LG Electronics en iddialı telefonu LG G4’ü tüm dünyayla aynı anda İstanbul’da tanıttı

LG Electronics New York, Londra, Paris, Singapur, Seul ve İstanbul olmak üzere altı büyük şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle bugüne kadarki en iddialı akıllı telefonu LG G4’ü tanıttı.

Tüm dünyanın merakla beklediği LG Electronics’in amiral gemisi LG G4, dünya çapında altı büyük şehirde yapılan etkinliklerle tanıtıldı. Ortadoğu ve Afrika Bölgesini de kapsayacak şekilde İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısı, LG Electronics MEA (Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı Kevin Cha’nın açılış konuşması ile başladı. LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho’nun LG G4’ü basın mensuplarıyla tanıştırmasının ardından LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Satış Bölüm Başkanı Ufuk Gürsoy’un detaylı ürün sunumu ve basın mensuplarının LG G4’ü yakından deneyimlemesi ile son buldu.

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha gerçekleştirdiği açılış konuşmasında bu sene de dünyayla eş zamanlı olarak İstanbul’da LG G4’ü tanıtmaktan duyduğu mutluluğun altını çizdi. Ardından sahneye çıkan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho herkesin dört gözle beklediği LG G4’ü katılımcılarla buluşturdu. Konuşmasında LG’nin inovatif liderliği kapsamında, LG G4 için çok daha profesyonel özellikler geliştirdiklerini belirten Cho: “Bu ürünü geliştirirken üzerine yoğunlaştığımız en önemli konu, LG G4’ün kullanıcılara nasıl bir değer sağlayacağı sorusu oldu. Bu sorunun cevabını bulmadan elde edeceğimiz tek şey; sadece metal ve camdan oluşan bir yığın olacaktı. Konu akıllı telefon tasarımına geldiğinde, tasarımın aynı zamanda kullanışlı ve kişinin hayat tarzına değer katacak nitelikte olması en önemli unsurdur. Kendimizi adeta zarafet ve rahatlığı gösteren, el yapımı hissi veren bir ürün yaratmaya adadık” şeklinde konuştu.

LG G4 ile ilgili yaptığı ürün sunumunda G4’ün inovatif özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatan LG Electronics Türkiye Satış Bölüm Başkanı Ufuk Gürsoy ise “Akıllı telefonlar gün geçtikçe düz ve tek tip metal levhalara dönüştü. Bildiğiniz gibi bizim tüm kullanıcılarımıza verdiğimiz “Hayatı Güzelleştiren Yenilikler” üzerine bir sözümüz var. Bundan dolayı LG G4 ile insan doğasına çok daha uygun ve çok daha güzel bir akıllı telefon yaratmayı amaçladık. Deri malzemesindeki doğal dokular ve renkler LG G4’ü eşsiz kılan unsurlar. Telefonu elinize aldığınızda zamanla siz de bu farkı anlayacaksınız.” şeklinde konuştu. LG G4’ün teknik özelliklerinden de bahseden Gürsoy, “LG G4 0.6 saniyede kamerasını aktif hale getirebiliyor. Ayrıca F1.8 diyafram aralığı ile LG G4 ilk defa DSLR fotoğraf makineleriyle yarışır hale geliyor. LG G4’ün IPS Quantum ekranının sunduğu mükemmel renklerle artık anılarınızı tam da oldukları gibi hatırlayacaksınız” şeklinde konuştu.

Yeni LG G4 kullanıcılarına güven veren zarafet, eşsiz bir görsel deneyim ve insan odaklı kullanıcı deneyimleri sunuyor. LG G4, bir önceki LG G3’ten yüzde 80 daha çok ışık alabilen F1.8 diyafram aralığındaki özel lensiyle, akıllı telefonlarda daha önce görülmemiş kalitede bir kameraya sahip. IPS Quantum teknolojili ekranı ve zarif kavis tasarımıyla mükemmel bir görsel deneyim sunuyor.

Güven veren zarafet

LG G4’ün fark yaratan özelliklerinin en başında altı farklı renkte ve tamamen el işçiliğiyle üretilen orijinal deri arka kapağı geliyor. Derilere uygulanan vaketa süreci ise büyük ustalık isteyen geleneksel yöntemler uygulanarak yapılıyor. Ağır kimyasal maddeler kullanılmadan çevreci şekilde üretilen deri malzeme bu sayede kolayca geri dönüştürülebiliyor. LG G4 deri dışında, saf Seramik Beyazı, Metalik Gri ve Parlak Altın seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

LG G4 tüm gövdesini kaplayan zarif kavis tasarımıyla sunduğu benzersiz çizgilerin de ötesinde, yere düştüğünde kırılmalara karşı düz tasarımlı telefonlara göre yüzde 20 daha dayanıklı. Tasarımındaki bu zarif kavisi, kullanıcı arayüzüne de yansıtan LG G4’te simgeler çok daha yumuşak hatlara ve dairesel kenarlara sahip.

Eşsiz görsel deneyim

LG G4, 16 Megapiksel kamerasıyla her türlü ışık altında mükemmel fotoğraflar yakalamanıza olanak sağlıyor. Bu mükemmel kamera F1.8 diyafram aralığı ile yüzde 80 daha fazla ışık yakalıyor. OIS 2.0 teknolojisiyle az ışıklı ortamlardaki performansını çok daha ileriye taşımakla kalmayıp, görüntü sabitleme aralığını X-Y düzleminde iki dereceye çıkarıyor ve ilk defa eklenen Z düzlemiyle bir önceki OIS+ teknolojisinin performansını da ikiye katlıyor.

