LG’nin yeni CordZero™ kablosuz süpürgeleri kullanıcılarla buluşuyor

LG Electronics, İstanbul ve İzmir’de düzenleyeceği etkinliklerde tüm kullanıcıları en son teknolojili LG CordZero™ kablosuz süpürgeleriyle tanışmaya davet ediyor. LG CordZero™ kablosuz süpürgeler kullanıcılara en güçlü performansı sunarken hareket özgürlüğünün de kapılarını açıyor.

LG Electronics, İstanbullu ve İzmirli kullanıcıları yeni kablosuz süpürgeleri LG CordZero™ serisiyle tanıştırmak için yollara çıkıyor. Tüm ziyaretçiler 7-8 Kasım’da İstanbul İstinye Park Alışveriş Merkezi, 14-15 Kasım’da ise İzmir Agora Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde LG’nin en son model CordZero™ teknolojisinin sunduğu özgürlüğü ve üstün temizlik gücünü tecrübe edebilecekler. Etkinlik alanında kurulacak farklı yüzey çeşitlerinde her türlü toz ve kirlere karşı LG CordZero ürünlerini deneyebilecekler.

Muhteşem hediyeler kazanma şansı

Tüm katılımcılar İstanbul İstinye Park ve İzmir Agora Alışveriş Merkezlerindeki etkinliklerde eğlenceli oyunlar ve sürpriz hediyelerle keyifli bir gün geçirecekler. Katılımcılar etkinlikler boyunca toplam 16 adet Pocket Photo, 8 adet LG Gpad Tablet, 4 adet LG CordZero™ Dikey süpürge ve 4 adet CordZero™ Yatay süpürge kazanma şansını yakalayacaklar.

Düzenlenecek etkinliklerde kullanıcılarla buluşacak olan LG CordZero Yatay ve LG CordZero 2’si 1 arada Dikey ve El Süpürgesi modelleri kullanıcılara sağladığı güçlü ve rahat temizlik deneyimiyle engelleri, sınırları ve vakit kaybını ortadan kaldırıyor. LG CordZero Yatay Süpürge, Akıllı Inverter Motor™, PowerPack™ 80V Batarya, RoboSense™: Otomatik Yer Belirleme ve Otomatik Takip Teknolojisi, LG KOMPRESSOR™ Toz Sıkıştırma Teknolojisi, HEPA14 Filtresi, SLG 5 Star & BAF Sertifikası gibi özellikleriyle göz dolduruyor. LG CordZero 2’si 1 arada Dikey ve El Süpürgesi ise Dual PowerPack™ Çift Batarya, Dolaşıklık Önleyici Fırça™, Akıllı Inverter Motor™ gibi özellikleriyle kullanıcılara en özgür temizlik deneyimini sunuyor.

Akıllı Inverter Motor™ ile çok daha dayanıklı bir motor ve güçlü bir temizlik

LG CordZero™, geleneksel kablolu elektrik süpürgelerinden geri kalmayan performansıyla LG’nin en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. CordZero™, Akıllı Inverter Motor™ teknolojisi sayesinde kompakt tasarımıyla en kuvvetli emiş gücünün yanında yüksek enerji tasarrufu ve dayanıklılığı sağlıyor. Geleneksel motorların sahip olduğu karbon fırça, sürtünme sonucunda kısa zamanda erirken, fırçasız Akıllı Inverter Motor™ ise sürtünmesiz manyetik güçle çalışıyor. LG Electronics imzalı Akıllı Inverter Motor™ aynı zamanda 10 yıl garantili.