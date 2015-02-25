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LG Electronics Türkiye ve Digiturk işbirliğiyle; Türkiye’nin ilk 4K belgeselleri çekildi

Kurumsal 02/25/2015
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LG Electronics Türkiye ve Digiturk işbirliğiyle, LG’ye özel hazırlanan 4K görüntü kalitesine sahip muhteşem belgeseller Türkiye’nin tarihi, kültürel ve turistik hazinelerini keşfe davet ediyor.

LG Electronics ve Digiturk’ün yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde İZ TV, Türkiye’nin ilk 4K (3840*2160) çözünürlüklü belgesellerini LG Electronics için çekti. Toplamda 10 farklı belgeselden oluşan seri, Türkiye’nin gözde turistik bölgelerini ilk kez 4K çözünürlükte mükemmel görüntüler eşliğinde sunuyor. Mardin, Pamukkale, Bodrum, Alanya, İstanbul, Ayasofya, Lale, Cunda, Yedigöller ve Zeugma konulu 4K belgeseller, LG ULTRA HD TV’lerde seyredildiğinde izleyenleri şimdiye kadar görülmemiş netlikte, muhteşem görüntüler eşliğinde eşsiz bir yolculuğa çıkaracaklar.

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho konuyla ilgili: “LG Electronics olarak yarattığımız ileri teknolojili inovatif ürünlerle tüm kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarına keyif katmak en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Bu düşünce ışığında kullanıcılarımıza en üstün teknolojiyi sunmanın yanında bu teknolojiyi en keyifli şekilde kullanabilecekleri içeriklerin üretilmesinde de desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Digiturk ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile tüm kullanıcılarımız LG kalitesini en üst seviyede deneyimleyebilecekler” şeklinde konuştu.

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