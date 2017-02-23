LG G6, FullVision ekranı ile kullanıcılara üstün bir rahatlık ve yaratıcılık sunuyor

LG G6, eşsiz 18:9 görüntü oranı ve bütünsel kullanıcı arayüzü ile mobil içeriklerin keyfini daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde çıkarmanıza imkan veriyor.

LG Electronics, herkesin merakla beklediği yeni akıllı telefonu LG G6 ile birlikte cihazın FullVision özelliğine sahip ekranından en iyi şekilde faydalanmayı sağlayacak olan en yeni mobil UX 6.0 kullanıcı arayüzünü de tanıtacak. 5.7 inçlik QHD+ FullVision (2880x1440) ekrana sahip LG G6’nın 18:9 görüntü oranı ise akıllı telefonun ön yüzünü tamamen kaplıyor. LG G6’nın boyutları ise mevcut ve gelecekteki dijital içeriklerin tadını maksimum seviyede çıkarabilmek için ergonomik bir şekilde tasarlandı.

LG G6’nın yeni kullanıcı arayüzü, FullVision özelliğinin en iyi şekilde kullanılmasına imkân vermekle birlikte kullanıcılara büyük bir rahatlık ve avantaj sağlıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde;

Video klipleri izlerken ya da internette gezinirken her içeriğe göre farklılaştırılmış bir deneyim yaşayabiliyorlar.

Kamera özelliğinin geliştirilen kullanıcı arayüzü, 18:9 görüntü formatı ile fotoğraflar için çok daha fazla alan sağlıyor.

Akıllıca tasarlanan GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) sayesinde kullanıcılar kare şeklinde iki pencereyi yan yana açarak çok daha verimli ve üretken çoklu görev tecrübesi yaşayabiliyorlar.

Farklılaştırılmış bir deneyim

LG G6’nın FullVision ekran özelliği, kullanıcılara yepyeni bir görüntü deneyimi sunuyor. Üst ve alt bölümleri genişletilmiş ekranı ile kullanıcılar internette gezinirken ya da e-kitaplarını okurken çok daha fazla bilgiyi görebiliyorlar. Video izlerken ya da oyun oynarken de çok daha kapsayıcı bir deneyim yaşayabiliyorlar.

LG G6, gitgide çoğalan 18:9 görüntü oranındaki film, oyun ve uygulamayla uyumlu ekranı sayesinde, akıllı telefon pazarındaki 18:9 ekran kullanımının öncülüğünü yapacak. LG G6 aynı zamanda 16:9 görüntü oranına göre hazırlanmış içeriklerin de kolaylıkla 18:9 şeklinde görüntülenmesini sağlayabiliyor.

Kamerada gelişmiş kullanıcı arayüzü

LG G6’nın kamerasının kullanıcı arayüzü ise 18:9 görüntü oranının geniş ölçüleri sayesinde oldukça rahat, eğlenceli ve gelişmiş özelliklere sahip. LG UX 6.0’ın sağladığı Kare Kamera özelliği, LG G6’nın 18:9 oranlı ekranını mükemmel şekilde iki adet eşit kareye bölüyor.

Kullanıcılar bu özellik sayesinde Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında kullanılan 1:1 oranında fotoğraflar çekebiliyor ve diğer kare bölmede ise çektikleri fotoğrafları inceleyebiliyorlar. “Food Mode” isimli yeni çekim modu ise yiyecek fotoğrafları için gerekli olan en yüksek renk kalitesi ve doygunluk seçeneklerini kullanıcıların hizmetine sunuyor. Kullanıcılar iki fotoğraftan 100 fotoğrafa kadar oluşturdukları döngülerle GIF görüntüleri de üretebiliyorlar.

Gelişmiş çoklu görev özelliği

LG G6, 18:9 ekranın avantajlarını birçok farklı şekilde kullanıyor. Kullanıcılar takvim penceresinin hemen yanında bir çağrı penceresi açabiliyorlar. Ya da fotoğraf galerisiyle birlikte bir mesajlaşma uygulaması da eş zamanlı olarak kullanılabiliyor. Birden fazla kare fotoğraf ise kilit ekranında Collage Wallpaper (Kolaj duvar kağıdı) şeklinde görüntülenmek üzere bir araya getirilebiliyor. LG G6 ile ekranın bir tarafında internette gezinirken diğer tarafında ise not almak mümkün oluyor. Takvim uygulamasını kullanırken LG G6’yı yatay konuma getirmek ise takvimin sol pencerede görüntülenmesini sağlarken, program detayları ise sağ tarafta görüntülenebiliyor. LG G6’da çoklu görev kombinasyonları sınırsız bir şekilde uygulanabiliyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “FullVision özelliğine sahip LG G6, sinema endüstrisindeki yeni ve eski sinematik içeriklerin dijital çağda görüntülenmesi için en iyi yöntemin 18:9 görüntü oranı olduğuna inanan profesyonellerin felsefesi ilham alınarak tasarlandı. En yeni akıllı telefonumuz olan LG G6’da bu felsefeyi uygulamanın yanında çok daha ileri bir noktaya taşıyarak 18:9 formatının birçok değişik şekilde uygulanmasını da sağladık. Tüm kullanıcıların çok daha üretken bir hale getirdiğimiz LG G6’yı çok seveceklerinden eminiz.”

UX 6.0 kullanıcı arayüzüne sahip yeni LG G6, 26 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yeni LG UX 6.0’ı tanıtan videoya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=0IVgB2FFKHM&featur...