LG, Evde Çamaşır Kurutma Dönemini Sonlandırıyor

LG, evde kalorifer üzerinde çamaşır kurutma dönemine son veriyor. LG Kurutucular saf buhardan aldığı güçle, alerjenleri %99,9’a varan oranla yok ederken kullanıcıları evde çamaşır kurutmanın neden olduğu olumsuz durumlardan da koruyor.





Havaların soğumaya başladığı, özellikle de kışın kendini iyice hissettirdiği aylar, sıklıkla çamaşır yıkayanlar için zorlu geçer. Evde kalorifer üzerinde ya da balkonda olumsuz hava koşullarında kurutulmaya çalışılan çamaşırlar, daha çamaşır makinesinden çıkanlar kurumadan yenisi yıkanan çamaşırlar. Evin içerisindeki o karmaşa ve kötü görüntü…. Üstelik kapalı ortamda çamaşır yıkamanın neden olduğu nem, beraberinde gelen küf ve tüm bunların sağlığa olumsuz etkisi…

LG, buhardan aldığı güçle çamaşırlarda ekstra hijyen sağlayan, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, %99,9 oranında azaltan kurutucularıyla tüm bu problemlere son veriyor. Sahip olduğu buhar teknolojisi ile en hassas çamaşırları bile özenle kurutan, ilk günkü yumuşaklığına kavuşturan LG Kurutucular, düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisi ile giysilerdeki çekmeyi de minimuma indiriyor. LG kurutucuların bir diğer önemli özelliği de, kurutma fonksiyonu sona erdiğinde, kurutucunun kendi kendini temizleyerek kullanıcıya hiçbir iş bırakmaması.

Üstelik, LG kurutucular ThinQ özelliği ile uzaktan kontrol edilebiliyor, program seçimi, kurutma işleminin başlatılıp sonlandırılması mümkün oluyor.