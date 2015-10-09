LG Electronics Türkiye, “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi ile bu yıl da öğrencileri sevindirdi

LG Electronics Türkiye bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağıttığı kırtasiye malzemeleri içeren hediyeleriyle; Manisa Soma Namık Kemal İlkokulu ve Manisa Kırkağaç Gelenbe Şair Eşref İlkokulu öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.

LG Electronics Türkiye’nin geçen yıl Pocket Photo aktivitesi olarak başlattığı ve bu yıl ise sosyal sorumluluk kapsamında ikincisini gerçekleştirdiği “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi ile birçok öğrenci ihtiyacı olan okul gereçlerine sahip oldu. LG’nin bu projesi, Manisa Soma Namık Kemal İlkokulu ve Manisa Kırkağaç Gelenbe Şair Eşref İlkokulu’ndaki çocukların yepyeni kırtasiye malzemelerine kavuşmalarına olanak sağladı. LG Electronics Türkiye, sosyal sorumluluk kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirdiği bu proje ile her yıl farklı il ve ilçelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Soma Namık Kemal İlkokulu ve Kırkağaç Gelenbe Şair Eşref İlkokulu’nda 8 Ekim Perşembe günü Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Kırkağaç Kaymakamı Dr. Mehmet Yeşilbaş, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve LG Electronics Türkiye yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler yeni kırtasiye malzemelerini teslim aldılar. Etkinlik ile ilgili konuşan Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Dikici, “Somalı aileler ve çocukları adına gösterdiğiniz bu ince ve duyarlı davranıştan dolayı LG Electronics Türkiye’ye teşekkür ederim” şeklinde duygularını ifade ederken Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçınkaya ise, “Okulumuzun tüm öğrencilerine yaptığınız bu yardım ciddi anlamda yerini buldu. Bu anlamda, LG Electronics Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay şunları söyledi: “LG Electronics Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla Manisa Soma Namık Kemal İlköğretim Okulu ve Manisa Kırkağaç Gelenbe Şair Eşref İlköğretim Okulu’ndaki çocuklarımıza bu hediyeleri dağıtmak bize çok büyük bir mutluluk veriyor. En değerli varlıklarımız çocuklarımızla okul heyecanını paylaşmak ve sevinçlerine ortak olmak adına yaptığımız bu etkinliğe destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.”