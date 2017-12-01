LG CS:GO Masters Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

LG Türkiye sponsorluğunda düzenlenen LG CS:GO Masters Turnuvası birçok oyunseveri biraraya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın ilk elemesi 11 Kasım’da, ikinci eleme ise 18 Kasım’da internet üzerinden gerçekleştirildi. Her biri 5 kişiden oluşan 32 takımın yarıştığı elemelerde toplam 6 takım finallere kaldı. 2 online elemeyi kazanan 6 takım, 25 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş Adeks Cafe’de gerçekleştirilen LAN finallerinde kozlarını paylaştı. Turnuvada dereceye giren ilk 3 takım ödüllendirildi.

LG oyun monitörlerinin kalitesinin de ön plana çıktığı turnuvada 1. olan Royal Black 3 bin TL, 2. olan FeeltheBullet bin 500 TL ve 3. olan Dark Passage ise bin TL ödüle hak kazandı. Turnuva TV, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olarak bilinen Twitch kanalında canlı olarak yayınlandı. Ayrıca turnuva süresince hikayeler Instagram üzerinden de oyunseverlerle paylaşıldı.