LG Music Flow Wi-Fi Serisi kablosuz müzik sistemlerini yeni bir seviyeye taşıyor

LG Electronics, yeni Music Flow Wi-Fi Serisi ile kullanıcılara eşsiz bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. CES 2015’te tanıtılacak yeni ürün grubunda LG’nin ilk dahili bataryalı kablosuz hoparlörü de görücüye çıkıyor.

LG Electronics, Las Vegas’ta düzenlenecek Uluslar arası CES 2015 fuarında en yeni Music Flow Wi-Fi ürün grubunu tüm dünyadaki müzik ve sinemaseverlerin beğenisine sunacak. LG’nin yeni serisi aynı zamanda markanın ilk dahili bataryalı taşınabilir Wi-Fi hoparlörüyle (Model H4 Portable/NP8350) birlikte, geliştirilmiş Wi-Fi Sound Bar (Models HS7/LAS750M and HS9/LAS950M) ve 3D Blu-ray oynatıcıyı (Model BP550) da içinde barındırıyor. Yeni hoparlörler Android ve iOS cihazlarla tamamen uyumlu olarak tasarlandı.

LG Music Flow Wi-Fi serisindeki ürünlerin her biri bağımsız olarak kullanabileceği gibi Advanced Wireless Network ve Dual Band Wi-Fi (2.4/5GHz) teknolojisi ile birbirlerine bağlanarak eşi görülmemiş bir ses deneyimi yaşatıyorlar. Diğer Bluetooth hoparlörden farklı olarak cep telefonlarından müzik oynatıldığı sırada telefona gelen çağrılar müzik yayını kesintiye uğramıyor.

Eğer müzik kütüphanesi yeterli gelmezse kullanıcılar Spotify, Deezer, Napster ve TuneIn gibi birçok müzik servisine bağlanıp müzik dinleyebiliyorlar.

LG’nin ilk dahili bataryalı kablosuz taşınabilir hoparlörü

LG’nin ilk dahili bataryalı kablosuz hoparlörü LG H4 Portable/NP8350 evlerin her odasına rahatça taşınabiliyor. LG’nin yeni Music Flow Wi-Fi Serisi aynı zamanda iki yeni Wi-Fi Sound Bar ürününü de içeriyor. LAS750M eşi görülmemiş bir HD ses deneyimi yaşatırken, LAS950M ise inanılmaz derecede etkileyici ve derin bir akustik sunuyor.

LG Music flow kişiselleştirilmiş kablosuz ev eğlence sistemi deneyimini her zamankinden çok daha kolay bir hale getiriyor. Ev Sinema moduna getirildiğinde kullanıcılar iki H4 Portable/NP8350 hoparlörü kablosuz bağlantıyla Wi-Fi Sound Bar’ın sağ ve sol kanallarına bağlayarak sürükleyici bir surround ses deneyimi yaşabiliyorlar. Her bir hoparlör istenen çevre tabanlı hoparlör pozisyonuna göre bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Aynı zamanda LG’nin BP550 Streaming 3D Blu-ray oynatıcısı Music Flow hoparlörlere bağlanarak istenen CD ya da USB sürücüden müzik oynatılabilmesine imkân tanıyor.

Müziğinizi kesintisiz şekilde sokaktan eve, odadan odaya taşıyın

Tüm bunlara ek olarak Auto Music Play özelliği sayesinde yolda müzik dinleyen kullanıcılara da eşsiz rahatlıkta bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Music Flow Wi-Fi hoparlöre müzik çalan bir akıllı telefonla yaklaştığınızda hemen telefonunuzdaki müziği algılayıp oynatmaya başlıyor. Ayrıca dışarıda kulaklığınızla müzik dinlerken eve girdiğiniz anda dinlediğiniz müziği algılayan Wi-Fi Sound Bar, oturma odanızda müziğinizi çalmaya başlıyor.

Kısa mesajla cihazları yönetin

Kullanıcılar aynı zamanda LG HomeChatTM özelliği sayesinde akıllı telefonları ya da tabletleri aracılığıyla ücretsiz kısa mesaj uygulaması LINE’ı kullanarak LG cihazlarını kontrol edebiliyorlar. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak “parti için müzik çal” ve “bir saat sonra müziği kapat” gibi basit komutlar içeren kısa mesajlar göndererek cihazlarını kontrol edebiliyorlar. HomeChatTM özelliği sayesinde LG Music Flow Wi-Fi ürünleri aynı zamanda kişisel asistan, hatırlatıcı ve alarm şeklinde de kullanılabiliyor.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CAV Bölümü Başkanı Byung-hoon Min ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG Music Flow Wi-Fi Series ürünlerinin sağladığı esneklik ve kalite, bu güne kadarki geleneksel ses sistemlerinin sunduğunun çok daha ötesinde. Music Flow Wi-Fi ürün grubu yüksek duyarlı ses çıkışı ve Wi-Fi özellikleri sayesinde 21.yy.’da bir ses sisteminin nasıl olması gerektiğini gösteren çok başarılı bir örnek”.