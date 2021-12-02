LG, Yeni Araç İçi Bilgi Eğence Sistemini Renault Megane E-TECH Electric ile Sunuyor

LG'nin Kolaylık ve Bağlantı İçin Optimize Edilmiş Yeni IVI Sistemi, Google Android Otomotiv ve Android 10'u temel alıyor.

LG Electronics'in (LG) yeni nesil Araç İçi Bilgi - Eğlence (IVI) sistemi, 2022'de yeni Renault Mégane E-TECH Electric ile piyasaya sürülecek. LG'nin gelişmiş IVI sistemiyle donatılmış yeni araç, kısa süre önce Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen dünyanın en büyük mobilite konferansı IAA MOBILITY 2021'de görücüye çıkarak büyük övgü topladı.

IVI sistemine güç veren yazılım, LG tarafından Renault ile ortaklaşa geliştirildi ve temeli Google Android Automotive'e dayanıyor. Yazılım aynı zamanda, LG tarafından, büyük kuruluşların yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri daha hızlı geliştirmek ve sunmak için çevik metodolojileri benimsemesine yardımcı olacak bir dizi ilke ve süreç olan ‘Scaled Agile Framework’ü (SAFe) kullanan ilk yazılım olarak tanınıyor. Bu yazılım, işletim sistemini kablosuz olarak güncelleyebilme ve araç şarj durumunu uzaktan kontrol edebilme gibi kolaylık sağlayıcı farklı özellikler sunmak için aracın donanımından bağımsız olarak çalışıyor.

Dahası, LG'nin Android tabanlı IVI sistemi, Google Otomotiv Hizmetleri'nden (GAS) sertifika alan Android 10 tabanlı ilk sistem olma unvanını taşıyor. Platform, akıllı bilgi-eğlence hizmetleri ve Merkez Bilgi Ekranı (CID) aracılığıyla Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play dahil olmak üzere çeşitli Google uygulamalarına kolay erişim sunuyor. Şık, sezgisel İnsan Makine Arayüzü (HMI) ve kullanıcı deneyimi odağı ile sistem, günümüzün sürücülerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve otomobil yolculuğunu daha keyifli hale getirmek için LG'nin bir araç çözümleri sağlayıcısı olarak artan yeteneklerinden yararlanıyor.

LG'nin Otomotiv Bileşenleri (VS) Şirketi, mobilitedeki en son gelişmeleri ve trendleri yansıtan IVI sistemleri ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri’nin (ADAS) küresel üst düzey tedarikçisi olarak itibar kazanıyor. İş birimi, otomotiv aydınlatma ve far sistemleri sağlayıcısı ZKW Group'un satın alınması ve Temmuz ayında piyasaya sürülen LG Magna e-Powertrain'i oluşturmak için Magna International ile yakın zamanda yapılan ortak girişimin de dahil olduğu çeşitli girişimlerle yeteneklerini ve pazar erişimini sürekli olarak genişletiyor.

Renault Yazılım Fabrikası Alliance Global Başkan Yardımcısı Thierry Cammal, “Dijital kokpitler, sürücülerin ve yolcuların araçlarıyla etkileşim şeklini hızla değiştirerek daha fazla kişiselleştirme ve gelişmiş konfor sağlıyor. LG ile devam eden ortak çalışmamızın, IAA MOBILITY'de tanıtılan Mégane E-TECH Electric'imiz için olağanüstü bir Android kokpit sunmada kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

LG Otomotiv Bileşenleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise, “Yeni IVI sistemimiz, istikrarlı, gelişmiş ve kullanıcı dostu otomotiv yazılım platformlarına yönelik artan talebi karşılamakla kalmıyor, bunun üzerine de çıkıyor. Sürekli yenilik ve Renault gibi uzman ortaklarla işbirliği yoluyla LG, kendini farklılaştırılmış araç içi deneyimler sunmaya ve küresel otomobil endüstrisi için bir çözüm sağlayıcı olarak konumunu daha da güçlendirmeye adamıştır” dedi.