LG CEO’su William Cho Geleceğe Odaklanıyor





LG Electronics (LG) CEO'su William Cho, yıl sonu konuşmasında, şirketin geçen yıl uygulanan ‘başarılı değişiklikler’ ve ‘kazanan büyüme’ yaklaşımı üzerine inşa ettiği odaklanma alanlarını özetledi. Canlı yayınlanan konuşma ile Cho, LG çalışanlarıyla doğrudan bağlantı kurarak şirketin geleceğe yönelik iş yapısını yeniden şekillendirmek için 2023'te odaklanacağı dört stratejik alanı iletti.

Cho öncelikle LG'nin ticari portföyünü geliştirmenin önemini vurguladı. Cho, kurumsal değeri artırmak için, yüksek potansiyele sahip alanlarda niteliksel büyümeyi hızlandırmaları ve büyüme motorlarını güvence altına almalarını gerektiğini söyleyerek "Ana işimizin rekabet gücünü artırmak için sahip olduğumuz iş kollarının kapasitelerini en üst düzeye çıkarmaya ve gelecek için stratejik iş kollarını hızla geliştirmeye odaklanacağız" dedi.

LG CEO’su William Cho ardından müşteri merkezli bir iş işletim sistemi kurmaları gerektiğini altını çizerek "Müşteri deneyimi ve dijital dönüşümü birleştiren inovasyon yoluyla somut sonuçlar üretmeliyiz. Müşteri odaklı zihniyetimizi güçlendirmek ve çalışma şeklimizi geliştirmek için, net orta ve uzun vadeli hedefler ve yol haritaları belirlemeli, beklentileri aşan yenilikçi müşteri deneyimleri elde etmeyi hedeflemeliyiz" şeklinde devam etti.

Cho ayrıca şirketin geleceğe hazırlık yeteneklerinin güçlendirilmesinden de bahsetti. Cho, "Ar-Ge yoluyla geleceğin teknolojilerini güvence altına almalı ve yazılımdaki rekabetçiliğimizi güçlendirmeliyiz” dedi. Marka değerini artırmanın yanı sıra özellikle genç nesiller arasında marka itibarını iyileştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca çevrim içi faaliyetlerini büyüterek e-ticarette gelişmek için dijital pazarlamaya yoğunlaşmaları gerektiğini vurguladı.

Ekonomik ortamı çevreleyen belirsizliklere de dikkat çeken Cho, LG'nin rekabet gücünü temelden yeniden şekillendirmek ve iş ortamındaki değişikliklere önceden yanıt vererek operasyonel verimliliği artırmak için şirketin yakın zamanda özel bir görev gücü oluşturduğunu da belirtti. Alınan önlemlerin daha sağlıklı bir kurumsal yapı oluşturmalarına olanak tanıyacağını, şirketin sürekli olarak olumlu sonuçlar üretmesini ve işin gelişmesi açısından uzun vadeli rekabeti güvence altına alarak yeni müşteri değeri yaratılmasını sağlayacağını umduklarını söyledi.

Cho, herkesin LG Electronics'i bir şirket olarak neyin ve kimin tanımladığını düşünmesini de istedi. LG'de çalışan herkesin müşterileri için birer 'Değer Yaratıcı' olduğunu; müşterilerine gerçekten değer vermelerini ve onlarla tanışarak, onları dinleyerek ve onlar gibi olarak müşterilere nasıl daha fazla ve daha iyi değerler sunabileceklerini düşünmeleri gerektiğinin de altını çizdi. Cevabın her zaman müşterilerinde olduğunu ve bu yüzden de onların yaşamlarına daha derinden bakmaya ve ilk, benzersiz ve yeni müşteri deneyimleri sunmak için içgörüler toplamaya devam ettiklerinden bahsetti.