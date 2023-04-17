LG OLED'in 10. Yılı:

Zirvede Hız Kesmeden Geçen 10 Yıl

LG’nin yepyeni bir kategori yaratarak tüketicilerin beğenisine sunduğu LG OLED, bu yıl 10. yılını kutluyor. LG, 2013 yılında, çeşitli teknik zorlukların ve sektör uzmanlarının şüphelerinin üstesinden gelerek OLED TV'yi dünyaya ilk kez tanıttı. Diğer şirketler başka teknolojilere yöneldiğinde, LG bu keşfedilmemiş bölgeye büyük yatırımlar yaparak televizyon için yeni bir çağ başlatma fırsatı gördü. LG OLED, kusursuz siyahlar ve gerçeğe yakın renkler sağlayan eşsiz kontrastının yanı sıra benzeri görülmemiş tasarımı ve inceliği sayesinde 10 yıl içinde premium TV pazarının temel dayanak noktası haline geldi ve sektör uzmanlarının tercihi oldu.







Zirvedeki on yılı boyunca, LG OLED sayısız ödül kazandı. Övgüler, şirketin ilk OLED TV modelinin resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce başladı. LG OLED, her yıl düzenlenen CES İnovasyon Ödülleri'nde 11 yıl üst üste onurlandırılmasının yanı sıra, birçok yayın tarafından "Yılın En İyi TV'si" ve "TV'lerin kralı" gibi prestijli ödüllere layık görüldü. LG'nin OLED TV serisi, dünya çapında satılan tüm OLED TV'lerin yüzde 60'ını oluşturuyor ve geçen yılın sonunda kümülatif sevkiyatlar açısından 15 milyon adedi aştı.

Farklı TV markalarının yeni giriş yaptığı OLED TV kategorisinin yaratıcısı olan LG, 2013 yılından bu yana, her geçen yıl OLED teknolojisini daha da kusursuzlaştırarak televizyon deneyiminde gerçek bir devrime imza attı ve mükemmel renkleri ve kusursuz teknolojisi ile sadece teknoloji uzmanlarının değil, LG OLED deneyimini evlerinde yaşayan milyonlarca tüketicinin de beğenisini kazandı.

2013'te dünyanın ilk 55 inç’lik Full HD OLED TV'sinin seri üretimini başarıyla gerçekleştirdikten sonra LG, OLED için optimize edilmiş donanım ve yazılım yenilikleriyle sınırları zorlamaya devam etti. Şirketin çığır açan OLED modelleri arasında 2017'de sunulan kağıt inceliğindeki Wallpaper TV, 2019’da sunulan ilk 8K OLED TV modeli, 2020'de sunulan dünyanın ilk kıvrılabilir TV’si Rollable TV ve bu yıl duyurulan dünyanın en büyük OLED TV'si - yeni 97 inç kablosuz modeli – yer alıyor. Ayrıca LG, görüntü ve ses kalitesini iyileştiren α (Alpha) 9 AI işlemcisi ve kullanıcı dostu webOS platformu ile LG OLED’in sunduğu deneyimi en üst noktaya çıkardı.



Son 10 yıldır premium TV pazarı lideri olan LG, benzersiz OLED teknolojisinin faydalarını anlatan iletişim aktiviteleri ve sinema, spor, oyun ve sanat alanlarındaki işbirlikleri ile tüketicilerdeki OLED farkındalığını artırdı. Görsel olarak büyüleyici “Kuzey Işıkları” kampanyasında (2016), LG OLED TV'lerinin doğru görüntü reprodüksiyonu, tüm renk yelpazesini ve gece gökyüzünün derinliğini inanılmaz bir şekilde ifade ederek Kuzey Işıkları’nın eşsiz güzelliğini hayata geçirdi. 2021 yılındaki "Dünyanızı Aydınlatın" reklam kampanyası, yalnızca LG OLED ve kendinden aydınlatmalı piksellerinin sağlayabileceği eşsiz ve sürükleyici kullanıcı deneyimini vurguladı. Şirket, 2021'de başlattığı küresel LG OLED ART projesiyle ise sanat ve teknoloji arasındaki gerçek bağlantıyı ve yadsınamaz uyumu gösteren sergilere ev sahipliği yaparak zenginleştirici sanat dünyası deneyimleri sunmaya devam ediyor. Projenin Türkiye ayağında LG, Contemporary Istanbul partnerliği, galeri ve sanatçı işbirlikleri ile sanatı destekliyor.









LG, 2022 yılında tüketicilerin farklı ihtiyaç ve önceliklerine hitap eden ve OLED teknolojisindeki uzmanlığının bir ürünü olan Lifestyle Ekran serisini tanıttı. Seride Hollandalı tasarım markası Moooi ile birlikte geliştirilen LG OLED Objet Collection modelleri Easel ve Posé’nin yanı sıra kişiselleştirilebilir ekran esnekliği ile oyun deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyan dünyanın ilk bükülebilir 42 inç ekranı OLED Flex de bulunuyor.







Başarıya doymayan LG, OLED'in gelişimini yönlendirmek ve müşteri değerine dayalı yeni yaşam tarzı deneyimlerinin kilidini açmak için geleneklere meydan okumaya ve çığır açmaya devam ediyor. CES 2023'te tanıtılan LG OLED modelleri arasında, kullanıcıların yaşam alanlarını özgürce tasarlamalarına olanak tanıyan 4K 120Hz'e kadar gerçek zamanlı kablosuz video ve ses iletişimi sağlayan ilk OLED TV olan 97 inç LG SIGNATURE OLED M ve kullanıcılara yepyeni bir mekansal özgürlük düzeyi getiren şeffaf ekranıyla OLED T yer alıyor.







LG, OLED teknolojisinin sürekli geliştirmek ve kullanıcı deneyimini hep bir üst noktaya çıkarmak için son on yıldır yorulmadan çalışıyor. Şirket, her zamankinden daha fazla müşteri değeri sunmak için OLED teknolojisinin sunduğu sınırsız olasılıkları keşfetmeye ve hayranlık uyandırıcı ürünler sunmaya devam edecek.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 75.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2020 yılında dünya çapındaki satış rakamı 56 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.