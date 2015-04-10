50 şanslı kullanıcıdan biri olun, LG G4’ü herkesten önce deneyin!

LG Electronics’in yeni amiral gemisi LG G4 muhteşem bir kampanyayla geliyor. Dünya çapındaki kampanyaya dahil olarak Türkiye’den seçilecek 50 şanslı kullanıcı, daha piyasaya çıkmadan 30 gün boyunca LG G4’ün muhteşem kullanıcı deneyimini yaşama ve izlenimlerini sosyal medyadan paylaşma şansına sahip olacak.

Akıllı telefon pazarını tümüyle değiştirecek yeni LG G4’ün kullanıcısıyla buluşmasına az bir süre kala LG Electronics, şimdiye kadarki en iddialı kampanyayla geliyor. Kampanya kapsamında Türkiye’den seçilecek 50 şanslı kullanıcı daha piyasaya çıkmadan LG G4’ü 30 gün boyunca test etme fırsatı bulacak.

Başvurular www.lgg4.com.tr adresinden alınacak

Deneme kampanyasına katılabilmek için kullanıcıların tek yapması gereken ise, geçerli bir Facebook ya da Twitter hesabı ile http://www.lgg4.com.tr adresinden başvuru yapmak. 10 – 27 Nisan tarihleri arasındaki başvuru döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla LG G4'ten beklentilerini ve test grubuna katılma amaçlarını en iyi şekilde anlatan kullanıcılar, jüri değerlendirmesi sonrasında 50 kişilik deneme grubuna seçilme fırsatı yakalayacak.

LG G4’ü herkesten önce 30 gün boyunca deneyimleyecek bu şanslı grubun arasından jürinin seçeceği 5 kullanıcı ise, LG G4’ün 29 Nisan’da gerçekleştirilecek basın toplantısına katılma şansı yakalayacak. Ayrıca, test grubuna katılma fırsatı yakalayan şanslı 50 kullanıcıya tamamlamaları için bazı görevler de verilerek LG G4’ün çeşitli özelliklerini denemeleri istenecek.

LG G4’ü globalde tam 4 bin şanslı kullanıcı deneyimleyecek

Tüm dünyada başlatılan bu deneme kampanyasına 15 ülkeden seçilecek tam 4 bin şanslı kullanıcı katılacak. Kampanyaya katılan ülkeler arasında Güney Kore, Endonezya, Singapur, ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Meksika, Japonya, Hong Kong ve Türkiye bulunacak.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho müşterilerinin en büyük destekçileri olduğunu ve bu tür bir kampanyanın yılın en önemli mobil ürününü kullanıcılarıyla paylaşabilecekleri heyecan verici ve benzersiz bir yol olduğuna inandıklarını belirtti. Cho, “LG G4’ün muhteşem kullanıcı deneyimini lansmanından önce kullanıcılarımıza sunuyoruz. Çünkü onların ürün karşılaştırma ya da hız testlerinden çok daha iyi birer karar verici olduklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.