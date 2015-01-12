LG, dünyanın ilk AMD Freesync özellikli 21:9 oyun monitörünü tanıttı

LG Electronics yeni 21:9 UltraWide monitör serisini CES 2015’te tanıttı. Seri içerisinde hızlı oyun akışı sırasında kusursuz görüntü sağlayan, dünyanın ilk AMD FreeSync teknolojisi uyumlu UltraWide monitörü öne çıktı. IDC’nin dünya çapında çeyrek bazlı PC monitör rakamlarına göre, LG 21:9 monitör segmentinde dünya lideri konumunda. LG Electronics yeni 21:9 UltraWide monitör serisini CES 2015’te tanıttı. Seri içerisinde hızlı oyun akışı sırasında kusursuz görüntü sağlayan, dünyanın ilk AMD FreeSync teknolojisi uyumlu UltraWide monitörü öne çıktı. IDC’nin dünya çapında çeyrek bazlı PC monitör rakamlarına göre, LG 21:9 monitör segmentinde dünya lideri konumunda. Geride bıraktığımız son 7 çeyrekte LG’nin bu segmentteki pazar payı dünya çapında yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

AMD FreeSync Teknolojili 21:9 UltraWide Oyun Monitörü

Özellikle grafik yoğun oyunlar için geliştirilen LG 34UM67 modeli şirketin ilk 21:9 UltraWide Oyun Monitörü olma özelliği taşıyor. AMD’nin FreeSync teknolojisi, monitör ve ekran kartı arasında senkronizasyon sorunu yaşandığında görülen kopmaların önüne geçiyor. Böylece en yumuşak ve eşi görülmemiş oyun deneyimini garanti eden FreeSync teknolojisi, resim karesi hızında herhangi bir kayıp yaşanmadan akıcı bir görüntü sağlıyor.

“Özgür ve açık endüstri standartlarını temel alan AMD FreeSync teknolojisi inovatif bir monitör teknolojisi olarak, 30 yıldır PC oyuncularını rahatsız eden kopmaları ve ekran donmalarını ortadan kaldırıyor” diyerek sözlerine başlayan AMD ISV/IHV İş Ortağı Grubu Kurumsal Başkan Yardımcısı Roy Taylor, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “AMD FreeSync teknolojili LG UltraWide Oyun Monitörü gibi heyecan verici ekranları tüketicilerimize LG Electronics işbirliği ile sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

UltraWide oyun monitörü, sıradan 16:9 monitörlerde görülmeyen gizli alanları değerlendirerek kullanıcıların avantaj sağladığı fazladan UltraWide görüş alanı (FOV) veriyor. Monitörün Siyah Dengeleyicisi karanlık sahneleri aydınlatıyor ve nesne ya da düşmanların gizlenebileceği koyu siyah alanlarının açıkça fark edilmesine yardımcı oluyor. Dynamic Action Sync modu girdi teklemelerini en düşük seviyeye indirirken oyunun oynanışını gerçek zamanlı hale getiriyor. Battfield 4, World of Warcraft ve ArcheAge gibi birçok oyun 21:9 çözünürlüğü desteklerken daha birçok oyunun bu çözünürlüğü gelecekte desteklemesi bekleniyor.

Dünyanın İlk Genişletilmiş Ekrana Sahip Kavisli 34 inç 21:9 Monitörü

LG’nin kavisli 34 inç Quad HD çözünürlüğe sahip (3440 x 1440) UltraWide monitörü (Model 34UC97) ekran yüzeyinin neredeyse tamamını kullanıyor. Monitör, grafik tasarımcılar ya da fotoğrafçılar gibi yaratıcı profesyoneller için daha fazla resim alanı veriyor ve içerik yaratıcılarının daha uzun video resim sekansları görmesini sağlıyor. Yüksek hızlı veri transferine imkân veren ThunderboltTM 2 uyumuyla Mac kullanıcıları da monitörü kolaylıkla kullanabiliyor. Kavisli ekran kullanıcıların oyun deneyimini de iyileştiriyor.

sRGB renk alanının yüzde 99’unda renkleri yeniden yaratan In-Plane Switching (IPS) ekranın sağladığı 178 derecelik görüş açısı sayesinde herhangi bir açıda renk bozulması yaşanmıyor. Monitörün renk isabeti, görüş açısı ve sRGB renk alanı TÜV Rheinland ve Intertek tarafından sertifikalandırıldı ve UL tarafından onaylandı.

Kapsamlı üretkenlik için 21:9 kavisli UltraWide çoklu görüntü

21:9 Kavisli UltraWide Multi Display (Model 34UC87M) birçok farklı çoklu görüntü ayarı seçeneği sunarken, borsacılar ve birçok veriyi aynı anda takip etmek isteyen tüm finansal profesyonellerin üretkenliğini artırıyor. Bir borsa işlem iş istasyonu ya da tablolar, fiyatlandırmalar ya da bekleyen siparişleri her bir ekranda gösterebilecek gibi kullanılabilen monitör, kullanıcıların fırsatları keşfetmesine olanak tanıyor.

Süper Renk Yönetimi için Dijital Sinema 4K Monitör

Ultra HD çözünürlükten (3840 x 2160) daha fazla piksele sahip olan, 4K çözünürlüklü (4096 x 2160) LG, Digital Cinema 4K Monitor (Model 31MU97) modelini de tanıttı. 4K içeriğini göstermekle kalmayan monitör, Digital Intermediate (DI) işlemlerinin üstesinden gelme konusunda da başarılı bir iş çıkarıyor. Adobe Color Space’in yüzde 99,5’inden fazlasına sahip olan monitör, renk yönetimi için de ideal yapısıyla öne çıkıyor.

