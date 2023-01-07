LG VE JEFF STAPLE, CES 2023'TE, TASARIM ODASINDA YENİ YAŞAM TRENDLERİNİ GÖSTERİYOR



LG Electronics (LG), Reed Sanat Departmanı’nın kurucusu, önemli spor ayakkabı ve moda markalarıyla çok sayıda işbirliği yapan, sokak giyim markası STAPLE’la tanınan New York merkezli ünlü tasarımcı Jeff Staple ile, CES 2023’teki Tasarım Odası’na yönelik ortaklık gerçekleştirdi. Jeff ile birlikte tasarlanan ve onun kendine özgü çizgilerini taşıyan Tasarım Odası, şık nesneler, sanat eserleri ve LG'nin en son yaşam tarzı çözümleriyle donatılmış, özenle hazırlanmış bir "yaşam alanı"nı temsil ediyor.

LG'nin CES'teki standının içinde yer alan Tasarım Odası, şirketin birinci sınıf ev aletlerinin her türlü yaşam tarzına nasıl uyum sağlayabileceğini ve iyileştirebileceğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Alan aynı zamanda Jeff'i dünya çapındaki sokak giyimi hayranlarının ve "spor ayakkabı tutkunlarının" gözdesi haline getiren benzersiz estetiği sergiliyor ve sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabıları, figürinler, sanat kitapları gibi en değer verdiği bazı ürünlerini içeriyor.

Jeff'in ayakkabı tutkusunu destekleyen ve serginin havasını artıran çift sıralı (2 x 5) LG Styler™ ShoeCase, sınırlı sayıda üretilen ayakkabıların saklanması, sergilenmesi ve bakımı için alan dostu bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, LG'nin hijyeni artıran TrueSteam™ teknolojisinden yararlanan LG Styler ShoeCare, ayakkabıların yeni kalmasını ve en iyi şekilde görünmesini sağlıyor. Ek olarak, parlak dış yüzeyleri tamamen geri dönüştürülmüş plastikten üretilen her iki ürün de şirketin başarılı ESG yönetimi taahhüdünü yansıtıyor.

Tasarım Odasında sergilenen tüm gelişmiş cihazlar, daha rahat ve özelleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya yardımcı olan bir dizi özelliğe ve kişiselleştirilmiş hizmetlere erişim sunan LG ThinQ™ uygulamasıyla da uyumlu. Örneğin uygulama, LED kapı panelleri kullanıcılara 190.000'den fazla olası renk kombinasyonu sunan MoodUP™ buzdolabının rengini değiştirmek için kullanılabiliyor. Uygulama ayrıca ARTCOOL™ Gallery klimanın entegre LCD ekranında görüntülenen görüntüyü seçip değiştirmeyi, ShoeCase için mevcut olan farklı aydınlatma renkleri ve efektleri arasından seçim yapmayı veya ShoeCare'i uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Bölümü Marka İletişim Başkanı Sookie Roh şöyle konuştu; "Efsanevi Jeff Staple ile ortaklaşa tasarlanan Tasarım Odası, LG'nin yeni konsept yaşam tarzı çözümleriyle elde edilebilecek kişiye özel yaşam tarzını sunuyor" dedi. "Daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve evde daha iyi bir yaşam sağlayan estetik ve teknolojik açıdan sofistike çözümler yaratmaya devam edeceğiz."