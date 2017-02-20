LG, Innofest 2017’de inovatif ve premium ürünlerdeki stratejik odağını güçlendirdi

LG Electronics inovatif ve ultra-premium ürünlere yönelik giderek artan talebi öngörerek, 2017 yılının en yeni ürünlerini tanıttı.

Birçok ödüllü tasarımıyla birlikte inovatif teknolojilerin yönünü belirleyen küresel teknoloji lideri LG Electronics, en yeni ve premium ürünlerini iki gün süren geleneksel InnoFest 2017 etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu yıl İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen etkinliğe 250’den fazla perakendeci, iş ortağı ve müşteri katıldı. InnoFest 2017, LG’nin küresel tüketici elektroniği pazarındaki liderliğini pekiştiren oldukça önemli bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. InnoFest 2017, LG'nin premium ürünler kategorisindeki liderliğini kanıtlamanın yanında, birçok farklı iş kolundaki yenilikçi ve enerji tasarruflu ürünlerin sergilenmesini de amaçlıyor.

InnoFest 2017’de konuşan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha şunları söyledi: “Teknoloji çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor ve değişimin etkileri de gittikçe güçleniyor. İnovasyon kavramı ise günümüzde hayata değer katmanın ötesinde kullanıcılara çok daha güzel bir hayat tarzı sunmayı amaçlıyor. LG olarak premium ürün felsefemizin kaynağını da bu eğilim oluşturuyor. LG Electronics 2017 yılında yine inovatif, enerji tasarruflu ve birinci sınıf ürünlere odaklanan pazar stratejisiyle, tasarım, rahatlık ve stil sahibi bir teknoloji üreticisi olarak konumlanıyor.”

LG, 2017 ürün yelpazesi ile en son teknoloji ve dünya standardında tasarım çizgilerini aynı potada eritiyor. Stil sahibi, premium ve adından çokça söz ettiren LG SIGNATURE ürün ailesinden, devrim yaratan LG OLED TV’lere, çığır açan TWIN Wash çamaşır makinelerinden, akıllı ev eşyalarına ve enerji tasarruflu ürünlere kadar birçok cihaz ile günümüzün detaylara önem veren kullanıcılarını memnun ediyor.

OLED W7

CES 2017’de 120’den fazla ödül alan LG’nin yenilikçi ürünü LG SIGNATURE OLED 4K TV, aynı zamanda Engadget tarafından verilen CES- En İyinin En İyisi ödülünü de almaya hak kazandı. OLED W7, ev eğlence sistemlerinde kullanılan üstün teknolojinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. W7 modelinin inovatif tasarımı, ekranın güzelliğini öne çıkartacak şekilde tüm diğer unsurları ortadan kaldırarak LG’nin benimsediği “daha az olan daha fazladır” felsefesini tam anlamıyla yansıtıyor. Duvardan ölçüldüğünde 4 milimetreden daha ince olan LG OLED TV’ler, sadece manyetik aparatlar kullanılarak duvara tutturulabiliyor. Bu sayede TV ve duvar arasındaki boşluk ortadan kalkıyor. Bu benzersiz deneyim Dolby Atmos ses kalitesiyle de tamamlanıyor.

LG SIGNATURE

LG’nin adından en çok söz ettiren ürün serisi olan LG SIGNATURE kapsamındaki LG SIGNATURE OLED TV, LG SINGNATURE Buzdolabı, LG SIGNATURE TwinWash™ çamaşır makinesi ve LG SIGNATURE Hava Temizleyici de etkinlikte büyük beğeni topladı. 2017 yılında bu gelişmiş ve premium ürünlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte LG’nin premium ürün stratejisi de önemli bir ivme kazanacak.

LG TWINWash™

Beyaz eşya alanındaki birçok dikkat çeken ürünün yanında kullanıcılara aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkama imkanı veren LG TWINWash™ çamaşır makinesi de büyük ilgi gördü. LG’nin yeniden tasarlanan 24 kg kapasiteli LG TWINWash™ çamaşır makinesi, beyaz eşya alanında hayatı kolaylaştıran teknolojik gelişmeleri takip eden her aile için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Nesnelerin İnterneti & Robot teknolojileri

InnoFest 2017’de sergilenen bir diğer önemli teknolojik yenilik ise LG’nin Nesnelerin İnterneti ekosistemi ve yapay zeka çalışmaları kapsamında yoğun bir şekilde odaklandığı devrim yaratan akıllı robotları oldu. LG’nin akıllı robot serisinde yer alan ev robotu ise akıllı ev ağ geçidi ve akıllı ev bildirim merkezinin sağladığı olanakları iki katına çıkararak kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yeşil & Enerji tasarruflu İklimlendirme Çözümleri

LG InnoFest 2017 kapsamında en ileri Inverter Teknolojisine sahip klima ve iklimlendirme çözümlerini de sergiledi. Geleneksel klimalar sadece açılıp kapatılabilirken, LG’nin Inverter Teknolojisi bu döngüleri kontrol ederek soğutma işlemini çok daha verimli bir şekilde yönetiyor. TUV tarafından verilen enerji tasarrufu sertifikasına sahip LG iklimlendirme Çözümleri, dayanıklılığının yanında Inverter Teknolojisi sayesinde ev kullanıcıları için de en efektif çözümü sunuyor.

LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha sözlerine şunları da ekledi: “LG olarak tüm iş ortaklarımıza sunduğumuz ilgi ve destek sayesinde oldukça büyük başarılar elde ettik. InnoFest 2017 ile birlikte oldukça heyecanlı günler geçiriyoruz. Bu etkinlik kapsamında tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek yerel pazarların sunduğu fırsatları değerlendiriyoruz. Tüm kullanıcılarımıza LG ürünlerini ulaştırabilmek için kapsama alanımızı genişleteceğiz.”

LG, Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA™) tarafından beyaz eşya, ev eğlencesi ve mobil iletişim alanlarında dağıtılan 21 adet CES İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu. LG’nin mükemmelliği temel alan en yeni ürünleri, sahip oldukları birçok üstün teknolojiyle birlikte kullanıcıların hayatlarını dönüştürmek için tasarlandılar. Hayatı güzelleştiren yenilikler sunmak 2017 yılında da LG’nin ürün stratejisinin temelini oluşturacak.