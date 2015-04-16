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LG G4 kullanıcı deneyimi kampanyasına yoğun ilgi! 6 günde 20.000 başvuru

Kurumsal 04/16/2015
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LG Electronics’in yeni amiral gemisi LG G4’ün deneme kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. Bir hafta içinde yirmi binden fazla başvuru gelen kampanyaya olan ilgi gittikçe büyüyor.

 

LG Electronics, merakla beklenen akıllı telefonu LG G4’ün çıkmasına sayılı günler kala düzenlediği kullanıcı deneyimi kampanyasıyla teknoloji dünyasını salladı. Türkiye’den de 50 şanslı kişinin LG G4’ü henüz piyasaya çıkmadan test edebileceği kampanya duyurusunun üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden yirmi bini aşkın başvuru yapıldı.

 

Başvurular www.lgg4.com.tr adresinden alınıyor

 

Deneme kampanyasına katılabilmek için kullanıcıların tek yapması gereken ise, geçerli bir Facebook ya da Twitter hesabı ile http://www.lgg4.com.tr adresinden başvuru yapmak. 27 Nisan’a kadar sürecek başvuru döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla LG G4'ten beklentilerini ve test grubuna katılma amaçlarını en iyi şekilde anlatan kullanıcılar, jüri değerlendirmesi sonrasında 50 kişilik deneme grubuna seçilme fırsatı yakalayacak.

LG G4’ü herkesten önce 30 gün boyunca deneyimleyecek bu şanslı grubun arasından jürinin seçeceği 5 kullanıcı ise, LG G4’ün 29 Nisan’da gerçekleştirilecek basın toplantısına katılma şansı yakalayacak. Ayrıca, test grubuna katılma fırsatı yakalayan şanslı 50 kullanıcıya tamamlamaları için bazı görevler de verilerek LG G4’ün çeşitli özelliklerini denemeleri istenecek.

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