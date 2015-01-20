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LG Pratik Kapı Buzdolabında sürprizler sizi bekliyor!

Kurumsal 01/20/2015
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“Pratik Kapı”yı aç, içeceği kap!

LG Electronics ve Coca-Cola arasında yapılan keyifli anlaşma ile İstanbul’daki 7 LG Premium Shop’u ziyaret eden kullanıcılar, LG’nin Pratik Kapı (Door-in Door) buzdolaplarını Coca-Cola ürünleriyle yerinde test edebilecekler.

LG Electronics Türkiye, Coca-Cola ile keyifli bir iş birliği gerçekleştirdi. 9 – 31 Ocak tarihleri arasında tüm LG Premium Shop ziyaretçileri, LG’nin son teknoloji buzdolaplarının Pratik Kapı (Door in Door) özelliği ile içecek bölmesine ne kadar kolay ve rahat bir şekilde erişildiğini deneyimlerken Pratik Kapının içinde onları minik bir sürpriz bekleyecek. Pratik Kapıyı açan tüm kullanıcılar kendilerine ikram edilen Coca Cola ürünlerine rahatlıkla ulaşacaklar.

Pratik Kapıyla içeceklere kolayca uzanın, enerji tasarrufunun farkına varın

LG Electronics’in yeni Pratik Kapı (Door-in Door) buzdolabı inovatif tasarımı ile yiyecek-içeceklere ayrı bir kapıdan erişim sağlayarak buzdolabındaki soğuk havayı muhafaza ediyor, yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. İnovatif Pratik Kapı özelliğine sahip LG buzdolaplarında, kapakta bulunan tuşa basıldığında buzdolabının ana kapısından ayrı bir kapıyla gıda ve içeceklere erişilebiliyor. Akıllı tasarımı sayesinde buzdolabının içinde kullanıcıya kolaylık sağlayan yeni bir alan yaratılıyor.

Pratik kapaklı LG buzdolabı Hygiene Fresh filtresiyle, içindeki kokuları temizliyor, yiyeceklerin kokuları karışmıyor ve lezzetleri bozulmuyor. Ayrıca çok az yer kaplayan buz yapıcı sayesinde içindeki alan artarken üç katlı dondurucu sistemi kullanıcıların yiyecekleri kolay şekilde düzenlemesine olanak tanıyor.

İşbirliğinin geçerli olacağı mağazalar

Cemre Cevahir
Aksal Maltepe Park
Gurbuz Profilo
Gurbuz Mall of Istanbul
Gurbuz Perlavista
Gurbuz Istanbul Forum
Guvener Suadiye
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