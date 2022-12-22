LG, CES 2023'TE HERKES İÇİN DAHA İYİ BİR YAŞAM HEDEFLEYEN ESG VİZYONUNU SUNUYOR





LG Electronics (LG), ESG vizyonunu ve en son, etkili yeniliklerini CES 2023'te “Herkes İçin Daha İyi Yaşam” alanında, özel bir tasarımla sergileyerek sürdürülebilirlik taahhüdüne ışık tutacak. LG Electronics (LG), ESG vizyonunu ve en son, etkili yeniliklerini CES 2023'te “Herkes İçin Daha İyi Yaşam” alanında, özel bir tasarımla sergileyerek sürdürülebilirlik taahhüdüne ışık tutacak.

Başlıca ESG kilometre taşları, mevcut girişimleri ve uzun vadeli hedefleri de dahil olmak üzere LG'nin sürdürülebilirlik çabalarına kapsamlı bir genel bakış sunan Herkes İçin Daha İyi Yaşam alanı “Gezegen İçin”, “İnsanlar İçin” ve “Taahhüdümüz” isimli üç bölümden oluşuyor. Sergi ayrıca, şirketin Life's Good (Hayat Güzeldir) mesajını yaymak, insanlar ve gezegen için olumlu bir fark yaratmaya çalışan yenilikçileri güçlendirmek için oluşturulan bir inovasyon yarışması olan LIFE'S GOOD AWARD'ın dört finalisti tanıtacak.

LG'nin ESG gündeminin odak noktaları, “Herkes İçin Daha İyi Yaşam” alanına yerleştirilecek. Bu alanda verilen bilgilendirme materyalleri görme engelliler için braille alfabesiyle yazılacak ve tekerlekli sandalye kullananlar için kolay okunabilecek yükseklikte yerleştirilecek. Dijital-insan işaret dili hizmetleri sunmak üzere programlanmış bir LG CLOi GuideBot'un yanı sıra işaret dilinde yetkin rehberler de tesiste bulunacak. Bölgenin kendisi çevre dostu malzemeler kullanılarak inşa edilecek.

Herkes İçin Daha İyi Yaşam: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yenilikler ve Daha İyi Yaşam Planı 2030

Alanın Gezegen İçin bölümü, LG'nin e-atığın toplanması, yok edilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gibi ürün yaşam döngüsünün her adımında 'yeşil' hususlara öncelik veren Sürdürülebilir Döngülerin oluşturulmasını içeren çeşitli çevresel girişimlerini sunuyor. Gezegen İçin bölümünü ziyaret edenler, atılan e-atıklardan çıkarılan malzemelerin LG’nin Chilseo Geri Dönüşüm Merkezi'nde (CRC) yeni LG ürünleri için parça üretmek üzere nasıl kullanıldığını görebilecekler. Gezegen İçin'de ayrıca, şirketin enerji tasarruflu fabrikası olan LG Smart Park (Changwon, Güney Kore) ve LG tarafından ürün ambalajlarını daha çevre dostu hale getirmek için geliştirilen yeni Genişletilmiş Polistiren (EPS) köpük geri dönüşüm teknolojisi vurgulanıyor.

Serginin ikinci bölümü olan İnsanlar İçin, LG'nin ürün ve hizmet erişilebilirliği konusundaki çabalarını ve başarılarını sergiliyor. Bunlar, ses ve işaret dili içeren ürün kitapçıklarının geliştirilmesini ve çeşitli LG ürünlerinde ses tanıma, sesli talimat ve hareket algılama sensörleri gibi erişilebilirlik özelliklerinin uygulanmasını içeriyor. İnsanlar İçin bölümü ayrıca ziyaretçilere, sesten metne kolayca taşınabilen ve yeniden boyutlandırılabilen bir işaret dili ekranının da dahil olduğu LG TV'lerde bulunan erişilebilirlik seçeneklerini keşfetme fırsatı verecek.

Herkes İçin Daha İyi Yaşam alanının üçüncü ve son bölümü olan Taahhüdümüz, LG'nin şirketin Daha İyi Yaşam Planı 2030'un nihai hedefi olan sürdürülebilir bir geleceği sağlamaya olan bağlılığını yansıtıyor. LG, 2020 yılından itibaren 2030 yılına kadar satılan birim başına ürün üretiminden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarını yüzde 50 (2017 seviyelerine kıyasla) ve yedi temel ürünün kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Ayrıca şirket, 2025 yılına kadar tüm ürün serileri için erişilebilirlik özellikleri sunmayı ve 2030 yılına kadar her LG ürünü için bir sesli talimat kitapçığı ve işaret dili ile video sağlamayı planlıyor.