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LG Electronics’ten keyifli, eğlenceli ve bol hediyeli bir roadshow
LG Electronics, yeni başladığı etkinlik dizisinin yeni durağında Ankaralıların hafta sonunu renklendirmeye geliyor. LG Electronics Beyaz Eşya Premium serisi ile 4 – 5 Nisan tarihleri arasında Ankara’daki AnkaMall Alışveriş Merkezi’nde olacak.
LG Electronics, Beyaz Eşya Premium Serisi için AVM’lerde gerçekleşecek bir dizi etkinlik planladı. İstanbul’da başlayan ve İzmir’le devam eden roadshow’la Türkiye’yi gezen LG, hem yeni serinin ürünlerini sergiliyor hem de düzenlediği eğlenceli oyunlarla ve sonunda verilen hediyelerle stand ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu fırsatı sunuyor.
Ankara’da düzenlenecek etkinlikte Premium Beyaz Eşya serisi ürünlerin yer aldığı standa uğrayan ziyaretçiler; LG marka çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve mikrodalga fırın gibi onlarca hediye üründen birini kazanma şansını da yakalayacak. Ayrıca yine düzenlenecek küçük oyunlarla binlerce promosyon ürününün de sahibi olacak.
LG’nin keyifli roadshowu 4–5 Nisan tarihlerinde Ankara AnkaMall AVM’de yapılacak etkinlik ile devam edecek.
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-electronicsten-keyifli-elenceli-ve-bol-hediyeli-bir-roadshow.html isCopied
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