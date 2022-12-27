Soruları Cevapla LG XBOOM 360 XO3 Senin Olsun





LG Electronics (LG), müzikseverleri yeni çıkan LG XBOOM 360 XO3 sahibi yapıyor. 14 Ocak 2023’e kadar yarışma adresine girerek kayıt olan ve neden LG XBOOM 360 XO3’e sahip olması gerektiğini en yaratıcı şekilde ifade eden 20 kişi bu yepyeni bluetooth hoparlöre kavuşuyor. LG Electronics (LG), müzikseverleri yeni çıkan LG XBOOM 360 XO3 sahibi yapıyor. 14 Ocak 2023’e kadar yarışma adresine girerek kayıt olan ve neden LG XBOOM 360 XO3’e sahip olması gerektiğini en yaratıcı şekilde ifade eden 20 kişi bu yepyeni bluetooth hoparlöre kavuşuyor.

Kullanıcıların ses deneyimini değiştiren hoparlör olarak tanımlanan LG XBOOM 360 XO3, konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor. Hoparlörün bu benzersiz formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor. İpek Dome tweeter, Cam Elyaf Orta hoparlör ve neodimyum mıknatıslı 4 inçlik woofer'dan oluşan 3 taraflı premium bir ses sistemi ile XO3Q, farklı frekanslar sunuyor ve çeşitli ses içeriklerine ekstra güç, ayrıntı ve derinlik katıyor. LG XBOOM 360 XO3, aynı zamanda 9 ön ayara sahip 3 ortam aydınlatma modu ve XBOOM uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilen 16,8 milyon farklı aydınlatma rengi ile mükemmel sesin yanı sıra, kullanıcıların tam da ihtiyaç duyduğu ortamı sunuyor. Ayrıca, XO3Q'nun IP54 derecesi, kullanıcıların nemli koşullardan veya su sıçramalarından kaynaklanan hasarlardan endişe etmeden her yere götürmelerine olanak tanıyor.