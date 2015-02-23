LG’nin şık görünüşlü yeni metal akıllı saati LG Watch Urbane, MWC 2015’te görücüye çıkacak. LG Watch Urbane, gelişmiş özellikleri klasik tasarımla birleştirerek, teknolojiyi yaşam tarzı haline getiren stil sahibi kullanıcılara en ideal akıllı saati sunuyor.

LG Electronics’in ilk tamamen metal malzemeden üretilen lüks saati LG Watch Urbane, Mobile World Congress 2015’te görücüye çıkacak. LG Watch Urbane, adından da anlaşılacağı gibi sofistike ve kozmopolit kullanıcılara benzersiz bir teknoloji ve performans sunmak üzere tasarlandı. LG Watch Urbane, günlük hayatında hem stil sahibi olan hem de yüksek teknolojiyi hayatının önemli bir parçası haline getirenler için en ideal akıllı saati sunuyor.

LG Watch Urbane, LG’nin Ekim 2014’te tanıttığı, ilk tam dairesel tasarımlı Plastic OLED ekrana sahip akıllı saat olan LG Watch R’nin adımlarını takip ediyor. LG Watch R, günlük hayatı ve aktif kullanıcıları düşünerek tasarlanmışken LG Watch Urbane ise daha ince profiliyle sahip olduğu resmi görüntüsü sayesinde hem kadınlar hem de erkekler için ideal bir seçim sunuyor. LG Watch Urbane, klasik saat tasarımıyla yenilikçi özellikleri birleştirerek günlük yaşama tarz ve rahatlık katıyor. Tüm bunların yanında LG Watch R’ın üstün standartlarını da bir adım öteye taşıyor.

Daha akıcı çizgiler, çok daha ince bir çerçeve

LG Watch Urbane, aynen LG Watch R gibi 1.3 inçlik tam yuvarlak P-OLED ekranıyla, tasarımsal olarak daha akıcı çizgilere ve çok daha ince bir çerçeveye sahip. Kaliteli bir saatin tüm özelliklerini barındıran LG Watch Urbane, kullanıcıların kolunda aynı zamanda mükemmel bir moda aksesuarı haline geliyor. Paslanmaz çelik gövdesi, cilalanmış gümüş ve altın eklemeleriyle iki farklı şekilde kullanıcısıyla buluşuyor. Daha klasik bir görüntü için de doğal deri bir kayışla tamamlanıyor. 22 mm genişliğinki deri kayışı farklı seçenekleriyle değiştirilerek kullanıldığında hem ortama hem de kıyafetinize daha da uygun bir hale getirilebiliyor. Tüm LG Watch Urbane, bunların yanında sezgisel tabanlı dokunmatik kullanıcı arayüzü sayesinde Android 4.3 ve üstü işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla da uyumlu çalışıyor.

Günlük hayatınızın bir parçası

LG Watch R gibi LG’nin en son çıkan Android Wear cihazı sahip olduğu fotopletismografi (PPG) alıcısı ile kullanıcısının spor sırasında kalp hızını ve ortalama nabzını ölçebiliyor. Her zaman çalışan ortam moduyla saat ekranının ışığını ayarlayarak pil ömrünü de uzatıyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho, konuyla ilgili şunları söyledi: “LG Watch Urbane, klasik tasarımı ve akıllı özellikleriyle, daha önce günlük kullanıma uygun ve aktif cihazlar olarak tasarlanan G Watch ve G Watch R’yi tamamlayan mükemmel bir akıllı saat haline geliyor. LG Watch Urbane, giyilebilir cihazları sadece işlem yapan elektronik eşyalar olmaktan çıkararak günlük hayatta kullanılan aksesuarlar haline getirme stratejimizin önemli bir parçası”.

Teknik Özellikler: