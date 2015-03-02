LG Electronics, yeni stratejisi ile üst segment TV pazarına yön verecek

Yeni stratejinin mihenk taşı, kusursuz görüntü kalitesine sahip yeni televizyonlar olacak.

LG Electronics, Seul’de dünya çapında satışa sunulacak yeni TV ürün gamının tanıtımını gerçekleştirirken aynı zamanda üst segment TV pazarı için geliştirdiği Dual Premium stratejisini de açıkladı. LG, Dual Premium stratejisi sayesinde, OLED TV’leriyle liderlik pozisyonunu devam ettireceğine ve yeni Prime UHD TV’leri ile daha fazla fırsat yaratarak üst segment TV pazarını genişleteceğine inanıyor.

Kusursuz Siyah ve Kusursuz Renklerle Yeni Bir Görüntü Seviyesi

LG, kavisli ve düz ekranlara sahip 55, 65 ve 77 inç modellerini içeren yeni OLED TV ürün gamını tanıtırken OLED ekran teknolojisinin kullanıcıya olan faydalarını 3 başlıkta paylaştı.

İzleme Açısı: LG OLED TV, yanlardan bakıldığında dahil hiçbir bozulma olmadan en mükemmel görüntüyü veriyor.

Kusursuz Siyah, Çarpıcı Renkler: OLED ürün gamı, LG’nin tescilli WRGB OLED teknolojisi de dahil birçok gelişmiş görüntü özelliğini içinde barındırıyor. Bu da görüntülerin müthiş siyahlar, çarpıcı renkler ve sonsuz kontrast oranlarıyla sunulmasını garantiliyor.

Tasarım: LG’nin Art Slim tasarım felsefesi, genel görünüşü sade ve temiz tutarken olabilecek en ince TV’yi yaratmak üzerine odaklanıyor.

LG OLED TV, üstün görüntü teknolojisi sayesinde Ocak ayında düzenlenen 2015 Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) TV Ürün Kategorisi’nde CES’in En İyisi (Best of CES) Ödülü’ne layık görüldü. Her gün daha yüksek kaliteli içerikler oluştukça, izleyicilerin de daha kaliteli görüntüye erişebilmesi için LG, tüm bunları göz önünde tutarak Kore’deki yeni OLED TV ürün gamını adedini 10’a çıkararak tüketicilere çok daha geniş bir üst segment TV seçenekleri sunmayı planlıyor.

Doğanın Her Rengi Evinizde LG Prime UHD TV ile Hayat Buluyor

LG’nin 4K ULTRA HD TV kategorisinde yer alan Prime UHD TV, ColorPrime, ULTRA Luminance, 4K IPS panel ve Prime Mastering Engine gibi üstün teknolojileri sayesinde beklentilerin ötesinde sinematik bir izleme deneyimi yaşatıyor. LG’nin ColorPrime teknolojisi farklı LED renklerini kullanarak ekranda görülebilen renk skalasını büyütüyor, daha fazla görüntü derinliği ve gerçeklik yaratıyor. ULTRA Luminance teknolojisi sırasıyla parlaklığı ve çözünürlüğü geliştirmek için görüntünün en parlak ve en karanlık bölümlerini sürekli olarak analiz ediyor. LG’nin 4K IPS paneli ile donanan televizyon çok geniş açılardan görüntülerin detaylı bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Diğer yandan, Prime Mastering Engine ise resim kalitesini en üst seviyeye çıkartmak için TV’nin ayarlarını en uygun hale getiriyor.

55UF9500 model LG Prime UHD TV, UltraSlim tasarımı sayesinde 8.5 mm’lik inanılmaz incelik sunuyor. LG’nin entegre Auditorium Stand tasarımı ekranın çerçevesindeki metalik kenarlara uyum gösteriyor. Bu tasarım ayrıca ses yansıtıcısı olarak da işlev görmesi için merkezi Harman / Kardon ses sistemiyle tamamlanıyor.

webOS 2.0 ile Kolay Kullanıcı Deneyimi

LG’nin yeni webOS 2.0 Smart TV platformu çok başarılı olan webOS kullanıcı ara yüzünün bir üst versiyonu. webOS, gittikçe karmaşıklaşan TV menü sistemlerinden duyulan bıkkınlığa bir karşı çıkış olarak oluşturulan “TV’yi tekrar basitleştirme” konseptiyle tasarlanmıştı. webOS ile donanan Smart TV’lerin 2015’in ilk yarısında 1 milyon adet satacağı öngörülüyor.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Bölümü CEO’su Brian Kwon, Premium olarak adlandırılan ve üstün görüntü kalitesi sunan farklı TV ürünlerinden oluşan kapsamlı bir ürün gamını tanıtmaktan duydukları heyecanı ifade ediyor. “LG OLED TV’ler ve Prime UHD TV’ler markayı resim kaliteleriyle güçlendiriyorlar. LG, birbirine paralel olmayan bu ev sinema çözümleri ile kendisini üst segment TV pazarının lideri olarak çok uygun bir pozisyonda konumlandırıyor.”

LG’nin üst segment TV’lerini diğer pazarlarda 2015’in ikinci çeyreğinde satışa sunması bekleniyor.