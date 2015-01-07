LG’nin yeni kavisli telefonu CES 2015’te görücüye çıktı

LG G Flex2 çok daha keskin ekran kalitesi, güçlü donanımı, sezgisel yazılımı ve dinamik kavisli tasarımıyla Las Vegas’ta düzenlenen CES 2015’te tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.

LG Electronics Las Vegas’ta düzenlenen CES 2015 Fuarında tüketicilerin beğenisine sunduğu yeni kavisli akıllı telefonu LG G Flex2 ile tüm endüstrinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. İnovatif tasarımıyla büyük beğeni toplayan orijinal G Flex’ten bir yıl sonra ortaya çıkan G Flex2, çok daha ileri tasarımı, hızlı performansı ve en önemlisi muhteşem rahatlığıyla kendinden önceki serinin tüm özelliklerini çok daha iyi bir noktaya getiriyor.

Yeni LG GFlex2 kusursuz kavisli yapısı ve sekiz çekirdekli 64-bit Qualcomm® Snapdragon™ 810 işlemcisi ile çok daha yüksek bir performans sunuyor. 5.5 inçlik ekranıyla Full HD dünyasına adım atan G Flex serisi, geliştirilmiş yazılımı sayesinde sunduğu Gesture View ve Glance View gibi yeni özellikleriyle çok daha fazla rahatlık sağlıyor. Eşi benzeri görüşmemiş “Self Healing” özellikli kendi kendini tamir edebilen arka kapak özelliğini LG G Flex’ten alan yeni LG G Flex2 bu özelliği çok daha etkili ve hızlandırılmış bir şekilde devam ettiriyor.

Ayrıntılardaki güzellik

LG G Flex2, bir önceki serinin çığır açan 700 milimetre yarıçapındaki kıvrımının da ötesine geçiyor. Başından sonuna kadar uyumlu bir şekilde 400 ve 700 milimetre arasında değişen yarıçapa sahip kıvrımlarının muhteşem senfonisiyle yeni LG G Flex2 dinamik yapısıyla çok daha etkileyici gözüküyor.

Ayrıca LG G Flex2’nin kavisli yapısı sayesinde ortaya çıkan ergonomik tasarımı mikrofonun kullanıcının ağzına daha yakın durmasını sağlayarak geleneksel akıllı telefonlardan çok daha iyi bir dış gürültü yalıtımı sağlıyor. İnceltilmiş 5,5 inçlik ekranı ve kavisli yapısı sayesinde görüş açısı ve elle kavrama açısından büyük kolaylık sağlıyor. 700 milimetre yarıçapa sahip kavisli ekranı sayesinde her açıdan tamamen kapsayıcı bir görüntü deneyimi sunan LG G Flex2, sahip olduğu 650 milimetre yarıçaplı kavisli arka tarafıyla telefonu tutmayı ve cepte taşımayı çok daha kolay hale getiriyor. 1080p ekran çözünürlüğü ile Full HD deneyimi sunan cihaz, ekran kalitesi sayesinde kullanıcı ara yüzünü çok daha canlı ve etkileyici gösteriyor. P-OLED ekranı sayesinde eşsiz bir şekle ve dayanıklılığa sahip olan LG G Flex2 LG G Flex’ten daha keskin hatlarıyla göz dolduruyor. Telefonu ters çevrildiğinde, kavisli arka yüzünü kaplayan Spin Hairline deseni cihazda kullanılan muhteşem el işçiliğini ortaya koyuyor.

Günümüzün en ileri teknolojisi

LG G Flex2, Android 5.0.1 için optimize edilmiş sekiz çekirdekli 64-bit Snapdragon 810 işlemci ve eşsiz grafik performansı için gelişmiş Qualcomm® Adreno™ 430 GPU grafik işlemci gibi üstün bileşenler kullanacağı resmi açıklamayla belirtilen ilk akıllı telefon olarak sektördeki yerini alıyor. Çoklu işlem ve multimedya konularında üstün bir hız ve performans sunan LG G Flex2, tamamen entegre edilmiş 3x20MHz Carrier Aggregation desteği sağlayan Snapdragon 810 işlemcisiyle çok daha hızlı ve kolay bağlantı özellikleri sunuyor.

