LG, MWC 2015’te ödülleri topladı

LG Electronics inovatif ürünleriyle Dünya Mobil Kongresi 2015 (MWC 2015)’te çığır açtı. LG G3’ün en iyi akıllı telefon seçildiği etkinlikte LG’nin yeni akıllı saati LG Watch Urbane da dokuz farklı ödül kazandı. LG Electronics verilen 20. Yıl ödüllerinde “Mobil Endüstri’nin Lideri” seçildi.

LG Electronics’in yakaladığı başarıyla ortalığı kasıp kavuran akıllı telefonu LG G3, birçok kullanışlı özelliği sayesinde Dünya Mobil Kongresi 2015 etkinliği kapsamında düzenlenen Küresel Mobil Ödülleri’nde GSMA tarafından “Yılın En İyi Akıllı Telefonu” seçildi. Ayrıca LG’nin akıllı saati LG G Watch Urbane LTE, dokuz farklı ödül aldı.

Ödül töreninde GSMA tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: “LG G3 kullanıcılarıyla buluştuğu andan beri büyük takdir görmesinin yanında 170’den fazla iş ortağıyla birlikte tüm dünyaya ulaşarak LG’nin yıllık küresel gelirlerine yüzde 16’lık katkıda bulundu. LG G3, 5.5-inch Quad HD Ekranı ve Laser Auto Focus özellikli 13 megapiksel OIS+ kamerasıyla kullanıcılarına sezgisel ve kolay kullanıma dayalı bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda Akıllı Klavye, hareketli çekim, Selfie kamerasındaki flaşlı çekim ve Knock Code gibi özellikleri ile sadelikle harmanlanmış bir rahatlık ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor”.

Akıllı saatler alanına bakıldığında ise LG Watch Urbane LTE birçok önde gelen teknoloji yayını tarafından bu seneki etkinliğin en iyi akıllı saati olarak nitelendirildi. LG Watch Urbane klasik ve kozmopolitan çizgileri ve akıllı saat kavramına analog bir lezzet katan tasarımıyla Android Authority, Android Central, PC Pro ve Ubergizmo tarafından en iyi akıllı saat olarak seçildi. Dünyanın ilk LTE özellikli akıllı saati olan LG Watch Urbane LTE, Android Central, AndroidPIT, Digital Trends, Expert Reviews ve TechnoBuffalo tarafından da etkinliğin en iyisi olarak seçildi. Aynı zamanda NFC ödeme özelliği ve piyasadaki en güçlü pile sahip akıllı saat olarak birçok ödül daha almaya hak kazandı.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “LG G3 ve Urbane akıllı saatleri tasarlamak için sarf ettiğimiz bütün çabaların bu şekilde onurlandırılması bizi çok mutlu ediyor. Gelişmiş akıllı telefonlar ve giyilebilir teknolojilerin üretilmesi ve bu alanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi için yaptığımız çalışmalarda mükemmelliği yakalayarak tüm kullanıcıların hayatlarını çok daha keyifli bir hale getirmek istiyoruz”.