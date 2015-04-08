LG kullanıcı deneyiminde insanı merkeze alıyor

LG Electronics, tüm dünyanın dört gözle beklediği LG G4’te kullanılacak en yeni mobil kullanıcı arayüzü LG UX 4.0’ı duyurdu.

LG UX 4.0 geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sayesinde çok daha sade ve algısal bir yaklaşımla her bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İlk olarak 2012 yılında LG Optimus G ile birlikte ortaya çıkan Quick Memo ve Qslide özellikleri ile beraber LG’nin kullanıcı arayüzü geliştirmeleri her yıl çıkan yeni amiral gemisi akıllı telefonlarla adım adım ileriye taşındı.

Sürüm Ana Özellikler Yararlar UX 1.0 Quick Memo, QSlide Etkili yönetim UX 2.0 KnockON, KnockCodeTM Kullanım rahatlığı UX 3.0 Hareketli Çekim, Dokun & Çek Kullanım kolaylığı ve sadelik UX 4.0 Manuel Kamera Modu, Akıllı Bildirim Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi

Bugüne kadar yapılan kullanıcı deneyimi geliştirmeleri genellikle tüm kullanıcılar için daha büyük bir rahatlık sağlamayı hedefledi. Yeni LG UX 4.0 ile birlikte ise LG, kullanıcılar için daha algısal ve optimize edilmiş bir deneyimi odak noktasına alıyor.

Sade ve daha algısal bir kullanım

Çok daha kusursuz bir kullanıcı deneyimi hedefleyen LG, ilk olarak arayüzün tasarımını sadeleştirerek gereksiz ve kullanıcıyı sıkacak ayarları ortadan kaldırıyor. Örneğin, yeni gelen Hızlı Çekim özelliği ile kullanıcılar ekran kapalı olsa bile telefonun arka tuşuna iki kere basarak hızlıca fotoğraf çekebilecekler. Ayrıca geliştirilen Akıllı Bildirim ekranı önemli uygulamalardan aldığı bildirimleri bir tek ekranda kullanıcıya sunuyor.

Geniş çaplı özelleştirilmiş seçimler

LG UX 4.0 kullanıcılara çok daha özelleştirilmiş ayarlar ve seçimler sunuyor. Yeni kamera amatörden fotoğraf meraklılarına kadar tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için üç farklı modda – Temel, Basit ve Manual - kullanılabiliyor. Temel Mod, işin karmaşık kısmını otomatik olarak hallederek muhteşem fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Manual Modda ise kullanıcının fotoğraf üzerindeki tüm yaratcılığını konuşturması için sunulan birçok farklı modül ve özellik sayesinde en tecrübeli fotoğrafçıları bile etkileyecek kontroller yer alıyor.

Geliştirilmiş takvim özeliği ise kullanıcıların bireysel aktivitelerini düzenlemeleri için çok daha esnek bir kullanım sunacak. Kullanıcılar sadece tutup sürükleyerek bu etkinlikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilecekler. Yeni takvim uygulamasıyla sadece dokunma ve hareketlerle daha az yazıyla çok daha fazla şey yapmak mümkün olacak.

Kullanıcıyı anlayan daha akıllı bir arayüz

LG UX 4.0’da yer alan geliştirilmiş Akıllı Bildirim sayesinde kullanıcılar, hava ve yol durumu hakkında çok daha kişiselleştirilmiş bildirimler alarak günlük rutinlerini ve seyahat planlarını kendi alışkanlıklarına göre düzenleyebilecekler. Örneğin basketbol oynamayı seven bir kullanıcı “Bugün hava güneşli olacak. Basketbol oynamak için mükemmel bir gün.” şeklinde bildirimler alacak.

Kullanıcılar, LG UX 4.0’ın bir başka muhteşem kişiselleştirme örneği ile fotoğraf galerisi kısmında karşılaşacaklar. Bu yeni özellik sayesinde artık fotoğraflar çekildikleri mekâna ve zamana göre otomatik olarak etkinlik tabanlı albümlerde arşivlenebilecek. Akıllı özelleştirme ile gelen Zil Tonu Kişiselleştirme özelliği ile telefon otomatik olarak kullanıcının sık konuşulanlar listesindeki her bir kişi için özelleştirilmiş zil sesleri yaratabilecek.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “LG UX 4.0 sayesinde kullanıcılar LG G4’lerini sade, hızlı ve çok daha algısal bir şekilde kullanabilecekler. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını çok daha isabetli bir şekilde anlamaya devam ederek insan merkezli yaklaşımlarla hayatı çok daha güzel hale getiren inovasyonlar ortaya çıkarıyoruz”.

Sadeleştirilmiş algısal LG UX 4.0’ın insan merkezli yaklaşımı ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

http://youtu.be/Quo5E0xysXU