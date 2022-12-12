LG, DÜNYANIN İLK 240HZ OLED PANELİNE SAHİP ULTRAGEAR OYUN MONİTÖRLERİNİ SUNUYOR







LG Electronics (LG), premium UltraGear™ OLED oyun monitörleri serisini (27GR95QE ve 45GR95QE modelleri) CES 2023'te sergiliyor. Yeni UltraGear monitörler, LG'nin hızla büyüyen OLED kategorisindeki liderliğini ve küresel oyun ekranı pazarındaki devam eden gücünü gösteriyor.

Özel olarak LG tarafından üretilen dünyanın ilk 240Hz OLED paneline* sahip yeni 27 ve 45 inç modelleri doğru, gerçeğe yakın renkler ve sonsuz kontrastla tamamlanan üstün kendinden aydınlatmalı resim kalitesinin yanı sıra, bir rekora imza atarak, 0,03 milisaniyeden daha kısa Griden Griye (GTG) yanıt süresi sunuyor. Bu en yeni görüntü teknolojilerinin sayesinde, tüketicilerin bir oyun monitöründen tüm istekleri en yeni UltraGear modelleri ile sunulmuş oluyor.

Eşsiz Hıza Sahip 27 inç OLED Oyun Monitörü

LG UltraGear OLED Oyun Monitörü (model 27GR95QE), son çıkan oyunları layığıyla oynamak için gereken performans düzeyini sunuyor; QHD (2.560 x 1.440) çözünürlüklü OLED ekranı, 240 Hz yenileme hızı ve şaşırtıcı bir 0,03 ms (GTG) tepki süresi ile keyifli akıcı, düşük gecikmeli oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5'ini kapsıyor ve oyun tasarımcılarının ve dijital sanatçıların vizyonunu tam olarak yakalayan canlı grafikler sağlıyor. Ek olarak, monitörün Yansıma Önleyici ve Düşük Yansıma (AGLR) paneli, kullanıcıların ortam ışığı koşullarından bağımsız olarak dikkat dağıtmayan bir oyun deneyimi yaşamaları için ekranda ne olduğunu görmeyi kolaylaştırıyor.

Değişken yenileme hızı (VRR), NVIDIA G-SYNC Uyumlu, FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync desteği sunan LG'nin 27 inç UltraGear'ı, minimum yırtılma veya takılmayla kusursuz görseller sağlıyor. Ayrıca HDMI 2.1 özelliklerini ve DisplayPort 1.4 bağlantısını destekliyor ve kullanıcıların DTS Headphone:X'in gerçekçi, uzamsal sesinin keyfini çıkarmasını sağlayan 4 kutuplu bir kulaklık jakı içeriyor. Ayrıca, birlikte verilen uzaktan kumanda, hızlı ve kolay ekran yönetiminin yanı sıra programlanabilir kısayol tuşlarının ek rahatlığını sağlıyor.

45 inç Kavisli OLED Ekran ile Yeni Seviye Sürükleyicilik

CES 2023 İnovasyon Ödülü sahibi model 45GR95QE, LG'nin 21:9 en boy oranına, WQHD (3.440 x 1.440) çözünürlüklü ekrana sahip ilk 45 inç kavisli OLED oyun monitörü olma özelliği gösteriyor. Aynı zamanda 800R kavise sahip ilk 45 inçlik ekran olan monitör, bir sonraki seviye oyun deneyimleri sunmak için tasarlanmış heyecan verici, yeni bir form faktörü oluşturuyor. Önde gelen küresel test kuruluşları TÜV Rheinland ve UL Solutions tarafından düşük mavi ışık ürünü olarak onaylanan kavisli UltraGear monitörün mat Yansıma Önleyici ve Düşük Yansımalı OLED paneli, geleneksel bir LED panele göre gözleri yormuyor, bu da kullanıcıların daha az göz rahatsızlığı ile daha uzun süre oyun oynayabileceği anlamına geliyor.

45GR95QE'nin dikkat çekici, kavisli OLED paneli, 1.500.000:1 kontrast oranı ve yüzde 98,5 DCI-P3 kapsamı sunarak yalnızca ekrandaki aksiyonu canlandırmakla kalmayan, aynı zamanda oyuncunun odağını artıran parlak renkler, derin siyahlar ve net görüntüler üretiyor. 27 inçlik kardeşi gibi, 45 inçlik model de 0,03 ms GTG'den daha kısa yanıt süresine ve 240 Hz yenileme hızına sahip. OLED'in muazzam potansiyelinden yararlanan 45GR95QE, tam bir oyun deneyimi sağlıyor.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae şunları söyledi: “Sektör lideri görüntüleme teknolojilerimize sahip monitörler, rekabetçi oyunlar için gereken hızın yanı sıra her şeyin daha gerçekçi görünmesini ve hissedilmesini sağlayan görüntü kalitesi sunuyor. Oyun alanının öncüsü olarak LG, her tür oyuncuyu memnun edecek çeşitli boyut ve formlarda sunulan yüksek performanslı LG UltraGear oyun monitörleri aracılığıyla tamamen yeni müşteri deneyimleri yaratmaya devam edecek.”