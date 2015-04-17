Didem Soydan ve Mert Vidinli, LG’nin davetlisi olarak Marvel’dan Yenilmezler: Ultron Çağı’nın Londra galasına katılıyor!

Ünlü model ve oyuncu Didem Soydan ve eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Mert Vidinli, LG Türkiye’nin davetlisi olarak Marvel’dan Yenilmezler: Ultron Çağı filminin 21 Nisan’da Londra’da düzenlenecek Avrupa galasında dünyaca ünlü oyuncularla birlikte kırmızı halıda yürüyecekler.

Didem Soydan ve Mert Vidinli LG Türkiye’nin davetlisi olarak Marvel’ın merakla beklenen filmi Yenilmezler: Ultron Çağı’nın Londra’da yapılacak muhteşem galasına katılacaklar. LG’nin geçtiğimiz hafta sosyal medya da düzenlediği #enyenilmezbenim temalı fotoğraf yarışmasının talihlileri de 21 Nisan’da gerçekleştirilecek bu görkemli galaya Didem Soydan ve Mert Vidinli ile birlikte gidecekler.

Diğer yandan, Türkiye’de 1 Mayıs’ta vizyona girecek olan Yenilmezler: Ultron Çağı filminin gösterim tarihinden önce LG OLED TV sponsorluğunda ve Mert Vidinli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek film temalı özel bir partide tüm konuklar keyifli bir akşam geçirecekler. Çok özel bir konseptle hazırlanacak olan bu parti, Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Yenilmezler tekrar beyazperdede

Ülkemizde 1 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Tony Stark hızlıca uyku halinde olan bir barış programını başlatmayı deneyince, işler ters gider ve “Yeryüzünün En Güçlü Kahramanları”; Iron Man, Kaptan Amerika Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye, gezegenin kaderini dengede tutabilmek için zorlu bir teste tabii tutulurlar. Hain Ultron yaklaşırken, onun korkunç planlarını durdurmak Yenilmezler’e düşer ve kısa sürede gergin ittifaklar ve beklenmedik aksiyon, efsane ve eşsiz bir küresel maceraya yol açar.

Tüm zamanların en büyük Süper Kahraman filmi olan Yenilmezler’in devamı “Yenilmezler: Ultron Çağı” filminde, Iron Man olarak geri dönen Robert Downey Jr., Kaptan Amerika rolünde Chris Evans, Thor olarak Chris Hemsworth ve Hulk rolünde Mark Ruffalo yer alıyor. Black Widow’u Scarlett Johansson ve Hawkeye’ı Jeremy Renner canlandırırken, Samuel L. Jackson, Nick Fury karakteriyle ve Cobie Smulders ise Ajan Maria Hill olarak filmde yer alıyorlar.