanıyor. LG, verilerin kutudan TV'ye sorunsuz aktarımını sağlamak için, optimum aktarım yolunu anında belirleyen bir algoritma geliştirdi. Geliştirilen bu algoritma aynı zamanda, yakın çevredeki (odanın içinde hareket eden insanlar veya evcil hayvanlar gibi) değişiklikleri algılayabiliyor ve buna göre yol değiştirerek oluşturabilecek iletim hatalarını veya kesintileri en aza indirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, maksimum sinyal gücü için kutunun anteni, TV'nin konumuyla hizalanacak şekilde kolayca ayarlanabiliyor. Maksimum kullanılabilirlik için Zero Connect kutusu ses tanıma özelliğine de sahip, bu sayede kullanıcılar M3'ü ve bağlı cihazları sesli komut ile açıp yönetebiliyor.

LG'nin Zero Connect kablosuz çözümüne sahip son teknoloji 4K OLED TV'si, 5-8 Ocak tarihleri arasında CES 2023'te şirketin standında (#15501, Central Hall, Las Vegas Convention Center) sergileniyor. Sosyal medyada #LGCES2023'ü takip ederek LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını takip edin.

1 TV Ekranı ve AV Kutusu arasında Kablosuz Bağlantı.