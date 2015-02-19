LG’nin net kârı 2014’te yüzde 125 arttı

LG Electronics 2014 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Net kârını yüzde 125 artıran LG Electronics’in piyasaya sürdüğü akıllı telefon sayısındaki yüzde 24’lük artış da şirketin kârlılığına büyük katkı sağladı.

LG Electronics yaptığı duyuruyla 2014 yılı net kârının 2013’e oranla yüzde 125 artarak 474,81 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kayda değer şekilde artan işletme kârlılığı ise 2013’e göre yüzde 46 oranında yükselerek 1.14 milyar dolardan 1.73 milyar dolara yükseldi. Tüm yılın konsolide gelirlerine bakıldığında, 55.91 milyarlık dolarlık gelir elde edildi. Bu sonucun arkasındaki itici güçlerden birisi ise piyasaya sürülen akıllı telefon miktarındaki 24’lük artış oldu.

2014’ün dördüncü çeyreğine bakıldığında önceki yıla oranla yüzde 28’lik artışla konsolide gelirlerin 253,31 milyon dolar faaliyet kârıyla, 14.06 milyar dolara ulaştığı açıklandı. 2014’ün dördüncü çeyreğinin net kâr miktarına bakıldığında ise LG’nin plazma TV operasyonlarını sonlandırmasının etkisiyle 189,41 milyon dolarlık net zarar gerçekleşti.

LG Ev Eğlence Sistemleri bölümünün gelirleri yüzde 31 arttı

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü’nün ise 2014 yılı faaliyet kârının 482,01 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Bir önceki yıla oranla yüzde 31’lik artışla birlikte tüm yıl gelirleri ise 18.35 milyar dolara ulaştı. Dördüncü çeyrek gelirlerine bakıldığında ise bir önceki yılın aynı çeyrek dönemine göre yüzde 20’lik artışla 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artışta Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Amerika bölgelerindeki satış sezonlarında zirve yapan TV talebi etkili oldu. Gelişen pazarlardaki yüksek rekabet ve zayıf kur oynamalarına rağmen seçkin OLED ve ULTRA HD TV ürün gamıyla büyüme elde edildi.

Akıllı telefon sevkiyatı yüzde 24 arttı

LG Mobil İletişim Bölümü’nün finansal sonuçlarına göre Kuzey Amerika bölgesinde 2014’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 78 oranda artan akıllı telefon sevkiyatının da etkisiyle yıllık gelirlerde yüzde 16’lık artışla 14.26 milyar dolara ulaşıldı. 2014 dördüncü çeyrek gelirlerine bakıldığında ise 2013’ün aynı dönemine oranla yüzde 5 artış göstererek 3.48 milyar dolara yükseldiği görüldü. 2014’te sevkiyatı yapılan toplam 59,1 milyon akıllı telefonla, geçen yıl satılan 78,2 milyon cep telefonu arasında bir önceki yıla oranla yüzde 24 artış elde edildi. Yeni yılda dünya çapındaki birçok üreticiyle birlikte yoğun bir rekabet yaşanması beklenirken, LG kendi marka gücünü geliştirmeyi, operasyonunu daha verimli hale getirmeyi ve belli pazarlara odaklanmayı sürdürecek.

Beyaz Eşya Bölümü’nün faaliyet kârı yüzde 64 arttı

LG Beyaz Eşya Bölümü’nün 2014 finansal performansına bakıldığında Avrupa bölgesindeki güçlü satış performansının ve Ortadoğu, Afrika ve Güneydoğu Asya gibi gelişen pazarlardaki hareketlenmelerin etkisiyle tüm yıl gerçekleştirdiği satışların 10.93 milyar dolara ulaştığı görüldü. 2014 dördüncü çeyrek gelirleri açısından bakıldığında 2.65 milyar dolarlık gelir elde eden LG Beyaz Eşya Bölümü’nün faaliyet kârı olarak bir önceki yılın aynı çeyrek dönemine oranla yüzde 64 yükselişle 78.27 milyona ulaştı. LG Electronics, piyasadaki talebin bu yıl daha az olacağı öngörülmesine rağmen enerji tasarruflu ve inovatif ürünleriyle tüm taleplere cevap vermeye odaklanacak.

Ticari klima çözümlerine yönelik talep yükseldi

LG Klima ve Enerji Çözümleri Bölümü ise açıkladığı 4.32 milyar dolarlık yıllık toplam gelirleriyle birlikte 241,57 milyon dolar faaliyet kârı elde etti. Dördüncü çeyrek satışlarında ise 2013’ün aynı dönemine oranla yüzde 9’luk artışla 719,52 milyon dolara ulaşıldı. Bu yükselişte ticari klima sistemlerine olan talep artışının payı olduğu belirtildi. LG Electronics’in enerji tasarruflu, rekabetçi ve uygun fiyatlı ürünleriyle piyasalardaki belirsizliklere karşı konumunu sağlamlaştıracak stratejilerle faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.