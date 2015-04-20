LG Electronics, Türkiye’deki yedinci yılını kutladı

LG Electronics, Türkiye’deki yedinci yılını tüm çalışanlarıyla birlikte eğlenceli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe konuk olarak katılan AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de toplantı kapsamında bir konuşma yaptı.

Teknoloji sektörünün küresel devlerinden LG Electronics, Türkiye ofisinin açılışının yedinci yıl dönümünü tüm çalışanlarının katılımıyla düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Toplantıda söz alan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, tüketici elektroniği alanında Türkiye’de yakaladıkları başarılara değinerek “ LG Electronics, tam yedi yıldır sürekli yükselen bir ivmeyle Türkiye’deki tüketici elektroniği pazarına yön veriyor. Faaliyetlerimizin başladığı günden bu yana işletme hacmimizi sürekli büyüttük. Sunduğumuz inovatif ürünlerimizle mükemmelliği yakalayarak tüm kullanıcıların hayatlarını çok daha keyifli bir hale getirme arzumuz, bu başarılı grafiğe ulaşmamızdaki en önemli motivasyonu oluşturuyor. Bunda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Sizlerin bu özverili yaklaşımı sayesinde LG Electronics Türkiye’nin başarı grafiğini her zaman daha yükseklere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Ayrıca etkinliğe misafir olan Uluslararası Dağcı ve AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de “Kendi Everestinize Tırmanmak” başlıklı bir konuşma yaptı. Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk olan Mahruki, bu tırmanış sırasında yaşadığı zorlukları örnek göstererek iş hayatında karşılaşılan zorluklara karşı nasıl bir motivasyonla hareket edilmesi gerektiğinden bahsetti. Mahruki, “Dağları, alt edilmesi gereken rakipler, zirveleri de fethedilmesi gereken kaleler olarak değil, yüce gövdelerinde kendimi geliştirebileceğim varlıklar olarak algıladım. İş hayatında da karşılaştığımız zorluklara bu düşünce doğrultusunda daha derin ve daha analitik bakmaya çalışmalıyız. Yaşamımızı tamamen bir kişisel gelişim ve kişisel büyüme süreci olarak ele almamız gerekiyor. Bir şeyde en iyi olmak büyük başarıdır ama ilk olmak daha değerlidir. En’ler eninde sonunda aşılır ve gün gelir yeni bir en ortaya çıkar; oysa ilkler sonsuza dek sahibine ait kalırlar” dedi.

Tüm LG Electronics Türkiye çalışanlarının bir arada olduğu etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.