Yenilmez olduğunu göster, Marvel’dan Yenilmezler: Ultron Çağı’nı LG ile Londra galasında izle!

LG Electronics Türkiye’nin düzenlediği yarışmada yenilmez olduğunu gösteren bir kişi ve arkadaşı, Didem Soydan ve Mert Vidinli ile birlikte Marvel’dan Yenilmezler: Ultron Çağı filminin Londra galasına katılma şansı yakalayacak.

LG Electronics Türkiye, Marvel hayranlarına muhteşem bir fırsat sunuyor. Instagram’da paylaşacağı fotoğrafla jüriye en yenilmez olduğunu gösteren bir kişi, Didem Soydan ve Mert Vidinli ile birlikte Marvel’ın merakla beklenen filmi Yenilmezler: Ultron Çağı’nın 21 Nisan’da Londra’da yapılacak muhteşem galasına katılma şansını yakalayacak.

Bu şansı elde etmek isteyen kullanıcıların tek yapması gereken, 6 Nisan tarihine kadar yenilmez olduklarını gösteren bir fotoğrafı #enyenilmezbenim hashtag’iyle @lgeturkiye hesabını etiketleyerek Instagram’da paylaşmak. Yarışmanın birincisi ise Didem Soydan ve Mert Vidinli’nin de bulunduğu jüri tarafından belirlenecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylar www.enyenilmezbenim.com adresinden öğrenebilir.

Yenilmezler tekrar beyazperdede

Ülkemizde 1 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Tony Stark hızlıca uyku halinde olan bir barış programını başlatmayı deneyince, işler ters gider ve “Yeryüzünün En Güçlü Kahramanları”; Iron Man, Kaptan Amerika Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye, gezegenin kaderini dengede tutabilmek için zorlu bir teste tabii tutulurlar. Hain Ultron yaklaşırken, onun korkunç planlarını durdurmak Yenilmezler’e düşer ve kısa sürede gergin ittifaklar ve beklenmedik aksiyon, efsane ve eşsiz bir küresel maceraya yol açar.

Tüm zamanların en büyük Süper Kahraman filmi olan Yenilmezler’in devamı “Yenilmezler: Ultron Çağı” filminde, Iron Man olarak geri dönen Robert Downey Jr., Kaptan Amerika rolünde Chris Evans, Thor olarak Chris Hemsworth ve Hulk rolünde Mark Ruffalo yer alıyor. Black Widow’u Scarlett Johansson ve Hawkeye’ı Jeremy Renner canlandırırken, Samuel L. Jackson, Nick Fury karakteriyle ve Cobie Smulders ise Ajan Maria Hill olarak filmde yer alıyorlar.