“LG’nin özel 21:9 UltraWide monitörleri, tüketicilerin zihnindeki kendilerine özel ihtiyaçlar neticesinde tasarlandı” diyen LG Electronics Ev Eğlence Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve

TV ve Monitör Bölümü Başkanı In-kyu Lee, sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüzde sektörün geldiği noktada bir ekran tasarımı her kullanıcı için uygun olmayabiliyor. Monitörler karşısında çok uzun zaman harcadığımız göz önüne alındığında yaşamımızda bize özel monitörlere çokça yer olduğu görülüyor.”

AMD FreeSync Teknolojili 21:9 UltraWide Oyun Monitörü

Özellikle grafik yoğun oyunlar için geliştirilen LG 34UM67 modeli şirketin ilk 21:9 UltraWide Oyun Monitörü olma özelliği taşıyor. AMD’nin FreeSync teknolojisi, monitör ve ekran kartı arasında senkronizasyon sorunu yaşandığında görülen kopmaların önüne geçiyor. Böylece en yumuşak ve eşi görülmemiş oyun deneyimini garanti eden FreeSync teknolojisi, resim karesi hızında herhangi bir kayıp yaşanmadan akıcı bir görüntü sağlıyor.

“Özgür ve açık endüstri standartlarını temel alan AMD FreeSync teknolojisi inovatif bir monitör teknolojisi olarak, 30 yıldır PC oyuncularını rahatsız eden kopmaları ve ekran donmalarını ortadan kaldırıyor” diyerek sözlerine başlayan AMD ISV/IHV İş Ortağı Grubu Kurumsal Başkan Yardımcısı Roy Taylor, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “AMD FreeSync teknolojili LG UltraWide Oyun Monitörü gibi heyecan verici ekranları tüketicilerimize LG Electronics işbirliği ile sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

UltraWide oyun monitörü, sıradan 16:9 monitörlerde görülmeyen gizli alanları değerlendirerek kullanıcıların avantaj sağladığı fazladan UltraWide görüş alanı (FOV) veriyor. Monitörün Siyah Dengeleyicisi karanlık sahneleri aydınlatıyor ve nesne ya da düşmanların gizlenebileceği koyu siyah alanlarının açıkça fark edilmesine yardımcı oluyor. Dynamic Action Sync modu girdi teklemelerini en düşük seviyeye indirirken oyunun oynanışını gerçek zamanlı hale getiriyor. Battfield 4, World of Warcraft ve ArcheAge gibi birçok oyun 21:9 çözünürlüğü desteklerken daha birçok oyunun bu çözünürlüğü gelecekte desteklemesi bekleniyor.

Dünyanın İlk Genişletilmiş Ekrana Sahip Kavisli 34 inç 21:9 Monitörü

LG’nin kavisli 34 inç Quad HD çözünürlüğe sahip (3440 x 1440) UltraWide monitörü (Model 34UC97) ekran yüzeyinin neredeyse tamamını kullanıyor. Monitör, grafik tasarımcılar ya da fotoğrafçılar gibi yaratıcı profesyoneller için daha fazla resim alanı veriyor ve içerik yaratıcılarının daha uzun video resim sekansları görmesini sağlıyor. Yüksek hızlı veri transferine imkân veren ThunderboltTM 2 uyumuyla Mac kullanıcıları da monitörü kolaylıkla kullanabiliyor. Kavisli ekran kullanıcıların oyun deneyimini de iyileştiriyor.

sRGB renk alanının yüzde 99’unda renkleri yeniden yaratan In-Plane Switching (IPS) ekranın sağladığı 178 derecelik görüş açısı sayesinde herhangi bir açıda renk bozulması yaşanmıyor. Monitörün renk isabeti, görüş açısı ve sRGB renk alanı TÜV Rheinland ve Intertek tarafından sertifikalandırıldı ve UL tarafından onaylandı.

Kapsamlı üretkenlik için 21:9 kavisli UltraWide çoklu görüntü

21:9 Kavisli UltraWide Multi Display (Model 34UC87M) birçok farklı çoklu görüntü ayarı seçeneği sunarken, borsacılar ve birçok veriyi aynı anda takip etmek isteyen tüm finansal profesyonellerin üretkenliğini artırıyor. Bir borsa işlem iş istasyonu ya da tablolar, fiyatlandırmalar ya da bekleyen siparişleri her bir ekranda gösterebilecek gibi kullanılabilen monitör, kullanıcıların fırsatları keşfetmesine olanak tanıyor.

Süper Renk Yönetimi için Dijital Sinema 4K Monitör

Ultra HD çözünürlükten (3840 x 2160) daha fazla piksele sahip olan, 4K çözünürlüklü (4096 x 2160) LG, Digital Cinema 4K Monitor (Model 31MU97) modelini de tanıttı. 4K içeriğini göstermekle kalmayan monitör, Digital Intermediate (DI) işlemlerinin üstesinden gelme konusunda da başarılı bir iş çıkarıyor. Adobe Color Space’in yüzde 99,5’inden fazlasına sahip olan monitör, renk yönetimi için de ideal yapısıyla öne çıkıyor.

“LG’nin özel 21:9 UltraWide monitörleri, tüketicilerin zihnindeki kendilerine özel ihtiyaçlar neticesinde tasarlandı” diyen LG Electronics Ev Eğlence Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve

TV ve Monitör Bölümü Başkanı In-kyu Lee, sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüzde sektörün geldiği noktada bir ekran tasarımı her kullanıcı için uygun olmayabiliyor. Monitörler karşısında çok uzun zaman harcadığımız göz önüne alındığında yaşamımızda bize özel monitörlere çokça yer olduğu görülüyor.”