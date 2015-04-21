LG, Nesnelerin İnterneti teknolojileriyle akıllı hayatlar tasarlıyor

LG Electronics geleceğin teknolojilerini üretmeye devam ediyor. Nesnelerin İnterneti alanında tüm dünyada en fazla patent üreten dördüncü marka olan LG Electronics, akıllı ve bağlantılı cihazlarla hayatlarımızı zenginleştirmeye geliyor.

LG Electronics ortaya koyduğu inovatif ürünlerle, akıllı ve bağlantılı cihazlar ekosistemine katkı sağlamanın yanında liderlik hedefine de emin adımlarla yürüyor. Kullanıcıların hayatlarını zenginleştirmeyi kendisine amaç edinen LG Electronics, tüm cihazlarını geleceğin teknolojisi olan Nesnelerin İnterneti kavramına göre şekillendiriyor. LG Electronics günlük yaşamın her noktasına dokunan cihazlarla “Akıllı Hayatlar” tasarlıyor.

Akıllı cihazlar Nesnelerin İnterneti ile mobil hayatlarımızın merkezinde

Kore Elektronik Teknoloji Enstitüsüne (KETI) göre LG Electronics, Nesnelerin İnterneti alanında bugüne kadar ürettiği tam 139 patentle Kore’de birinci dünyada ise dördüncü sırada. LG bu alandaki uzmanlığını Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2015) kurduğu Nesnelerin İnterneti Hizmetleri Alanı’yla sergiledi. Kardeş yüklenici şirketi LG U+ ile birlikte günümüzün modern evlerinde LG G Flex2’nin tüm akıllı ev aletlerini nasıl kontrol ettiğini göstererek tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı. Nesnelerin interneti teknolojileriyle birlikte akıllı televizyonunuzu izlerken, mutfağı emanet ettiğiniz akıllı fırınınız, akıllı telefonunuza mesaj yollayarak sizi yemek hazır diye çağırabiliyor. Bunun yanında ev sakinleri LG akıllı telefonları ile istedikleri her yerde evdeki kapalı devre kamera sistemini gözlemleyebiliyor ve ev ağını kullanan tüm akıllı cihazlarla bağlantı kurarak sevdikleriyle görüntülü konuşma yapabiliyorlar.

LG’nin yenilikçi teknolojilerinden olan HomeChat özelliği sayesinde ise eve girmeden önce müzik sisteminize akıllı telefonunuzla mesaj atıp sizi en sevdiğiniz şarkılarla karşılamasını söyleyebiliyorsunuz. HomeChatTM özelliği sayesinde LG Music Flow Wi-Fi ürünleri aynı zamanda kişisel asistan, hatırlatıcı ve alarm şeklinde de kullanılabiliyor.

Akıllı saatinizle otomobilinizi kontrol etmek ister misiniz?

LG Electronics’in “Hayatı Güzelleştiren Yenilikler” konseptiyle yola çıktığı Nesnelerin İnterneti teknolojileri, kullanıcıların hayatlarını eşsiz bir şekilde zenginleştirmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor. LG’nin Nesnelerin İnterneti’nin bir alt segmenti olan giyilebilir teknolojiler alanında piyasaya sürdüğü LG Watch Urbane LTE, dünyanın LTE ve NFC teknolojilerini bir arada sunan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Yakın Alan Bağlantısı (NFC) özelliğiyle mobil ödemeler yapabilmenin yanında günümüzün akıllı otomobillerine de bağlanabiliyor.

LG ve Audi’nin iş birliğiyle ortaya çıkan bu teknolojide LG Watch Urbane’ın yardımıyla, Nesnelerin İnterneti Teknolojilerinin sürüş deneyimi nasıl etkilediğini gözler önüne seriliyor. Sürücüler bu yeni teknoloji ile NFC bağlantısını kullanarak araç kapılarını kilitleyip açabiliyorlar. Ayrıca akıllı saatleriyle aracı rahatlıkla çalıştırabiliyorlar. Gelecekte ise LG’nin akıllı saatleri gidilecek yere olan uzaklığı ölçme, yol tarifi, park sensoru gibi özelliklerin yanında aracın dışındayken bile havalandırma sistemlerini kontrol edebilmeyi mümkün kılacak.

LG Electronics akıllı telefonlardan giyilebilir ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerine kadar her alandaki inovatif ürünleriyle kullanıcılarının hayatlarını zenginleştirmeye devam ediyor.