Yeni LG G4’ün kamerasındaki Manuel Mod ise kullanıcıların, pozlama süresi, ISO, odaklama ve beyaz ayarı gibi parametreleri en ince ayrıntısına kadar düzenlemesine imkan veriyor. Aynı zamanda profesyonel fotoğrafçılar için dosyaların hem RAW hem de JPEG formatında kaydedilebilmesine olanak tanıyor. LG’nin görsel mükemmellik konseptiyle sunduğu en önemli özelliklerden olan Renk Spektrum Sensörü (CSS) teknolojisi ise akıllı telefonlarda bir ilki gerçekleştirerek nesnelerden yansıyan ışığı kızılötesi algılayıcılarla belirliyor ve aynen gözümüzün gördüğü şekilde fotoğrafa aktarıyor. 8 Megapiksel’lik ön kamerası ile LG G4, kullanıcıların en güzel selfieleri çekmesine imkân tanıyor. LG yeni Çoklu Hareketle Çekim teknolojisiyle bir önceki Hareketli Çekim özelliğini daha da ileriye taşıyor. Kullanıcılar bu yeni özellikle, ikişer saniye arayla dört farklı selfie çekebiliyorlar.

LG Display’in yeni 5.5-inç’lik IPS Quantum Display ekranının kullanıldığı ilk telefon olan LG G4, renk üretiminde yüzde 20, parlaklıkta yüzde 25 ve kontrastta ise yüzde 50 daha yüksek bir performans sunuyor. Gelişmiş Hücre içi dokunma teknolojisi içeren ilk Quad HD ekrana sahip LG G4’ün dokunmatik algılayıcısı çok daha iyi bir renk üretimiyle birlikte dokunma hassasiyeti de sağlıyor. LG G4’ün ekranı aynı zamanda renk konusunda Hollywood’un en büyük stüdyoları tarafından kurulan Dijital Sinema Girişimi (DCI) standartlarına da uygunluk taşıyor.

LG G4, ekran konusundaki tüm bu başarıları, pil tüketiminde hiçbir fedakârlık yapmadan yakalıyor. Yüksek kapasiteli 3000mAh pile sahip LG G4 aynı zamanda Qualcomm® Snapdragon™ 808 işlemciyle tüm gün boyunca rahat bir kullanım sunuyor.

İnsan odaklı kullanıcı deneyimleri

LG G4 insanı merkeze alan LG UX 4.0’ı kullanan ilk akıllı telefon. Bu yeni kullanıcı arayüzü ile çok daha algısal ve kolay bir kullanım sunan mükemmel özelliklere sahip.

· Hızlı Çekim sayesinde kullanıcılar arka tuşa iki kere basarak ekran ve kamera kapalıyken bile anında fotoğraf çekebiliyorlar. Aynı zamanda LG G4’ün kamerası saniyenin altıda biri kadar zamanda aktif hale gelebiliyor.

· Yeni galeri özelliği ile fotoğraflar çok daha kolay yönetilebiliyor. Galeriler özelliği sayesinde fotoğraf ve videolar gittiğiniz etkinliklere göre mekân ve zaman esas alınarak gruplanıyor.

· Etkinlik Cebi özelliği ile kullanıcılar, tüm sosyal medya siteleri ve farklı takvim uygulamalarındaki etkinlikleri tek bir takvim üzerinden görüntüleyebiliyor.

· Geliştirilmiş Smart Notice ekranı seyahat, hava ve yol durumu hakkında kişinin alışkanlıklarını algılayarak çok daha kişiselleştirilmiş uyarılar sunuyor.

LG G4, Google ile olan iş ortaklığı sayesinde içinde Google Office yüklü olarak kullanıcılara sunuluyor. Aynı zamanda LG G4 sahipleri 100 GB’lık Google Drive depolama alanına iki yıl boyunca ücretsiz sahip olabiliyorlar.

LG’nin MirrorLink özelliği ise hem LG G4 hem de Volkswagen sahiplerine mükemmel seçenekler sunuyor. Kullanıcılar LG G4’leri ile aracın bilgisayarına kolaylıkla bağlanarak rehber, navigasyon ve müzik uygulamalarını araçlarından kolayca yönetebiliyorlar.

Teknik Özellikler:

· İşlemci: Qualcomm Snapdragon™ 808 Processor with X10 LTE

· Ekran: 5.5-inç Quad HD IPS Quantum Display (2560 x 1440, 538ppi)

· Hafıza: 32GB eMMC ROM, 3GB LPDDR3 RAM / microSD yuvası

· Kamera: Arka 16MP F1.8 Diyafram / OIS 2.0 / Ön 8MP F2.0 Diyafram

· Pil: 3,000mAh (çıkarılabilir)

· İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop

· Boyutlar: 148.9 x 76.1 x 6.3 - 9.8 mm

· Ağırlık: 155g

· Ağ: 4G / LTE / HSPA+ 21 Mbps (3G)

· Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1LE / NFC / USB 2.0

· Renk Seçenekleri: (Seramik) Metalik Gri / Seramik Beyaz / Parlak Dore /

(Orijinal Deri) Siyah / Kahverengi / Kırmızı / Gök Mavisi / Bej / Sarı

· Diğer: Manuel Mod / Aralıklı Hareketli Çekim / Hızlı Çekim