Tüm bunların yanında LG G Flex2’nin koruyucu camı LG’nin özel kimyasal uygulamaları ve üstün teknolojisi sayesinde öncekilere göre yaklaşık yüzde 20 oranda daha dayanıklı. Kendi kendini tamir edebilen arka kapak ise günlük kullanımla oluşan çiziklere rağmen cihazı her zaman yepyeni göstermenin yanında çok daha hızlandırılmış bir yenilenme süreci sunuyor. LG önceden 3 dakika olan kendini tamir etme süresini LG G Flex2 ile birlikte oda sıcaklığına göre değişen koşullarda 10 saniyeye kadar indirmeyi başardı.

LG G Flex2’de sadece LG Akıllı telefonlarda yer alan ve ilk olarak LG G3 ile ortaya çıkan bir diğer inovatif teknoloji Otomatik Lazer Odaklanma kamera özelliği de bulunuyor. Bu teknoloji LG G Flex2’nin düşük ışıkta dahi kamera ile fotoğrafı çekilen nesne arasındaki uzaklığı lazer ışınlarıyla ölçerek en mükemmel anı yakalamasını sağlıyor. Bu teknoloji LG’nin üstün OIS+ teknolojisi ve ikili LED flaşı ile birleştirildiğinde LG G Flex2 ile çekilen resimler profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak kaliteye erişiyor.

Kullanıcının rahatlığı için pratik çözümler

LG G Flex2’nin kavisli yapısıyla geliştirilen kullanıcı deneyimi aynı zamanda yazılım özelliklerine de yansıyor. LG G Flex2 içi tamamen LG’nin eşsiz ve en iyi uygulamalarının kavisli yapısına göre optimize edilmiş versiyonlarıyla kullanıcıya sunuluyor.

Hareketle Çekim özelliği tüm kullanıcılara en mükemmel selfie pozunu yakalamaları için 1,5 metre öteden anlaşılabilen tek bir el hareketiyle fotoğraf çekebilme imkânı tanıyor.

Gesture View özelliği ile selfie ya da fotoğraflar çekildikten hemen sonra görülebiliyor.

Glance View ile saat, gelen mesajlar ve cevapsız çağrılar gibi önemli bilgiler ekran kapalıyken bile aşağı doğru yapılan bir kaydırma hareketiyle kolayca görülebiliyor.

Hızlı şarj özelliği ve 3,000mAh’lik gömülü bataryasıyla LG G Flex2, 40 dakikanın altında yüzde 50 doluluk oranına ulaşan dünyadaki tek kavisli telefon bataryasına sahip.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho ise konuyla ilgili şunları söyledi: “ G Flex ile LG’nin öncü ruhunu herkese gösterirken G Flex2 ile kavisli yapıyı daha iyi bir hayat için inovasyon felsefemiz doğrultusunda yeniden yorumluyoruz. G Flex2 mükemmel görüntüsünün yanında akıllı telefon teknolojisinin en son noktasını temsil ediyor”.

LG G Flex2 Ocak ayının sonunda ilk olarak Kore’de piyasaya sunulacak. Ardından diğer pazarlarda da kullanıcılarıyla buluşacak. LG G Flex2 Platinum Silver ve Flamenco Red olarak iki renk seçeneğine sahip olacak.

Teknik Özellikler (Ülkelere göre değişiklik gösterebilir):

· Yonga Seti: 2.0GHz 64-bit Sekiz çekirdekli CPU‘ya sahip Qualcomm® Snapdragon™ 810 işlemci

· Ekran: 5.5-inç Full HD Curved P-OLED (1080 x 1920 piksel / 403 ppi)

· Hafıza: 16/32MB eMMC ROM / 2GB DDR4 RAM / microSD yuvası ( 2TB’a kadar )

· Kamera: Arka 13.0MP OIS+ Laser Auto Focus / Ön 2.1MP

· Batarya: 3,000mAh (gömülü)

· İşletim Sistemi: Android 5.0.1 Lollipop

· Boyutlar: 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4mm

· Ağırlık: 152g

· Ağ: 4G / LTE / HSPA+ 21/42 Mbps

· Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1, NFC,

· SlimPort, A-GPS / Glonass, USB 2.0

· Renk Seçenekleri: Platinum Silver, Flamenco Red

· Diğer: Gesture Shot, Gesture View, Glance View