LG, MOBİLİTE ALANINDA,

MAGNA İLE TEKNİK İŞ BİRLİĞİNİ DUYURDU

LG ve Magna Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirecek.

LG Electronics (LG), küresel bir mobilite teknolojisi şirketi ve otomotiv alanındaki en büyük tedarikçilerden biri olan Magna ile teknik bir iş birliğini duyurdu. İki şirket, farklılaştırılmış müşteri deneyimleri sunmayı ve mobilitenin geleceğine hazır olmayı sağlamayı amaçlayan otomatikleştirilmiş bir sürüş-bilgi-eğlence çözümü için bir konsept geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında LG ve Magna, LG'nin bilgi-eğlence özelliklerini Magna'nın Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) ve otomatik sürüş teknolojileriyle entegre etmenin teknik fizibilitesini araştıracak.

LG Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi, otomobil endüstrisinde Araç İçi Bilgi-Eğlence (IVI) yeteneklerinin lideri olarak kabul ediliyor. Geleceğin otomobili beklentisiyle LG VS Company, geleceğin ürün ve teknolojilerinden oluşan portföyünü proaktif bir şekilde araştırıyor. Bu konsept, otomobil üreticilerinin araç programlarını daha iyi karşılamak için yürütülebilir IVI-ADAS çözümleri oluşturmaya odaklanacak. Hem LG hem de Magna, bu konsepti CES 2023 sırasında küresel otomobil üreticilerine tanıtmayı planlıyor.

LG VS Company'nin Başkanı Eun Seok-hyun işbirliği ile ilgili “Artık otonom sürüş sektöründe olan Magna ile kokpit alanımızın ötesine geçen değer getirebilecek bir konsept geliştirmek için çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Otomobil üreticilerinin en zorlu sorunlarından bazılarını çözmelerine yardımcı olabilecek potansiyel ADAS yeniliklerini göstermek için birlikte yakın bir şekilde çalışmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu işbirliği, LG ve Magna'nın Temmuz 2021'de duyurduğu, artan küresel değişimi desteklemek amacıyla e-motor, invertörler ve yerleşik şarj cihazlarının yanı sıra ilgili e-sürücü sistemleri üretmek için oluşturulan LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. adlı başarılı ortak girişimin devamı olarak kabul ediliyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 75.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2020 yılında dünya çapındaki satış rakamı 56 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.