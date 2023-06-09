LG OLED Deneyim Alanı Kentpark’ta

LG Türkiye, 9-11 Haziran 2023 tarihlerinde, Ankara Kentpark AVM’de kurulacak LG OLED deneyim alanında dünyanın ilk 97 inç OLED TV’si ve son model OLED modellerini ziyaretçilerle buluşturacak. Kentpark’ta kurulacak alan aynı zamanda dünyanın en önemli tenis turnuvalarından Fransa Açık 2023 (Roland Garros) ile ilgili bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

LG Electronics (LG), 9-11 Haziran tarihleri arasında, Kentpark AVM’de, Ankaralı teknoloji severlerle buluşuyor. Ziyaretçilere LG OLED evo teknolojisinin tanıtılacağı etkinlik, birbirinden heyecanlı mini yarışmalara ve eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapacak. Mini tenis kortu, LG OLED & Xbox Oyun İstasyonları, DMAX işbirliği ile Roland Garros yarı final ve final maçı gösterimleri renkli etkinliklerin bir parçası olacak. LG OLED deneyim alanı ziyaretçileri, dünyanın ilk 97 inç OLED TV’sini de yakından inceleme şansı yakalayacaklar.

Ankara Kentpark AVM’de sergilenecek ürünler arasında LG’nin yeni kullanıcı deneyimleri sunmak üzerine tasarlanan Lifestyle ekran serisi LG OLED Flex ve LG Objet Collection Easel ve Posé modelleri de bulunuyor. LG OLED Flex, oyunun kurallarını değiştiren kişiselleştirilebilir ekran esnekliği, yeni nesil LG OLED evo görüntü kalitesi ve üstün oyun özellikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. LG OLED Flex’in ekranı, tamamen düz ekrandan kavisliye dönüşebiliyor. Ekran kavis seviyesi mevcut iki ön ayardan birine hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor veya 20 farklı seviyede, yüzde beşlik artışlarla manuel olarak değiştirilebiliyor. LG OLED Objet Collection serisi Easel ve Posé ise tasarımla teknolojinin mükemmel uyumunu gözler önüne seriyor. Ekranı ev dekorasyonun bir parçası haline getiren stil sahibi seri, yerleşik stand formu ile dilediğiniz yere konumlandırma olanağı sunuyor.