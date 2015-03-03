LG’nin yeni mağazaları hız kesmiyor

Yeni mağaza açılışlarını tüm hızıyla sürdüren LG Electronics’in bu seferki durağı Fethiye oldu.

Türkiye’deki mağaza sayısını hızla artırmaya devam eden LG Electronics yeni mağazasını Fethiye’de açtı. En yeni teknolojilerin sergilendiği ve denenebildiği mağazada, teknoloji harikası her türlü ürün yer alıyor. Mağaza açılışına Fethiye Mal Müdürü Yaşar Çavuş ve Fethiye Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu katıldı.

LG Electronics olarak Türkiye’deki teknoloji meraklılarına en yeni ürünlerini ulaştırmaya büyük önem verdiklerini belirten LG Electronics Bayi Destek Departmanı Müdürü Myungho Lee açılan ve açılacak olan yeni mağazalarıyla tüm Türkiye’deki tüketicilere daha etkin şekilde ulaşacaklarını söyledi. Bunun olumlu sonuçlarını sürekli açtıkları yeni mağazalarla almaya devam ettiklerini vurgulayan Cho, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni mağazamızda ev elektroniğinden beyaz eşyaya kadar kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak geniş bir ürün yelpazesini Fethiyeli tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu geniş ürün yelpazemizi Türkiye’nin her bölgesinde açılan ve açılacak olan LG mağazalarımız sayesinde, tüketicilere toplu olarak görüp deneyebilme olanağı tanıyoruz. Öte yandan mağazalarda bulunan donanımlı yetkililer sayesinde, tüketicilerimiz ürünler hakkında sorularını yönelterek ayrıntılı bilgi edinebilecekler.”