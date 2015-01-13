LG, yepyeni 4K OLED TV’lerini CES 2015’te tanıttı

4K OLED TV’yi piyasaya ilk sunan marka olan LG Electronics, OLED kelimesini gündelik yaşama sokmayı hedefliyor.

2014 yılında dünyanın ilk 4K OLED TV’sinin piyasaya çıkarılmasının ardından LG Electronics genişletilmiş OLED TV serisini CES 2015’te tanıttı. Aralarında esnek, kavisli ve düz modellerin bulunduğu 55 (diyagonal olarak 54,6 inç), 65 (diyagonal olarak 64,5 inç) ve 77 (diyagonal olarak 76,7 inç) inçlik ekran boyutlarına sahip LG’nin yedi farklı yeni 4K OLED TV modeli CES 2015’te boy gösterdi. LG OLED TV’ler, kusursuz siyahlar ve renklere sahip görüntü kalitesinden ilham alarak kullanıcılara yepyeni bir izleme deneyimi sunuyor.

LG’nin 2015’te tanıtığı tüm 4K OLED TV modelleri markanın geliştirdiği WRGB teknolojisine sahip. WRGB teknolojisi sayesinde LG 4K OLED TV’ler görüntülere beyaz alt piksel ekleyerek geliştirilmiş piksel yapısı ile hayat kadar gerçek renkler sunabiliyor. Tüm bu televizyonlar, sonsuz kontrast ile muhteşem siyahlar ve muhteşem renklere ulaşılan resimler ortaya koyuyor. LG’nin Optimized True Color teknolojisi, aydınlıktaki değişimlerden bağımsız olarak renk dengesini düzenlerken daha doğal renklerle kusursuz izleme deneyimi veriyor. 0,001ms maksimum tepkime süresiyle LG OLED TV’ler, geleneksel LCD LED düz panel televizyonlardan 1,000 kat daha hızlı. LG OLED TV’ler, izleyici ekranın tam karşısında olmasa bile, birçok LCD LED TV’nin aksine geniş açı görüşü sayesinde olağan üstü izleme deneyimi yaşatıyor..

Kavisli bir sanat eseri

LG’nin Art Slim tasarım felsefesi, LG’nin televizyon tasarımlarında mümkün olduğunca en ince televizyonu yaratırken genel estetik sadeliği ve minimal yapıyı koruyor. Şeffaf alt kısmı televizyona akışkan bir yapı kazandırırken, ekran etrafındaki görsel karmaşayı azaltarak kusursuz izleme deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. Detaylara gösterilen titizlik televizyonun arkasında dahi göze çarparken herhangi bir çıkıntı ya da boşluk yer almıyor. Kavisli TV bir sanat eseri gibi dururken LG’nin düz ekran TV tasarımı da sadelik ve duruluğuyla öne çıkıyor.

Benzersiz görüntü kalitesi ve tasarımıyla 2015 yılının LG OLED TV’leri ses uzmanı Harman/Kardon iş ortaklığı ile geliştirilerek üstün ses özellikleriyle donatıldı. Bu sayede eşsiz görüntü kalitesi hak ettiği derin ve zengin ses sistemine kavuştu.

LG 4K OLED TV’ler sade ve kullanıcı dostu bir deneyim fırsatı veriyor

LG’nin tüm 2015 model 4K OLED TV’lerinde LG’nin tescilli akıllı TV platformu webOS 2.0 yer alıyor. LG webOS 2.0, benzersiz kullanıcı arayüzü ve görüntüleme özellikleriyle daha sade, kolay ve sezgisel deneyim fırsatı veriyor. Sadelik ve kolaylığı bir araya getiren platform, düşük açılış süresi ve Başlatma Menü’sü sayesinde favori öğeleri ekleyip kaldırabilme gibi özellikleriyle kullanıcılara optimizasyon imkanı sağlıyor.

“LG, süper TV teknolojisiyle daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için inovasyona önem veriyor” diyen LG Electronics Ev Eğlence Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve TV Monitör Bölümü Başkanı In-kyu Lee, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“LG, şu anda geleceğin televizyonlarının ortaya çıktığına inanıyor. Müşterilerin rahatlıkla satın alabileceği bir seçenek haline gelene kadar OLED serimizi geliştirmeye ve genişletmeye devam edeceğiz”

CES 2015’te LG’nin OLED TV liderliği Tüketici Elektroniği Birliği (Consumer Electronics Association –CEA) tarafından 2015 CES İnovasyon Ödülleriyle tescillendi. Ödül alan modeller şu şekilde sıralandı:

· 77 inç Curved LG 4K OLED TV (Model 77 EG9900)

· 65 inç Floating Art Slim Curved LG 4K OLED TV (Model 65EG9600)

· 55 inç Floating Art Slim LG 4K OLED TV (Model 55EF9500)