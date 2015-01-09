LG’nin 2015 4K ULTRA HD TV serisi yeni özellikleriyle göz dolduruyor

CES 2015’te tanıtılan en kapsamlı Ultra HD ürün serisinin sahibi LG, canlı renkler, geliştirilmiş tasarım ve yeni özellikleriyle tüm ihtiyaçları karşılayan 4K TV’lerini kullanıcıların beğenisine sunuyor

LG Electronics (LG), 6–9 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenen 2015 Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) yeni tasarımı, yeni eklenen özellikleri ve geliştirilmiş görüntü kalitesiyle genişletilmiş 4K Ultra HD TV serisini kullanıcılarla buluşturuyor. Kullanıcılar, LG’nin üstün özellikli 2015 model 4K Ultra HD TV’lerine ilk kez CES’te tanık olacaklar.

Tüketici Elektroniği Birliği (Consumer Electronics Association – CEA) tarafından “Uluslararası CES 2015’in 4K Ultra HD İş Ortağı” olan LG, hem Wide Color LED hem de Quantum Dot teknolojileriyle daha derin ve gerçek görüntü üreten ColorPrime serisiyle süper renk üretiminde başarısını kanıtlıyor. İlk olarak CES 2015’te tanıtılan Wide Color LED teknolojisine sahip LG 4K ULTRA HD TV’ler, fosfor tabanlı LED yapısıyla farklılaşarak daha fazla gerçeğe yakın ve renk derinliğine sahip görüntü sunuyor. Bununla birlikte LG, renk gamında yüzde 30 artışla yüksek renk isabeti sunan Quantum Dot teknolojisine sahip 4K ULTRA HD TV’sini ilk kez yine CES’te görücüye çıkardı.

3840 x 2160 çözünürlükle görüntü kalitesinde çığır açıyor

LG 4K ULTRA HD TV’ler In-Plane Switching (IPS) 4K panelleriyle muazzam bir (3840 x 2160) çözünürlük sunuyor. Bu ekranlar, neredeyse orijinal kalitedeki resimlerin renk özelliklerini işliyor ve bunu yaparken muhteşem geniş izleme açılarından da ödün vermiyor. LG’nin True Black Control yerel karartma teknolojisi kontrastı belirginleştiriyor ve daha karanlık, daha koyu siyahlar yaratıyor. Ayrıca yine 2015 yılında kullanıcılarla buluşan LG Natural Color özelliği, Contrast Optimizer ile renk, kontrast ve parlaklığı en üst seviyeye çekerken, renk üretme hatalarını en düşük seviyeye indiriyor. Süper resim kalitesine sahip, CINEMA SCREEN tasarımıyla entegre edilmiş LG’nin ULTRA Slim konsepti, televizyonun sürükleyici yapısının en önemli etkenleri arasında yer alıyor. Güzel ve ince koruyucu çerçeve ile temiz, eşi görülmemiş görüntüsüyle kusursuz bir bütünlük sunan yeni tasarım, televizyonun arkasının dahi özenli tasarımı sayesinde tüm iç mekânlara modern bir dokunuş katıyor.

LG ve Harman/Kardon işbirliğiyle mükemmel ses kalitesi

LG 4K ULTRA HD TV’lerin beş modeli ses uzmanı Harman/Kardon ile işbirliğiyle geliştirilen etkileyici çok kanallı ULTRA Surround System ile donatıldı. Derin, zengin ve güçlü ses, izleyicinin etkilenme kat sayısını artırmayı garanti ediyor. Kibar bir tasarıma sahip bütünleşik ön hoparlörler etkin bir çözüm sunuyor. Yine 2015’de yeni gelen üst seviye UF9500 serisi, entegre Auditorium Stand tasarımıyla maksimum performans için sesi yansıtıyor ve merkezileştiriyor.

LG’nin tescilli akıllı TV platformu webOS yenilenen 2.0 versiyonu ile, önceki sürümlerine kıyasla çok daha kullanıcı dostu yapısıyla kullanıcıların sistemin tüm potansiyelini kolayca keşfetmesine olanak tanıyor. Platformun, açılış süresi yüzde 60 azaldı ve harici cihazlara bağlantısı çok daha zahmetsiz hale getirildi. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, Başlatma Menüsü’ndeki kendilerine göre kişiselleştirerek çok daha özel bir deneyim elde edebiliyor. Ayrıca 4K Ultra HD TV serisine, SD, HD ve Full HD içeriği neredeyse Ultra HD kalitesinde işlemesini sağlayan 4K Upscaler algoritması entegre edildi. Bununla birlikte LG TV’lerde, geleceğin Ultra HD iletim standartlarına uyum sağlayabilmesi için harici cihazlardan alınan 30p ve 60p 4K içeriği destekleyen 4K HEVC (High Efficiency Video Codec) yer alıyor.

LG 4K ULTRA HD TV’lerin daha önce televizyon endüstrisinde eşi görülmemiş izleme deneyimi için tasarlandığını dile getiren LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve TV Monitör Bölümü Başkanı In-kyu Lee, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Yeni LG 4K Ultra HD TV’lerin nefes kesen resim kalitesi, ev eğlence deneyimini gerçekten en üst seviyeye çıkarmak için en son teknoloji ColorPrime serisiyle desteklendi.”