LG, CES 2023'TE TANITACAĞI YENİ ARTCOOL™ GALLERY İLE YIL BOYUNCA KONFOR VE ZARAFET SUNACAK





LG Electronics (LG), en yeni ARTCOOL Gallery klimasını CES 2023'te tanıtmaya hazır. 27 inç LCD ekrana ve LG'nin yükseltilebilme seçeneğine sahip olan yeni model, her mevsime uygun kişiselleştirilmiş içerik sunmasının yanı sıra, LG ThinQ uygulamasını kullanarak odayı anında tazeliyor. Ayrıca LG'nin DUAL Inverter Compressor™ ve 3 yollu dolaylı hava akışı ile enerji tasarruflu soğutma ve ısıtma sağlamasının yanı sıra, AI Dry™ ile daha hijyenik bir performans sunuyor ve sezgisel bir mobil uygulama da dahil olmak üzere çeşitli kullanıcı dostu özellikleri barındırıyor.

Sade ama sofistike bir çerçeveyle çevrili parlak bir LCD ekranda özel içerik sunan ARTCOOL Gallery, gelişmiş bir LG klimadan çok çerçeveli bir sanat eserine bakıyormuş izlenimi veriyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulamasını kullanarak, sayıları giderek artan muhteşem, durağan ve animasyonlu görüntüler arasından veya favori aile fotoğrafları arasından seçim yapabiliyor ve değişiklik istediklerinde yeni bir şey görüntüleyebiliyor. Yeni model, birlikte verilen akıllı uzaktan kumanda kullanılarak veya kullanıcıların ayarları ve işlevleri seçmesine, herhangi bir yerden gerçek zamanlı olarak cihazın durumunu izlemesine olanak tanıyan bir mobil uygulama1 aracılığıyla kolayca yönetilebilir.

Şirketin DUAL İnverter Kompresörü ile donatılan yeni ARTCOOL Gallery, geleneksel bir konut klimasından yüzde 70'e varan oranda daha az güç kullanıyor ve enerji açısından verimli soğutma sağlıyor. 2 Yeni modelin 3 yönlü hava akışı, mekana uygun dolaylı hava akışı sunuyor. LG'nin en son ARTCOOL Gallery serisi, rahat olduğu kadar huzurlu bir iç mekan ortamı yaratılmasına yardımcı oluyor. 20 desibellik düşük gürültü seviyelerinde çalışıyor ve kullanıcıları uyku esnasında rahatsız etmemek için uyku modunda gizli alt kanadını kapatıyor.3

Dahası, çarpıcı ARTCOOL Gallery, LG'nin AI Dry özelliği sayesinde hoş ve taze bir hava akışı sağlıyor. Çalışma süresine ve mod seçimine göre optimum kurutma süresini otomatik olarak ayarlayan AI Dry, klimanın içinde oluşan nemi etkili bir şekilde gideriyor. Ek olarak, yeni modelde kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir alt ızgara4 ve montajı kolaylaştıran bir kapak bulunuyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol yeni seri ile ilgili şunları söyledi: “Her zevke ve mevsime uygun olağanüstü performans ve sanatsal temalar sunan en yeni ARTCOOL Gallery klimamız, yıl boyunca konfor ve zarafet sağlıyor. Kişiselleştirilmiş içerik ve en son teknolojilerin benzersiz birleşimiyle LG'nin yenilikçi, yeni hava çözümü, tüketicilere evlerinde daha iyi bir yaşam sağlamaya yardımcı olmak için tasarlandı.”

5-8 Ocak tarihlerinde CES 2023'te LG'nin standını (#15501, Las Vegas Kongre Merkezi) ziyaret edenler, yeni ARTCOOL Gallery klima da dahil olmak üzere şirketin en son yeniliklerini görebilirler.

1 Şu anda yalnızca Android işletim sistemi tabanlı cihazlarla uyumludur.

2 Soğutma süresi ve güç tüketimini karşılaştıran LG dahili test yöntemlerine göre yürütülen TÜV Rheinland testlerine dayanmaktadır. Test 69 metre3 (4,3 x 7,0 x 2,3m) bir odada 33oC sıcaklıkta ve yüzde 60 bağıl nem ile DUAL İnverter Kompresörlü LG klima (model US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0) ve LG hava kullanılarak yapılmıştır. 26oC ayar sıcaklığında sabit hızlı kompresörlü klima (model TS-H2465DA0, TS-H122TDA). Enerji tasarrufu, iki modelin 8 saatlik çalışma sırasındaki güç tüketimi karşılaştırılarak ölçülür.

3 LG'nin "Uyku Modunda" (19,6 desibel) ortalama gürültü seviyesini ölçen dahili laboratuvarında test edilmiştir. Sonuçlar, gerçek kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.