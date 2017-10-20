LG, Ekrandaki Uzmanlığını Tıbbi Görüntüleme Pazarına Aktarıyor

18 – 21 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 26. ESGE (Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği) Kongresi’nde kontrol ve tedavi alanındaki son yenilikler tıp dünyasının ileri gelenleriyle paylaşıldı.

LG Electronics Türkiye, kongrede özellikle görüntüleme sektöründeki liderliği ve uzmanlığı sonucunda geliştirdiği medikal görüntüleme sistemlerini tanıttı.

LG 8MP Klinik Görüntüleme Monitörü nöbetlerin yorgunluğunu azaltıyor

LG 8MP Klinik Görüntüleme Monitörü’nün 27 inçlik IPS ekranı, sahip olduğu 3840 x 2160 piksel çözünürlükle hastane çalışanlarının verimliliğini artırmak için tasarlandı. Daha iyi hale getirilmiş parlaklık seviyesine ek olarak sağlık çalışanlarına geniş görüntüleme açıları, asgari renk değişimi ve doğru görüntüler sağlıyor. Monitör, Sağlık Hizmetlerinde Dijital Görüntüleme ve İletişim (DICOM Part 14) kurallarına uygun olarak görüntüyü daha doğru hale getirmek amacıyla gri tonlamalarını düzeltiyor. Farklı cihazlarla uyum sağlayabilen monitör, sahip olduğu arkadan aydınlatmalı denge teknolojisiyle sabit parlaklık seviyesi sağlıyor ve Dynamic Sync Mode girdi gecikmesini azaltıyor, Flicker Safe ve Reader Mode ayarları uzun saatler çalışan doktor ve hemşirelerin yaşadığı göz yorgunluğunun azalmasına yardımcı oluyor.

LG 8MP Cerrahi Monitör ameliyatlarda farklı açılardan bile aynı görüntüyü veriyor

27 inçlik LG 8MP Cerrahi Monitör, cerrahide geniş kullanım alanları için geliştirildi. Özellikle minimal laparoskopik cerrahi ile ilgilenen cerrahlar LG’nin geniş ve en doğru görüntüyü sağlayan monitörleriyle çok daha kesin gözlemler yapabilecekler. LG’nin 8MP UHD panelinin benzersiz netliği doktorların teknik olarak karmaşık prosedürleri gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, monitörün IPS teknolojisi ameliyatlar sırasında birçok tıp profesyonelinin monitörü farklı açılardan en az renk değişikliğiyle görerek konsültasyonların en doğru şekilde yapılmasına imkan veriyor. LG’nin cerrahi monitörü 800 nits’e kadar çıkan güçlü parlaklık seviyesiyle parlak ameliyat odaları için ideal. Bu monitor sRGB renk tayfının yüzde 115‘ini kapsıyor. Böylece doktorlar farklı tipteki doku ve kan damarlarını çok daha kolayca ayrıştırabiliyor.

LG’nin Röntgene Özel DXD’si su ve toza karşı dayanıklı

LG DXD (dijitalleştirilmiş X-ışını dedektörü) 16-bit görüntü işleme yetkinliği ve 127 mikrometre’ye ulaşan piksel aralığı ile saniyeler içinde yüksek kaliteli röntgen görüntüleri sağlayarak uzmanların ve radyologların hızlı ve doğru bir şekilde sağlık sorunlarını belirlemelerini sağlıyor. Magnezyum ve karbon fiber gövdesiyle LG DXD, farklı medikal ayarlara sahiptir. Su ve toza dayanıklılık standardı olan IP 41’e uygunluğu sayesinde de toz ya da sıvıyla temas ettiğinde bile en üst performansı sağlamaya yardımcı oluyor.