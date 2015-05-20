LG Music Flow P7 ile müziğin akışına yön verin

LG Music Flow P7 ile istediğiniz her yere müziğinizi özgürce taşıyın. Üstün ses kalitesi ve kolay bağlantı özellikleriyle eğlenceyi en üst düzeyde yaşayın.

LG Electronics, ilk olarak CES 2015’te tanıttığı Music Flow serisiyle tüm müzikseverlerin kalbini kazanıyor. Serinin en dikkat çekici ürünlerinden olan Music Flow P7, oldukça kolay taşınabilmesi ve üstün ses kalitesiyle müziğinizi istediğiniz her ortama taşıyabilmenize olanak tanıyor. Artık bulunduğunuz her ortamı neşelendirmek için tek yapmanız gereken Music Flow P7’e bağlanmak ve üstün ses kalitesini etrafınızdakilerle paylaşmak.

LG Music Flow P7, içinde bulunan LG Auto Sound Engine ve iki pasif radyatör sayesinde tüm dinleme seviyelerinde boyutlarından beklenmeyecek kadar etkili bir ses ve netlik sunuyor. Küçük ve kompakt tasarımı sayesinde oldukça kolay taşınabilen Music Flow P7 şarj edilebilen lityum-iyon bataryasıyla 10 saate kadar kullanılabiliyor.

Üstün bağlantı özellikleri ve mükemmel senkronizasyon

Music Flow P7, bluetooth bağlantısı olan her cihaza kolaylıkla bağlanıp müziği adeta başka bir boyuta taşıyor. Aynı anda üç farklı bluetooth cihaza bağlanabilen Music Flow P7, bu cihazların arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabiliyor. Sahip olduğu çift taraflı hoparlör ile hem stereo, hem de twin modu kullanarak iki kat ses performansı elde edilebiliyor. Aynı zamanda evinizde bulunan LG TV’nize birden çok Music Flow P7’yi kablosuz olarak bağlayarak eşsiz bir ev sinema sistemi oluşturmanın yanında, mükemmel ses senkronizasyonunun da keyfini çıkarabilirsiniz.